التواء الكاحل هُوَ تمزُّق أو تمطط مؤلم في واحدٍ أو أكثر من الأربطة التي تُثبت الكاحل في مكانه.والأربطة هي حُزَم قصيرة متينة من نسيج تُثبت العظام مع بعضها بعضًا عند أحد المَفاصِل.

الأربطة: تثبيت عظام الكاحل مع بعضها بعضًا

هناك أربطة عديدة في الكاحل،وفي بعض الأحيان يحدث التواء في أكثر من رباط،وإذا كان الالتواء شديدًا، قد يحدث كسر في عظم الكاحل أيضًا.

التواءات الكاحل:

تحدث عند التواء القدم عادةً

يمكن أن تكون خفيفة أو متوسطة أو شديدة وذلك استنادًا إلى ما إذا كان الرباط متمططًا أو متمزقًا بشكل جزئي أو بشكل كامل

تُسببُ الألم والتورم

لا تظهر في صور الأشعة السينية، ولكن قد يستخدم الأطباءُ الأشعة السينية للتحري عن عظم مكسور قريب

تُعالَج عن طريق وقاية المنطقة و الراحة وتطبيق الثلج و الضغط و رفع الجزء المُصاب ("PRICE")

تحتاجُ إلى جبيرة في بعض الأحيان

تشفى من تلقاء ذاتها عادةً

قد تحتاج إلى جراحة إذا تمزَّق الرباط بشكلٍ كامل

ينبغي على المُصاب استشارة الطبيب إذا كان غير قادر على الوقوف أو المشي.