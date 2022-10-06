الالتواء هُوَ تمزُّق أو تمطط مؤلم في أحد الأربطة.والأربطة هي حُزَم متينة وقصيرة من نسيجٍ تُثبِّتُ العظام مع بعضها بعضًا عند أحد المَفاصِل،

ويكون الالتواء خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا استنادًا إلى ما إذا تمطط الرباط أو تمزق جزئيًا أو بشكلٍ كاملٍ.لا يُعدُّ التمزق في عضلة أو رباط التواءً،

والالتواءات: