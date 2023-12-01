أحادي أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة وليس له مذاق.يجري إنتاجه من حرق المواد، بما في ذلك في محركات السيارات، وأنظمة التدفئة، والمواقد.
ما هو التسمُّم بأحادي أكسيد الكربون؟
التسمم بأحادي أكسيد الكربون هو توعُّك بسبب استنشاق الكثير من هذا الغاز،حيث يُمكن أن يُسبب أحادي أكسيد الكربون ضرراً للشخص لأنَّه يحُول دُون وُصول الأكسجين في الدَّم إلى الخلايا،
ويُمكن أن يُؤدِّي استنشاق الكثير من هذا الغاز إلى الوفاة.
تنطوي الأَعرَاض على الصُّدَاع والمغص والتَّخليط الذهنِي والخرق clumsiness (ضعف التنسيق) والتعب،
وقَد يعتقد الشخص عن طريق الخطأ أنَّه يُعاني من الأنفلونزا أو مرضٍ آخر
ينبغي تركيب أجھزة الکشف عن أول أکسید الکربون في المنزل، فهي تُعطي إنذاراً إذا كان هذا الغاز موجودًا في الهواء،
وإذا كان الشخص يعتقد أنَّه ربما استنشق أحادي أكسيد الكربون، ينبغي عليه الخروج إلى الهواء الطلق مباشرةً وطلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 في معظم مناطق الولايات المتحدة).
ما الذي يُسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون؟
يأتي أحادي أكسيد الكربون من حرق موادّ،ويُمكن أن يُؤدِّي أي شيء ينطوي على حرق شيءٍ ما إلى إنتاج هذا الغاز، مثل حرائق المنازل ومحركات السيارات والمواقد والأفران ومدافئ الغاز ومدافئ الكيروسين.للوِقاية من التسمم بأحادي أكسيد الكربون، ينبغي تهوية الأبخرة (إطلاقها إلى الخارج) بشكل صحيح.
ما هي أعراض التسمُّم بأحادي أكسيد الكربون؟
تنطوي الأَعرَاض الأولى على:
الصُّدَاع أو الدوخة
المغص
التقيُّؤ
الشعور بالتعب أو وجود صعوبة في التركيز
ضعف التنسيق (الخرق)
وفي وقت لاحق، أو عندما يُصبح التسمم بأحادي أكسيد الكربون أكثر شدَّةً، قد يُعاني الشخص من:
التخليط الذهنيّ
فقدان الوعي أو عدم الاستِجابة
الاختِلاجَات (عندما يتحرك الجسم وينفض بشكل لا إرادي)
ألم في الصدر
الشعور كما لو أنَّه لا تُوجد قدرة على التنفُّس
الشعور بالوهن أو الضعف
يُمكن أن يُؤدِّي التسمُّم الشديد إلى الوفاة.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التسمُّم بأحادي أكسيد الكربون؟
سوف يأخذ الأطباء عَيِّنَة من الدَّم للتحرِّي عن أحادي أكسيد الكربون.
كيف يُعالج الأطباء التسمم بأحادي أكسيد الكربون؟
سيُعطي الأطباءُ الشخصَ الأكسجين،حيث يُساعده الأكسجين على التخلص من أحادي اكسيد الكربون من الدَّم.
إذا كان التسمُّم خفيفاً، قد يكون كل ما تحتاج إليه الحالة هُو استنشاق هواء نقيّ،
وإذا كان التسمم شديدًا، قَد تحتاج الحالة إلى استنشاق الأكسجين عبر قناع للوجه
كيف يمكن الوِقاية من التسمم بأحادي أكسيد الكربون؟
ينبغي تركيب أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون في المنزل،
وينبغي التأكُّد من أنَّه جرى تركيب المواقد والأفران بشكلٍ صحيح وأنَّ تهويتها مناسبة
ينبغي عَدم تشغيل محرك السيارة في مرآبٍ مُغلَق