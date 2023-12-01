الرَّصاص هُوَ معدنٌ يُوجَد في أشياء مثل بعض أنابيب الماء والطلاء القديم (قبل العام 1978 في الولايات المتَّحدة)، وبعض الطلاء الزجاجي للأواني الفخارية وطلقات الأسلحة النارية وبعض أنواع البطاريات.
لا تحتوي أقلام الرصاص على هذا المعدن وهي ليست سامَّة.لم يعُد بنزين السيارات يحتوي على الرصاص،
ما هو التسمُّم بالرصاص؟
يحدُث التسمُّم بالرصاص ببطءٍ مع تراكم الرصاص في الجسم،
ويُؤثِّرُ التسمُّم بالرصاص في الدِّماغ بشكلٍ رئيسيٍّ،
ولذلك يُواجه الصغار والأطفال الخطر الأكبر نظرًا إلى أنَّ أدمغتهم تكون في مرحلة النماء،
ويمكن أن يسبب التسمم بالرصاص مشاكلَ على مدى الحياة في التفكير والتعلُّم عندَ الطفل
بالنسبة إلى المنازل القديمة، ينبغي إصلاح شظايا الطلاء والحفاظ على نظافة السطوح حتى لا يأكل الصغار أو يستنشقوا غبار طلاء الرصاص
إذا كان هناك احتمال في تعرُّض الشخص أو أطفاله إلى الرصاص، ينبغي استشارة الطبيب حول الخضوع إلى اختبارٍٍ للدَّم
بالنسبة إلى الأطفال الذين يعيشون في منازل قديمة قد تحتوي على طلاء من الرصاص (بُنِيَت قبل العام 1978)، ينبغي فحصهم حول التسمم بالرصاص حتى إذا لم تظهر أيَّة أعراض لديهم.
ينبغي الاتصال بقسم الصحَّة المحلية أو مركز مكافحة السموم في الولايات المتحدة على الرقم 1-800-222-1222 لطلب النصح.تضع منظمة الصحة العالمية قائمةً تنطوي على مراكز السموم.
كيف يحدث التسمم بالرصاص؟
يُمكن أن ينجُم التسمم بالرصاص عن:
التعرض إلى غبار أو شظايا الطلاء القديم الذي يحتوي على الرصاص
العمل في مصنع يجري فيه التعامل مع الرصاص
استخدَام ماء يجري في أنابيب مصنوعة من الرصاص
استخدام أباريق أو أكواب مصنوعة من الخزف أو أطباق مصنوعة من طلاء زجاجيّ يحتوي على الرصاص
قَد يضع الصغار شظايا الطلاء في أفواههم،ويُمكن أن ينتشر غبار الطلاء القديم في كافة أنحاء المنزل،ويُمكن أن يُلامس أيّ شخص سطوحاً تحتوي على غبار الطلاء ومن ثم يدخل هذا الغبار في الفم أو في الطعام،ويُمكن أن يُؤثر هذا الغبار في الشخص مع مرور الزمن حتَّى إن كانت كميته قليلة بحيث قد لا يُمكن رؤيتها.
ما تزال مدن عديدة تستخدم أنابيب الرصاص لتزويد المنازل بالماء،وتكون أنابيب الماء في داخل المنازل غير مصنوعة من الرصاص،وإذا كان الماء يأتي إلى المنزل عبر أنابيب مصنوعة من الرصاص وكان مستوى الحمض في الماء أكثر من المعدل الطبيعيّ، يُمكن أن يُذِيب الحمض الرصاص في الأنبوب ويجعله يمتزج مع ماء الشرب.
يُمكن أن تُذِيب الأطعمة والمشروبات الحمضيَّة (مثل عصير الطماطم والبرتقال) الرصاص من الطلاء الزجاجيّ على بعض أنواع الأواني الخزفيَّة،ولا تحتوي الأواني الخزفيَّة في الولايات المتحدة على الرصاص،بينما قد تحتوي مثل هذه الأواني المصنوعة في الخارج على الرصاص.
تحتوي الطلقات على الرصاص،وإذا كانت طلقة موجودة في جسم الشخص بسبب تعرُّضه إلى إطلاق النار، تكون كمية الرصاص منخفضة جدًا حتى تُسبب التسمم عادةً.
ما هي أعرَاض التسمم بالرصاص؟
تستندُ الأَعرَاض إلى كمية الرصاص في الجسم وسرعة تراكم هذا المعدن.لا تظهر أيَّة أعرَاض عند العديد من الأشخاص الذين لديهم تسمم خفيف بالرصاص.تبدأ الأَعرَاض ببطءٍ عادةً، وذلك خلال فترةٍ من أسابيع عديدة أو أطول.
الأطفَال
تظهر الأَعرَاض التالية في البداية عند الأطفال:
مدى انتباه أقصر attention span
ميل أقلّ نحو اللعب
سوء المزاج crankiness
تظهر علامات ضَرَر في الدماغ عند الأطفال عندما يكون التسمم بالرصاص أكثر شدَّةً،قد تظهر لديهم أعراض مثل:
التقيُّؤ
الخرق ومشاكل في المشي
النعاس والتَّخليط الذهنِي
سيُؤدِّي التسمم الشديد إلى الاختِلاجَات والغيبوبة عند الأطفال،
ومع مرور الزمن، قد يُعاني الأطفال الذين لم تجرِ مُعالجتهم من التسمم بالرصاص من المشاكل التالية:
انخفاض الذكاء وصعوبة التعلم والسُّلُوك العدواني
الاختلاجات
ألم في البطن يدوم طويلاً
فقر الدَّم (انخفاض عدد كريات الدم الحمراء)
البالغون
قَد يُعاني البالغون الذين لديهم تسمم بالرصاص من:
تغيُّرات في الشخصية أو المزاج أو السلوك
الصُّدَاع
الخدر والضعف وصعوبة المشي
مذاق معدنيّ في الفم
ألم في البطن وتقيُّؤ وإمسَاك
فقر الدم
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخصُ لديه تسمم بالرصاص؟
يشتبهُ الأطباء في التسمم بالرصاص استِنادًا إلى الأعراض،وسيختبرون مستوى الرصاص في الدم.
إذا كان الشخص يرى أنَّ هناك احتمال في تسممه بالرصاص، ينبغي عليه أن يطلب اختباراً للدم.
كيف يعالج الأطباء التسممَ بالرصاص؟
سيقوم الأطباء بالتدابير التالية:
إعطاء دواء يتَّحد مع الرصاص ويجعله يخرج من الجسم مع البول
بالنسبة إلى التسمم الخفيف، سيأخذ الشخص دواءً عن طريق الفم،في حالات التسمم الأكثر شدة، سيحصل الشخص على الدواء عن طريق الوريد.يُمكن أن تُؤدِّي الأدوية التي تتخلص من الرصاص من الجسم إلى التخلُّص من معادن مهمَّةٍ أيضًا.ولذلك قَد يحتاج الشخص إلى أخذ مُكمِّلات للتعويض عن هذه المعادن.
يُمكن أن يحدث ضرر طويل الأمد في الدماغ أو الكلى عند الأطفال حتى إذا جرت مُعالجتهم.
كيف يُمكن الوقاية من التسمم بالرصاص؟
إذا كان ماء الشرب يأتي إلى المنزل عبر أنابيب مصنوعة من الرصاص:
ينبغي شراء عدَّة لاختبار الرصاص في ماء الشرب
ينبغي استخدَام فلتر للتخلص من معظم الرصاص من ماء الشرب
إذا كان طلاء المنزل يحتوي على الرصاص:
ينبغي إزالة شظايا وقشور الدهان مباشرةً
ينبغي غسل ألعاب أو لهَّايات الأطفال بشكلٍ منتظمٍ
ينبغي تنظيف المنزل بشكلٍ منتظم وتنظيف حواف النوافذ أسبوعياً بقطعة قماش رطبة
ينبغي استخدام أشخاص محترفين عند القيام بأعمال ترميمٍ في المنزل وذلك للوقاية من استنشاق غبار الرصاص
إذا كانت طبيعة عمل الشخص تتطلب التعامل مع الرصاص:
ينبغي ارتداء أجهزة وقاية
ينبغي تغيير الملابس والأحذية قبل العودة إلى المنزل
ينبغي الاستحمَام قبل النوم