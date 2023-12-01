تظهَرُ الأعراض الأولى خلال 6 ساعات عادةً، وهي تنطوي على:

التقيُّؤ (يُمكن أن ينطوي هذا على قيءٍ مُدمَّى)

الإسهال (مُتكرِّر أو رخو أو مائيّ)

التهيُّج

النعاس

إذا كان التسمم شديدًا، يُمكن أن تنطوي الأَعرَاض المبكرة على التالي أيضًا:

سرعة التنفُّس

سرعة ضربات القلب

الغيبوبة (عندما يفقد الشخص الوعي ولا يستطيع الاستيقاظ)

الاختِلاجَات (عندما يتحرك الجسم أو ينفض بشكل لا إرادي)

في بعض الأحيان، قد يبدو الشخص كما لو أنَّ حالته تتحسن لبعض الوقت،ثُمَّ تظهر الأعراض التالية من بعد فترةٍ تتراوح بين 12 إلى 48 ساعةً من الجرعة المفرطة:

حُمَّى

صدمة (انخفاض خطير في ضغط الدَّم)

نَزف

يرقان

تخليط ذهنيّ

غيبوبة

وبعد ذلك، يحدث فشل في الكبد وقد يقضي الشخص نحبه بسبب الصدمة والنزف ومشاكل في تخثُّر الدَّم.

إذا تمكَّن الشخص من النجاة، قد تعود الأعراض من بعد فترة تتراوح بين 2 إلى 5 أسابيع من الجرعة المفرطة،وقد يشعر الشخص بالأعراض التالية:

ألم ماغص في البطن

غثيان في المعدة

تحدث هذه الأعراض بسبب انسداد البطن والأمعاء بالنُّدَبات.