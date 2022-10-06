التواء الركبة هُوَ تمزق أو تمطط مؤلم في واحد أو أكثر من الأربطة التي تُثبت الركبة في مكانها،والأربطة هي حزم متينة وقصيرة من نسيجٍ تُثبت العظام مع بعضها بعضًا عند أحد المَفاصِل.

بالنسبة إلى التواءات الركبة:

تحدث عند التواء الساق عادةً

يمكن أن تكون خفيفةً أو متوسطةً أو شديدةً، وذلك استنادًا إلى ما إذا تمطط الرباط، أو تمزق جزئيًا أو بشكل كامل

تنطوي على أكثر من رباط واحد غالبًا

تُسبب ألمًا وتورمًا

لا تظهر عند التصوير بالأشعَّة السِّينية، ولكن قد يستخدم الأطباء التصوير بالرنين المغناطيسي

تجري معالجتها عن طريق وقاية المنطقة و الراحة وتطبيق الثلج و الضغط و رفع الجزء المُصاب("PRICE")

تحتاجُ إلى سناد الركبة غالبًا

تحتاج إلى جراحةٍ أحيانًا

كما قد تُصاب الوسادات الممتصة للصدمات shock absorber pads للغضروف في داخل الركبة أيضًا.

ينبغي على المُصاب زيارة الطبيب إذا كان غير قادر على الوقوف أو المشي.