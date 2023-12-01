الحديد هو معدنٌ يحتاج إليه الجسم، تحتوي الفيتامينات المتعددة على الحديد.
ما هو التسمُّم بالحديد؟
التسمم بالحديد هو استعمال كمية كبيرة من الحديد بحيث تكون ضارة.ويحدث التسمم بالحديد عند أخذ الكثير من الأقراص التي تحتوي على هذا المعدن، مثل الفيتامينات المتعدِّدَة،وتشيع حالات التسمم بالحديد عند الصغار.
يُعدُّ التسمم بالحديد السبب الرئيسيّ للوفاة الناجمة عن التسمم عندَ الأطفال في عُمرٍ دون الخامسة،
ولذلك ينبغي وضع أقراص الحديد والفيتامينات المتعدِّدة بعيداً عن متناولهم
تظهرُ أعرَاض التسمم الخطير خلال 6 ساعات عادةً، ولكن ينبغي طلب المساعدة مباشرةً حتَّى إن لم تظهر الأعراض
يحتاج الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى التسمم بالحديد إلى رعايةٍ في المستشفى
عند الاشتباه بحالة تسمم بالحديد ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 في معظم مناطق الولايات المتحدة) بشكلٍ مباشرة.
ما هي أعرَاض التسمم بالحديد؟
تظهَرُ الأعراض الأولى خلال 6 ساعات عادةً، وهي تنطوي على:
التقيُّؤ (يُمكن أن ينطوي هذا على قيءٍ مُدمَّى)
الإسهال (مُتكرِّر أو رخو أو مائيّ)
التهيُّج
النعاس
إذا كان التسمم شديدًا، يُمكن أن تنطوي الأَعرَاض المبكرة على التالي أيضًا:
سرعة التنفُّس
سرعة ضربات القلب
الغيبوبة (عندما يفقد الشخص الوعي ولا يستطيع الاستيقاظ)
الاختِلاجَات (عندما يتحرك الجسم أو ينفض بشكل لا إرادي)
في بعض الأحيان، قد يبدو الشخص كما لو أنَّ حالته تتحسن لبعض الوقت،ثُمَّ تظهر الأعراض التالية من بعد فترةٍ تتراوح بين 12 إلى 48 ساعةً من الجرعة المفرطة:
حُمَّى
صدمة (انخفاض خطير في ضغط الدَّم)
نَزف
يرقان
تخليط ذهنيّ
غيبوبة
وبعد ذلك، يحدث فشل في الكبد وقد يقضي الشخص نحبه بسبب الصدمة والنزف ومشاكل في تخثُّر الدَّم.
إذا تمكَّن الشخص من النجاة، قد تعود الأعراض من بعد فترة تتراوح بين 2 إلى 5 أسابيع من الجرعة المفرطة،وقد يشعر الشخص بالأعراض التالية:
ألم ماغص في البطن
غثيان في المعدة
تحدث هذه الأعراض بسبب انسداد البطن والأمعاء بالنُّدَبات.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التسمم بالحديد؟
يستطيعُ الأطباءُ اختبار مستوى الحديد في الدَّم،وفي بعض الحالات، قد يستخدمون التصوير بالأشعَّة السِّينية للتحري عن الأقراص التي جرى بلعها.
كيف يعالج الأطباء التسمُّمَ بالحديد؟
من المُحتَمل أن يطلب الأطباء من الشخص البقاء في المستشفى للحُصول على مُعالَجة،
وسيُعطونه:
محلولاً خاصاً للتخلص من أيَّة أقراص متبقية في المعدة أو الأمعاء
دواءً يرتبطُ بالحديد، بحيث يخرج هذا المعدن من الجسم مع البول