بالنسبة إلى التمزق الجزئيّ (وبعض التمزقات الكاملة)، سيضع المُصاب جبيرة للكاحل أو يرتدي حذاءً بساق طويلة يُستخدم عند الحاجة لمدَّة 4 أسابيع.

إذا تمزَّق الوتر بشكلٍ كاملٍ أو لم يحدث شفاء مع استخدام الجبيرة أو الحذاء بساق عالية، قد يحتاج المُصاب إلى جراحةٍ.

بعد أن يشفى التمزق، سيحتاج المصاب إلى ممارسة تمارين إعادة التأهيل.تساعد هذه التمارين على تقوية عضلات الساق وتجعل الكاحل أقل تيبسًا.