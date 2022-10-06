ما هُوَ انفصال الكتف؟

ما هُوَ انفصال الكتف؟

انفصال الكتف هو تمزق في الرباط الذي يُثبت عظم الترقوة بلوح الكتف (يُسمى الأخرم).

والأربطة هي حُزَم متينة وقصيرة من نسيجٍ تُثبت العظام مع بعضها بعضًا عند أحد المَفاصِل،

وقد يتمزَّق رباطٌ بشكلٍ جزئيٍّ أو كاملٍ.

انفصال الكتف شائعٌ، خُصُوصًا عند الأشخاص الذين يمارسون الرياضة،

وسيصبح الكتف مؤلمًا ويُسبب الإيلام عند الجس،

وقد يحتاج المصاب إلى وشاحٍ، وإذا كانت الإصابة شديدةً، إلى جراحةٍ.