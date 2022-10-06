ما هُوَ تمزُّق وتر أخيل (العُرقوب)؟
الوتر هو حبلٌ ثخين من نسيج يصل عضلة بعظم،
ويصلُ وتر أخيل (العرقوب) عضلة الربلة بعظم الركبة.تمزُّق وتر أخيل هو تهتُّك يُصيب الوتر،
ويُمكن أن يتمزَّق الوتر بشكلٍ جزئيّ أو كاملٍ،
وهو يتمزق بسبب الجري أو القفز عادةً.
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص تمزُّق في وتر أخيل عن طريق تفحصه،
وقد يحتاج المُصاب إلى جراحةٍ.
ما الذي يُسبب تمزُّقات وتر أخيل (العرقوب)؟
يمكن أن تتمزق الأوتار عندما:
تتمطط بشكلٍ كبيرٍ
تتقلص العضلة التي تتصل بها الأوتار بشكلٍ شديد فعليًا
تحدث تمزُّقات وتر أخيل عندما تندفع القدم للأعلى بقوَّة، مثلما يحدث عندما يقوم الشخص بالآتي:
يقفز بقوَّة
يهبط على الأرض من بعد قفزة
يركض بقوَّة
تحدث التمزقات في أثناء ممارسة رياضةٍ غالبًا، خُصوص عندما يبدأ الأشخاص في منتصف العمر بممارسة تمارينٍ بقوة كبيرة وسرعة عالية.
ما هِيَ أعراض تمزُّق وتر أخيل؟
يُسبب التمزُّق في وتر أخيل الأعراض الآتية:
يشعر المُصاب كما لو أنه تعرضَ إلى ركلةٍ خلف الكاحل
يُصبح المشي صعبًا
يحدث ألم شديد في الربلة وقد تتورم أو تتكدَّم.
كيف يُشخِّصُ الأطباءُ التمزقات في وتر أخيل؟
يستطيع الأطباءُ تشخيص التمزق في وتر أخيل عن طريق تفحُّص المُصاب،في بعض الأحيان التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).
كيف يُعالج الأطباءُ التمزقات في وتر أخيل؟
بالنسبة إلى التمزق الجزئيّ (وبعض التمزقات الكاملة)، سيضع المُصاب جبيرة للكاحل أو يرتدي حذاءً بساق طويلة يُستخدم عند الحاجة لمدَّة 4 أسابيع.
إذا تمزَّق الوتر بشكلٍ كاملٍ أو لم يحدث شفاء مع استخدام الجبيرة أو الحذاء بساق عالية، قد يحتاج المُصاب إلى جراحةٍ.
بعد أن يشفى التمزق، سيحتاج المصاب إلى ممارسة تمارين إعادة التأهيل.تساعد هذه التمارين على تقوية عضلات الساق وتجعل الكاحل أقل تيبسًا.