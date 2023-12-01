ما هو التسمم بالنبات؟
تحتوي بعض أنواع النباتات بشكلٍ طبيعيّ على مواد كيميائية (ذيفانات) يُمكن أن تُسبب الضرر للأشخاص،وقد تصبح نباتات أخرى سامَّة بسبب الرشّ بمُبيدات الحشرات.
تكون بعض النباتات سامَّة إذا جرى أكلها،
ولذلك ينبغي تجنُّب أكل النباتات غير المألوفة التي يجري العثور عليها في في العراء،
وينبغي دائمًا غسل الخضار والفاكهة قبل تناولها وذلك للتخلص من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائيَّة،
حيث يُمكن أن يُؤدِّي التسمم بالنبات إلى الوفاة، ولكن يَتعافى مُعظم الأشخاص
ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 في معظم مناطق الولايات المتحدة) إذا جرى الاشتباه بحالة تسمم بالنبات وبدا الشخص متوعكاً جدًّا، أو الاتصال بمركز مكافحة السموم على الرقم (1-800-222-1222 في الولايات المتحدة) لطلب النصح . تضع منظمة الصحة العالمية قائمةً بمراكز مُكافحة السموم بمراكز مكافحة السموم.
ما هيَ النباتات التي يُمكن أن تُسبب التسمُّم؟
النباتات التالية سامَّة جدًا ويُمكن أن تقضي على حياة الشخص:
بذور الخروع castor beans
بذور الجكريتيّ jequirity beans
الشوكران السامّ poison hemlock
شوكران الماء water hemlock
الدفلى oleander
نبات كفّ الثعلب foxglove
هناك العديد من النباتات الأخرى التي تُسبب تسمماً أقل خطورة.
ما هي أعرَاض التسمُّم بالنبات؟
قد تُسبب بذور الخروع وبذور الجكريتيّ وشوكران الماء المشاكل التالية:
التقيُّؤ الشديد
الإسهال (متكرر ورخو ومائيّ) والذي يُمكن أن يكون مُدمَّى
التخليط الذهنيّ
الاختِلاجَات (عندما يتحرك الجسم أو ينفض من غير ضبط)
الغيبُوبة (عندما يفقد الشخص الوعي ولا يستطيع الاستيقاظ)
الوفاة
يُمكن أن يُسبب التسمم بالشوكران أعراضًا خلال 15 دقيقةً:
جفاف الفم
تسرع نبضات القلب
ارتعاشات غير مقصودة
تعرُّق
اختلاجَات
ضعف في العضلات
تُسبب الدفلى وكف الثعلب وزنبق الوادي lily of the valley (وهو نبات أقل سمِّيةً) الأعراض التالية:
التقيُّؤ
الإسهال (متكرر ورخو ومائيّ)
التخليط الذهنيّ
اضطراب نبضات القلب
كيف يعالجُ الأطباء التسمُّم بالنبات؟
تستنِدُ المُعالَجة إلى نوع النبات الذي سبب التسمُّم،
وسيطلب الأطباء من الشخص القيام بالأمور التالية:
شُرب الكثير من السوائل،
وإذا كان لا يستطيع الشرب، سيعطيه الأطباء سوائل عبر الوريد
إفراغ المعدة باستخدام أنبوب صغير عبر الأنف أو الفم إذا احتاجت الحالة
إعطاء الشخص مُعالَجات مُحدَّدة استِنادًا إلى نوع السمّ
غسل الجلد بالصابون والماء إذا أدَّى ذيفان النبات إلى تهيُّجه