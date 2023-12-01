التسمُّم بالأسبرين هُو توعُّك بسبب أخذ جرعة مفرطة جدًا من الأسبرين مرَّة واحدة، أو العديد من الجرعات المنخفضة من الأسبرين مع مرور الزمن (التسمم التدريجي).

حتَّى يحدُث التسمُّم بالأسبرين، يحتاج الشخص إلى أخذ كمية أكبر بكثير من الجرعة العادية،

ولن يُؤدِّي أخذ كمية صغيرة من الأسبرين (أسبرين الصغار) يوميًا وفقًا لتعليمات الطبيب من أجل تقليل فُرص نوبات القلب، إلى التسمُّم التدريجيّ؛

ولكن ينبغي عدم إعطاء الأسبرين للصغار على الإطلاق وذلك لانَّه يُمكن أن يُسبب مرضًا نادرًا ولكنه يُهدد الحياة يُسمَّى مُتلازمة راي Reye syndrome

يحتوي زيت شاي كندا wintergreen (ساليسيلات الميثيل) على مادَّة كيميائيَّة ترتبِطُ بالأسبرين،وهيَ خطيرة جدًّا على الصغار ويُمكنها أن تُسبب الوفاة إذا جرى بلعها حتى بكمية صغيرةٍ منها.

عند الاشتباه في حالة تسمُّم بالأسبرين، ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 قي معظم مناطق الولايات المتحدة)، أو الاتصال مُباشرةً بمركز مُكافحة السموم على الرقم (1-800-222-1222 في الولايات المتحدة) لطلب النصح. تضع منظمة الصحة العالمية قائمةً بمراكز مُكافحة السموم بمراكز مكافحة السموم.