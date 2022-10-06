الإصبع المطرقية mallet finger هي إصبع منحنية لا يمكن تقويمها،

وهي تحدث من بعد أن تُسبب إصابةٌ تمزقًا في الوتر فوق الإصبع.الأوتار هي نسيج يصِلُ عضلةً بعظم،

ويجعل الوتر المتزق طرف الإصبع يتدلى.

تحدث الإصبع المطرقية عادةً عندما تنضغط الأصابع، مثلما يحدث عند التقاط كُرةٍ،

وقد تُساعد جبيرة تُثبت طرف الإصبع بشكلٍ مستقيم على شفاء الوتر،

وأحيانًا لا يلتئم الوترُ ويبقى طرف الإصبع منحنيًا،

كما تؤدي الإصابة في بعض الأحيان إلى تشقق أسفل العظم في طرف الإصبع.