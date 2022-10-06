ما هُوَ التواءُ الركبة؟
التواء الركبة هُوَ تمزق أو تمطط مؤلم في واحد أو أكثر من الأربطة التي تُثبت الركبة في مكانها،والأربطة هي حزم متينة وقصيرة من نسيجٍ تُثبت العظام مع بعضها بعضًا عند أحد المَفاصِل.
بالنسبة إلى التواءات الركبة:
تحدث عند التواء الساق عادةً
يمكن أن تكون خفيفةً أو متوسطةً أو شديدةً، وذلك استنادًا إلى ما إذا تمطط الرباط، أو تمزق جزئيًا أو بشكل كامل
تنطوي على أكثر من رباط واحد غالبًا
تُسبب ألمًا وتورمًا
لا تظهر عند التصوير بالأشعَّة السِّينية، ولكن قد يستخدم الأطباء التصوير بالرنين المغناطيسي
تجري معالجتها عن طريق وقاية المنطقة والراحة وتطبيق الثلج والضغط ورفع الجزء المُصاب("PRICE")
تحتاجُ إلى سناد الركبة غالبًا
تحتاج إلى جراحةٍ أحيانًا
كما قد تُصاب الوسادات الممتصة للصدمات shock absorber pads للغضروف في داخل الركبة أيضًا.
ينبغي على المُصاب زيارة الطبيب إذا كان غير قادر على الوقوف أو المشي.
الحفاظ على ثبات الركبة
يحُول الرباطان الجانبيان، أي رباط واحد على كل من جانبي الركبة، دُون حركة الركبة إلى الجانب كثيرًا،ويحُول الربطان المتصالبان في داخل المفصل دُون أن تتحرك الركبة للأمام أو الخلف بشكلٍ أكثر من اللازم.
الهلالات menisci هِيَ غضروف (وسادات ممتصة للصدمات) بين عظم الفخذ femur والظنبوب tibia، وهي تُشكِّلُ جزءًا من مفصل الركبة.
ما الذي يُسبب التواء الركبة؟
تحدث التواءات الركبة عندما تلتوي الركبة أو تنثني بشكلٍ أكثر من اللازم وبطريقة خاطئة،وتنطوي الأسباب الشائعة على:
ضربة قويَّة على جانب الركبة
التواء الركبة عند إحداث تغيير مفاجئ في الاتجاه
ما هي أعراض التواء الركبة؟
تنطوي الأَعرَاض على:
فرقعة يسمعها الشخص أو يشعر بها في الركبة عندما تحدث الإصابة
ألم وتورم في الركبة
شعور بعدم استقرارالركبة، كما لو أنَّها ستنفلت من مكانها
عدم القدرة على ثني الركبة أو يمكن ثنيها قليلًا فقط.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التواء في الركبة؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التواء في الركبة عن طريق تفحصه عادةً وتحريك ركبته برفق في اتجاهات مختلفة،وإذا كانت الركبة متورمةً ومؤلمةٍ بشكلٍ كبيرٍ، قد يستخدم الأطباءُ:
كيف يُعالج الأطباء التواء الركبة؟
تستنِدُ المُعالَجة إلى شدَّة الالتواء،
حيث لا تحتاجُ الالتواءات الخفيفة أو المتوسطة في الركبة إلى مُعالجة خاصَّة.في أول 24 ساعة من بعد الالتواء، يطلب الأطباءُ من المريض استخدام طريقة في المُعالجة تُسمَّى PRICE، وهي اختصار للآتي:
وقاية الركبة بسناد
الراحة للركبة من خلال عدم المشي عليها واستخدام عكاز
تطبيق الثلج على الركبة بكيس ملفوف في منشفة
تطبيق الضغط (لفّ) على الركبة بضماد مرن للحيلولة دون تورمها
رفع الساق للحيلولة دون تورمها
قد يحتاجُ المُصاب إلى وضع جبيرة أو جهاز يدعم الركبة ويحول دون أن تنحني (مُثبت الركبة).قد يطلب الأطباءُ منه ممارسة تمارين لتقوية الركبة.
بالنسبة إلى الالتواءات الشديدة في الركبة، قد يقوم الأطباءُ بالآتي:
يطلبون من المُصاب وضع سناد للركبة يحول دون أن تنحني، وذلك لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع أو أكثر
يستخدمون الجراحة
بالنسبة إلى الالتواء الشديد، لا ينبغي على المُصاب القيام بتمارين للركبة إلى أن يطلب الطبيب منه ذلك،
وإذا تراكمت كمية كبيرة من السائل في الركبة، يستخدم الأطباءُ إبرةً لتصريفه وتخفيف الألم أحيانًا.