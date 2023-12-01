الأسيتامينوفين هُوَ دواءٌ يُباعُ من دُون وصفةٍ طبيةٍ ويُستخدَم للتقليل من الحُمَّى والتخفيف من الألم،وهُو يُباعُ تحت العديد من الأسماء التجارية، مثل تايلينول.كما يُوجَدُ أيضًا في العديد من أدويَة السعال والزكام.

يكون دواءأسيتامينوفين آمناً عادةً، ولكن يُمكن أن يُسبب أخذ الكثير منه ضرراً.

ما هو التسمُّم بالأسيتامينوفين؟ ينجُم التسمُّم بدواء أسيتامينوفين عن أخذ الكثير من أسيتامينوفين، وتحدُث معظم حالات التسمُّم بالأسيتامينوفين عندما يأخذ الشخص كميةً كبيرةً منه في فترةٍ قصيرةٍ، كما يحدث إذا أخذ عن طريق الخطأ العديد من الأدوية أو المُنتجات المُختلفة التي تحتوي على الأسيتامينوفين، أو إذا أخذ جرعةً زائدة عن قصد.

كما يمكن أن يحدث التسمم بالأسيتامينوفين ببطٍء أيضًا، وذلك إذا أخذ الشخصُ جرعة كبيرةً لفترةٍ طويلةٍ بسبب معاناته من ألم مُزمن وشديد.

وحتى الجرعات العادية من الأسيتامينوفين يمكن أن تكون خطيرة في حالات معينة مثل إذا كان لدى الشخص ضرر في الكبد

يُمكن أن يُؤدِّي التسمُّم بالأسيتامينوفين إلى ضررٍ خطيرٍ في الكبد، ويُمكن أن يُؤدِّي إلى فشل هذا العضو.

قد لا يُسبِّبُ التسمُّم بالأسيتامينوفين أعراضًا إلى أن يحدُث ضرر في الكبد

ولذلك ينبغي توخِّي الدِّقة عندَ قراءة اللصاقات على مُنتجات السعال والزكام

وقراءة اللصاقة الموجودة على أدوية الألم وعدم استعمال أكثر من الجرعة الموصى بها. إذا كان الشخص يعتني بطفلٍ لديه زكام أو سعال، ينبغي عليه التأكُّد بشكلٍ دقيقٍ من عدم إعطاء الطفل الكثير من الأسيتامينوفين.هُناك العديد من الأنواع المختلفة للأدوية وبأشكال مختلفة (سوائل وأقراص ومواد قابلة للمضغ) تحتوي على الأسيتامينوفين كمُكون.ينبغي عَدم إعطاء الطفل دواءً يحتوي على الأسيتامينوفين إذا سبق له أن أخذ دواءً مختلفاً يحتوي على الأسيتامينوفين. عند الاشتباه في حالة تسمُّم بدواء الأسيتامينوفين، ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 قي معظم مناطق الولايات المتحدة) مباشرةً، أو الاتصال بمركز مُكافحة السموم للحصول على المشورة على الرقم (1-800-222-1222 في الولايات المتحدة). تضع منظمة الصحة العالمية قائمةً بمراكز مكافحة السموم.

ما هي أعراض التسمُّم بالأسيتامينوفين؟ لا تظهر أعراض بشكلٍ مباشرٍ عادةً، وإذا كانت الجرعة المفرطة كبيرةً جدًّا، تحدُث الأعراض على مراحل: أولاً، قد يبدأ المريض بالتقيُّؤ أو يشعر بالتوعُّك

بعد فترةٍ تتراوح بين 1 إلى 3 أيام، قد يشعر بمغصٍ في البطن ويتقيَّأ ويُعاني من ألمٍ في البطن

بعد فترةٍ تتراوح بين 3 إلى 4 أيَّام، قد يزداد التقيُّؤ ويحدث يرقان ونزف تحت الجلد ومن الفم أو اللثَّة

بعد نَحو 5 أيام، إمَّا أن يتعافى المريض أو يحدث له فشل في الأعضاء، ويُمكن أن يُؤدِّي هذا إلى الوفاة. إذا كان التسمُّم ناجمًا عن أخذ جرعاتٍ أصغر مع مرور الزمن، قد تكُون الأعراض الأولى هِيَ أعراض فشل الكبد: اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

نَزف

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت حالة للتسمُّم بالأسيتامينوفين؟ سيقُوم الأطباءُ باختبارات للدم للتحرِّي عن التسمُّم بالأسيتامينوفين،كما قد يقومون أيضًا باختباراتٍ للتحرِّي عن أداء الكبد.

كيف يُعالج الأطباء التسمُّم بالأسيتامينوفين؟ سيقوم الأطباء بالأمور التالية: إعطاء المريض فحماً منشطاً لإخراج الأسيتامينوفين من الدَّم، وذلك إذا أخذ المريض الأسيتامينوفين خلال الساعات القليلة الماضية

إعطاء المريض ترياقاً (دواء يعمل ضدَّ الأسيتامينوفين) لوقاية الكبد إذا تضرر للكبد، فقد يحتاجُ الشخص إلى علاج فشل الكبد وربما إلى زراعة الكبد.