ما هو التسمُّم بالفطر؟

ما هو التسمُّم بالفطر؟

تحتوي أنواع مُعيَّنة من الفطر على مواد كيميائية سُمِّيَة،ويُمكن أن تُؤدِّي الذيفانات في هذه الأنواع من الفطر إلى توعُّك الشخص.

يكون العديد من أنواع الفطر سمياً،

وتنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا على التقيُّؤ وألم البطن،

ومن الصعب جدًّا معرفة ما إذا كان الفطر سامَّاً أو لا،

ولذلك ينبغي عَدم تناول الفطر الذي ينمو في الخارج،

حيث تكون بعض أنواعه سمية جدًا ويُمكنها أن تُؤدِّي إلى الوفاة

ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (على الرقم 911 في معظم مناطق الولايات المتحدة) عند الاشتباه بتناول فطر سامّ، أو الاتصال بمركز مكافحة السموم على الرقم (1-800-222-1222 في الولايات المتحدة) لطلب النصح. تضع منظمة الصحة العالمية قائمةً بمراكز مُكافحة السموم بمراكز مكافحة السموم.