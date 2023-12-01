التسمم بأحادي أكسيد الكربون هو توعُّك بسبب استنشاق الكثير من هذا الغاز،حيث يُمكن أن يُسبب أحادي أكسيد الكربون ضرراً للشخص لأنَّه يحُول دُون وُصول الأكسجين في الدَّم إلى الخلايا،

ويُمكن أن يُؤدِّي استنشاق الكثير من هذا الغاز إلى الوفاة.

تنطوي الأَعرَاض على الصُّدَاع والمغص والتَّخليط الذهنِي والخرق clumsiness (ضعف التنسيق) والتعب،

وقَد يعتقد الشخص عن طريق الخطأ أنَّه يُعاني من الأنفلونزا أو مرضٍ آخر

ينبغي تركيب أجھزة الکشف عن أول أکسید الکربون في المنزل، فهي تُعطي إنذاراً إذا كان هذا الغاز موجودًا في الهواء،

وإذا كان الشخص يعتقد أنَّه ربما استنشق أحادي أكسيد الكربون، ينبغي عليه الخروج إلى الهواء الطلق مباشرةً وطلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 في معظم مناطق الولايات المتحدة).