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حقائق سريعة
حقائق سريعة

انفصال الكتف

(انفصال المفصل الأخرمي الترقوي)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ربيع الأول 1444
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ما هُوَ انفصال الكتف؟

انفصال الكتف هو تمزق في الرباط الذي يُثبت عظم الترقوة بلوح الكتف (يُسمى الأخرم).

والأربطة هي حُزَم متينة وقصيرة من نسيجٍ تُثبت العظام مع بعضها بعضًا عند أحد المَفاصِل،

  • وقد يتمزَّق رباطٌ بشكلٍ جزئيٍّ أو كاملٍ.

  • انفصال الكتف شائعٌ، خُصُوصًا عند الأشخاص الذين يمارسون الرياضة،

  • وسيصبح الكتف مؤلمًا ويُسبب الإيلام عند الجس،

  • وقد يحتاج المصاب إلى وشاحٍ، وإذا كانت الإصابة شديدةً، إلى جراحةٍ.

تشريح مفصل الكتف

ما الذي يُسبب انفصال الكتف؟

ينجم انفصال الكتف عن السقوط على الكتف أو على ذراعٍ ممدودة غالبًا،وهُوَ إصابة شائعة عند الأشخاص الذين يمارسون رياضة تحتاج إلى سرعة عالية أو احتكاكٍ بين اللاعبين، مثل:

  • الركبي

  • كرة القدم

  • التزلّج

  • الدراجات المائية

ما هي أعراض انفصال الكتف؟

يكون مفصل الكتف:

  • مؤلمًا

  • يُسبب إيلامًا عند الجسّ

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص انفصال في الكتف؟

سيستخدِمُ الأطباءُ:

كيف يُعالج الأطباء انفصالَ الكتف؟

تستنِدُ المُعالَجة إلى شدَّة انفصال الكتف،

في حالات الانفصال الخفيف في الكتف، سيطلب الأطباءُ من المُصاب:

  • وضع وشاح حتى يرتاح كتفه

  • ممارسة تمارين حتى يستمر المفصل في وظيفته

بالنسبة إلى الانفصال الشديد في الكتف، سيستخدمُ الأطباءُ:

  • الجراحة للكتف.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.