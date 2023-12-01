ما هو التسمُّم بالفطر؟
تحتوي أنواع مُعيَّنة من الفطر على مواد كيميائية سُمِّيَة،ويُمكن أن تُؤدِّي الذيفانات في هذه الأنواع من الفطر إلى توعُّك الشخص.
يكون العديد من أنواع الفطر سمياً،
وتنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا على التقيُّؤ وألم البطن،
ومن الصعب جدًّا معرفة ما إذا كان الفطر سامَّاً أو لا،
ولذلك ينبغي عَدم تناول الفطر الذي ينمو في الخارج،
حيث تكون بعض أنواعه سمية جدًا ويُمكنها أن تُؤدِّي إلى الوفاة
ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (على الرقم 911 في معظم مناطق الولايات المتحدة) عند الاشتباه بتناول فطر سامّ، أو الاتصال بمركز مكافحة السموم على الرقم (1-800-222-1222 في الولايات المتحدة) لطلب النصح. تضع منظمة الصحة العالمية قائمةً بمراكز مُكافحة السموم بمراكز مكافحة السموم.
ما هي أعراض التسمُّم بالفطر؟
تختلف الأَعرَاض الناجمة عن تناول الفطر السام ولكنَّها تنطوي على التالي في معظم الأحيان:
التقيُّؤ
ألم في البطن
استنادًا إلى نوع الفطر، قد تظهر أعرَاض أخرى أيضًا.
تكون أنواع الفطر التي تُسبب أعراضًا بسرعة (خلال ساعتين) أقل خطورةً من الأنواع التي تُسبب أعراضًا لاحقًا (من بعد 6 ساعات).
الفطر من نوع المظلَّة الزائفة Chlorophyllum molybdites
تزُول الأعراض خلال 24 ساعةً عادةً، وهي تنطوي على:
الإسهال (متكرر أو رخو أو مائيّ) ويُمكن أن يُصبح مُدمَّى
ألم في الجسم
صُداع
الفطر من نوع السيلوسَب Psilocybe
تبدأ الأَعرَاض خلال فترةٍ تتراوَح بين 15 إلى 30 دقيقةً، وهي تنطوي على:
الشعور بإثارةٍ وسعادة شديدتين (النَّشوة euphoria)
زيادة في الخيال
هَلاوس (رؤية أو سماع أشياء غير موجودة)
سرعة نبضات القلب
الفطر من نوع الإنسيب Inocybe وبعض أصناف الحدرجيَّة Clitocybe
الدماع العيني
حدقات صغيرة بشكلٍ غير طبيعيّ (مناطق سوداء في مركز العين)
تقيُّؤ
مغص
تعرق
إسهَال (متكرر أو رخو أو مائيّ)
عضلات نافِضة twitching
تخليط ذهنيّ
غيبوبة (عند فقدان الوعي وعدم القدرة على الاستيقاظ)
تختفي الأَعرَاض خلال 12 ساعة مع المُعالَجة عادةً،ويمكن أن يقضي الشخص نحبه خلال ساعاتٍ قليلة إذا لم يتلقَّ المُعالَجة.
الفطر من نوع الأمانيت الطائر Amanita phalloides
تبدأ الأَعرَاض خلال فترةٍ تتراوَح بين 6 إلى 12 ساعةً، وهي تنطوي على:
التقيُّؤ
الإسهال (متكرر أو رخو أو مائيّ)
اصفرار الجلد والعينين
كمية قليلة جدًا من البول
يُعدُّ فطر الأمانيت الطائر والأنواع المرتبطة خطيراً جدًّا،حيث يقضي حوالى نصف الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من التسمم نحبهم خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 8 أيام.
كيف يعالج الأطباءُ التسمم بالفطر؟
تستنِدُ المُعالجة إلى نوع الفطر الذي تناوله الشخص،
وسيقُوم الأطباء بالأمور التالية:
إعطاء الشخص مهدئاً (دواء يُساعد على استرخاء الجسم) إذا كان يُعاني من الهلاوس (رؤية أو سماع أشياء لا وجود لها)
إعطاء الشخص دواءً عبر الوريد
استخدام فلتر خاص لإخرَاج السم من الدَّم (إجراء يسمى الديال dialysis)