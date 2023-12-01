ما هو التسمم بالنبات؟

ما هو التسمم بالنبات؟

تحتوي بعض أنواع النباتات بشكلٍ طبيعيّ على مواد كيميائية (ذيفانات) يُمكن أن تُسبب الضرر للأشخاص،وقد تصبح نباتات أخرى سامَّة بسبب الرشّ بمُبيدات الحشرات.

تكون بعض النباتات سامَّة إذا جرى أكلها،

ولذلك ينبغي تجنُّب أكل النباتات غير المألوفة التي يجري العثور عليها في في العراء،

وينبغي دائمًا غسل الخضار والفاكهة قبل تناولها وذلك للتخلص من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائيَّة،

حيث يُمكن أن يُؤدِّي التسمم بالنبات إلى الوفاة، ولكن يَتعافى مُعظم الأشخاص

ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 في معظم مناطق الولايات المتحدة) إذا جرى الاشتباه بحالة تسمم بالنبات وبدا الشخص متوعكاً جدًّا، أو الاتصال بمركز مكافحة السموم على الرقم (1-800-222-1222 في الولايات المتحدة) لطلب النصح . تضع منظمة الصحة العالمية قائمةً بمراكز مُكافحة السموم بمراكز مكافحة السموم.