ما هو التواء الكاحل؟
التواء الكاحل هُوَ تمزُّق أو تمطط مؤلم في واحدٍ أو أكثر من الأربطة التي تُثبت الكاحل في مكانه.والأربطة هي حُزَم قصيرة متينة من نسيج تُثبت العظام مع بعضها بعضًا عند أحد المَفاصِل.
الأربطة: تثبيت عظام الكاحل مع بعضها بعضًا
هناك أربطة عديدة في الكاحل،وفي بعض الأحيان يحدث التواء في أكثر من رباط،وإذا كان الالتواء شديدًا، قد يحدث كسر في عظم الكاحل أيضًا.
التواءات الكاحل:
تحدث عند التواء القدم عادةً
يمكن أن تكون خفيفة أو متوسطة أو شديدة وذلك استنادًا إلى ما إذا كان الرباط متمططًا أو متمزقًا بشكل جزئي أو بشكل كامل
تُسببُ الألم والتورم
لا تظهر في صور الأشعة السينية، ولكن قد يستخدم الأطباءُ الأشعة السينية للتحري عن عظم مكسور قريب
تُعالَج عن طريق وقاية المنطقة والراحة وتطبيق الثلج والضغط ورفع الجزء المُصاب ("PRICE")
تحتاجُ إلى جبيرة في بعض الأحيان
تشفى من تلقاء ذاتها عادةً
قد تحتاج إلى جراحة إذا تمزَّق الرباط بشكلٍ كامل
ينبغي على المُصاب استشارة الطبيب إذا كان غير قادر على الوقوف أو المشي.
ما هو التواءُ أعلى الكاحل؟
في بعض الأحيان عندما يلتوي الكاحل، تحدث إصابة في الرباط فوق الكاحل أيضًا،وهو الرِّباط الذي يصِلُ عظمَي الساق مع بعضهما بعضًا،وبما أنَّ هذا الرَّباط فوق الكاحل، يُسمَّى التواء أعلى الكاحل.
ما الذي يُسبِّبُ التواءاتَ الكاحل؟
يحدث الالتواء في الكاحل عندما يكون الكاحل ملتويًا أو متمططًا أو منحنيًا بشكل شديد عادةً،ويمكن أن يحدث عند المشي أو الجري على أرض غير مستوية، خُصوصًا إذا داس الشخص على صخرةٍ أو تعثَّرَ بالرصيف.
قد يكون الشخص أكثر ميلاً لأن يحدث له التواء في الكاحل إذا:
أُصيب بالتواء في الكاحل في السابق
كان لديه ضعف في عضلات ساقيه أو ضرر في أعصابهما
كان يرتدي أحذية غير مستقرة، مثل الأحذية ذات الكعب العالي.
ما هي أعراض التواء الكاحل؟
تنطوي الأَعرَاض على:
كاحلٍ متورم
ألم يتفاقم عندما يُحاول المُصاب المشي
يمكن أن ينزف رباط الكاحل المتمزق تحت الجلد،وقد تظهر كدمة من بعد مرور يوم أو نحوه من التواء الكاحل.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التواء في الكاحل؟
يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التواء في الكاحل عن طريق تفحصه عادةً،
وإذا اشتبهوا في أن عظمًا تعرض إلى الكسر أو خرج من موضعه، سيستخدمون
إذا احتاج الأطباء إلى معرفة مدى شدَّة إصابة الرباط، فقد يستخدمون التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التواءَ الكاحل؟
لا تحتاجُ الالتواءات الخفيفة في الكاحل إلى مُعالجةٍ خاصة،في أول 24 ساعة من بعد الالتواء، يطلب الأطباءُ من المريض استخدام طريقة في المُعالجة تُسمَّى PRICE، وهي اختصار للآتي:
وقاية الكاحل بضماد أو جبيرة،
الراحة للكاحل من خلال عدم المشي عليه واستخدام عكاز
تطبيق الثلج على الكاحل عن طريق كمادة ملفوفة في منشفة
تطبيق الضغط (لفّ) على الكاحل بضماد مرن للحيلولة دون تورمه
رفع الكاحل إلى مستوى القلب أو إلى أعلى، وذلك للحيلولة دون تورمه.
للتخفيف من الألم، يستطيع المُصاب أخذ الأسيتامينوفين أو إحدى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين.
يُمكن أن يشفى الكاحل في غضون أيَّام قليلة،وسيوصي الطبيب بالمشي والقيام بنشاطات أخرى فقط إذا كان المصاب يرتدي حذاءً يدعم الكاحل وعلى أن يحرص على عدم وضع الكثير من وزن الجسم على القدم المصابة.مع شفاء الكاحل الملتوي، سيصبح المصاب وببطءٍ قادرًا على المشي أكثر أكثر والقيام بنشاطات أخرى.
كما تجري معالجة الالتواء المتوسط في الكاحل باستخدام طريقة الوقاية والراحة وتطبيق الثلج والضغط ورفع الجزء المصاب PRICE أيضًا.قد يحتاج المُصاب إلى وضع جبيرة أو حذاء بساق طويلة للمساعدة على الشفاء،وقد يحتاج إلى العلاج الطبيعي لتقوية الكاحل.
يحتاج الالتواء الشديد في الكاحل إلى معالجة من قِبَل طبيب،وسيقُوم الطبيب بالآتي:
سيضع الكاحل في جبيرة يُمكن إزالتها أو في حذاء بساق طويلة
سيستخدم الجراحة أحيانًا
سيطلب من المصاب أن يخضع إلى العلاج الطبيعي.