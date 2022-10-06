ما هُوَ الالتواء؟
الالتواء هُوَ تمزُّق أو تمطط مؤلم في أحد الأربطة.والأربطة هي حُزَم متينة وقصيرة من نسيجٍ تُثبِّتُ العظام مع بعضها بعضًا عند أحد المَفاصِل،
ويكون الالتواء خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا استنادًا إلى ما إذا تمطط الرباط أو تمزق جزئيًا أو بشكلٍ كاملٍ.لا يُعدُّ التمزق في عضلة أو رباط التواءً،
والالتواءات:
تُسبب ألمًا وتورمًا،
ولا تظهر في التصوير بالأشعَّة السينيَّة، ولكن قد يستخدم الأطباءُ الأشعة السينيَّة للتحري عن عظم مكسور قريب،
وتجري مُعالجة الالتواءات عن طريق وقاية المنطقة والراحة وتطبيق الثلج والضغط ورفع الجزء المُصاب (PRICE)،
وقد تحتاج إلى وشاحٍ أو جبيرة،
وتشفى من تلقاء ذاتها عادةً،
وقد تحتاج إلى الجراحة إذا كان الرباط متمزقًا بشكلٍ كاملٍ.
ما الذي يسبِّب الالتواءاتَ؟
يحدُث الالتواء إذا التوى مفصل أو تمطط أو انحنى بشكلٍ كبيرٍ، وذلك لسبب مثل:
إصابة رياضية
سقُوط
يحتوي كل مفصل على العديد من الاربطة،وفي بعض الأحيان يحدث التواء في أكثر من رباط واحد،
وإذا تمزق الرباط بشكل كامل، قد تنفصل العظام في المفصل،ويُسمى هذا بالخلع.وحتَّى من دون خلع، قد يكون المفصل متقلقلًا.ويُسمى هذا المفصل غير المستقر.
ما هي أعراضُ الالتواءات؟
الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا هي:
ألم، حيث يحدث الألم عند لمس الجزء المُصاب أو وضع وزن الجسم عليه أو استعماله
تورُّم
صعوبة في استخدام الجزء المُصَاب بشكل طبيعي
يمكن أن ينزف الرباط المتمزق تحت الجلد،وقد تظهر كدمة بعد يومٍ أو نحو ذلك.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التواء؟
يتفحص الاطباءُ المَفصِل المصاب والمناطق القريبة منه،وقد يقومون بتحريك المَفصِل بلطف لمعرفة ما إذا كان يعمل بشكل صحيح ومدى شدة الألم الذي يُسببه.
إذا اشتبه الأطباء في أن عظمًا تعرض إلى الكسر أو خرج من موضعه، سيستخدمون:
ونظرًا إلى أنَّ الالتواءات لا تظهر في الأشعَّة السِّينية، لا يستخدمها الأطباءُ دائمًا،إذا احتاج الأطباء إلى معرفة مدى شدَّة إصابة الرباط، فقد يستخدمون التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الالتواءات؟
في أول 24 ساعة من بعد الالتواء، يطلب الأطباءُ من المريض تطبيق مُعالجة يُرمز لها بالاختصار PRICE، و
وقاية الإصابة بضماد ضاغط أو جبيرة
الراحة لجزء الجسم المصاب عن طريق التقليل من النشاط أو عدم وضع وزن الجسم عليه (على سبيل المثال، باستخدام العكازات)
تطبيق الجليد على المنطقة المصابة بكيس من الثلج ملفوف بمنشفة
تطبيق الضغط (لفّ) المنطقة بضماد مرن للتقليل من التورم
رفع جزء الجسم المصاب إلى مستوى القلب أو أعلى، وذلك للتقليل من التورم.
للتقليلِ من الألم، سيطلب الأطباءُ من المُصاب:
أخذ دواء الأسيتامينوفين أو إحدى مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة، مثل الإيبوبروفين
تطبيق الثلج كل بضع ساعات لمدة 15 أو 20 دقيقة في كل مرة
بعد يومين، استخدام كمَّادة ساخنة لمدة 15 إلى 20 دقيقة في كل مرَّة.
ينبغي على المُصاب استشارة الطبيب حول متى يُمكنه البدء بتحريك الجزء المُصاب من جسده:
إذا كان الالتواء خفيفًا، قد يطلبُ الأطباء من المُصاب البدء بتحريك الجزء الملتوي من الجسم في أقرب وقتٍ ممكن،
وإذا كان الالتواء متوسطًا، قد يحتاجُ المُصاب إلى جبيرةٍ أو وشاحٍ لبضعة أيام؛
وقد يحتاج الالتواء الشديد إلى جبيرةٍ أو جراحةٍ،
بعد التعرض إلى التواء شديد، قد يحتاج المُصاب إلى ممارسة تمارين إعادة التأهيل.تُساعد هذه التمارين على تقوية العَضلات حول المفصل وتجعله أقل تيبسًا.
ما هي مُضَاعَفات الالتواءات؟
قد يكون المَفصِل متيبِّسًا، خُصوصًا إذا كان على المُصاب وضع جبيرة،
وقد يكون المفصلُ أكثر ميلاً لأن يتعرض إلى إلتواء آخر حتى من بعد أن يلتئم الأول،
وقد لا يكون مستقرًا.
كلما استخدم المُصاب جبيرةً لفترةٍ أطول، سيصبح المفصل متيبسًا أكثر وتضعف العضلات بشكلٍ أكثر،ومن ثمَّ سيكون من الصعب أكثر على المُصاب استعادة القوَّة والمرونة،وقد يكون المَفصِل متيبِّسًا قليلًا دائمًا وأكثر ميلاً إلى الالتواء إذا تعرض إلى إصابة من جديد.