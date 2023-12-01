يُمكن أن ينجُم التسمم بالرصاص عن:

التعرض إلى غبار أو شظايا الطلاء القديم الذي يحتوي على الرصاص

العمل في مصنع يجري فيه التعامل مع الرصاص

استخدَام ماء يجري في أنابيب مصنوعة من الرصاص

استخدام أباريق أو أكواب مصنوعة من الخزف أو أطباق مصنوعة من طلاء زجاجيّ يحتوي على الرصاص

قَد يضع الصغار شظايا الطلاء في أفواههم،ويُمكن أن ينتشر غبار الطلاء القديم في كافة أنحاء المنزل،ويُمكن أن يُلامس أيّ شخص سطوحاً تحتوي على غبار الطلاء ومن ثم يدخل هذا الغبار في الفم أو في الطعام،ويُمكن أن يُؤثر هذا الغبار في الشخص مع مرور الزمن حتَّى إن كانت كميته قليلة بحيث قد لا يُمكن رؤيتها.

ما تزال مدن عديدة تستخدم أنابيب الرصاص لتزويد المنازل بالماء،وتكون أنابيب الماء في داخل المنازل غير مصنوعة من الرصاص،وإذا كان الماء يأتي إلى المنزل عبر أنابيب مصنوعة من الرصاص وكان مستوى الحمض في الماء أكثر من المعدل الطبيعيّ، يُمكن أن يُذِيب الحمض الرصاص في الأنبوب ويجعله يمتزج مع ماء الشرب.

يُمكن أن تُذِيب الأطعمة والمشروبات الحمضيَّة (مثل عصير الطماطم والبرتقال) الرصاص من الطلاء الزجاجيّ على بعض أنواع الأواني الخزفيَّة،ولا تحتوي الأواني الخزفيَّة في الولايات المتحدة على الرصاص،بينما قد تحتوي مثل هذه الأواني المصنوعة في الخارج على الرصاص.

تحتوي الطلقات على الرصاص،وإذا كانت طلقة موجودة في جسم الشخص بسبب تعرُّضه إلى إطلاق النار، تكون كمية الرصاص منخفضة جدًا حتى تُسبب التسمم عادةً.