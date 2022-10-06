ما هِيَ الإصبع المطرقية؟
الإصبع المطرقية mallet finger هي إصبع منحنية لا يمكن تقويمها،
وهي تحدث من بعد أن تُسبب إصابةٌ تمزقًا في الوتر فوق الإصبع.الأوتار هي نسيج يصِلُ عضلةً بعظم،
ويجعل الوتر المتزق طرف الإصبع يتدلى.
تحدث الإصبع المطرقية عادةً عندما تنضغط الأصابع، مثلما يحدث عند التقاط كُرةٍ،
وقد تُساعد جبيرة تُثبت طرف الإصبع بشكلٍ مستقيم على شفاء الوتر،
وأحيانًا لا يلتئم الوترُ ويبقى طرف الإصبع منحنيًا،
كما تؤدي الإصابة في بعض الأحيان إلى تشقق أسفل العظم في طرف الإصبع.
الإِصبَعُ المطرَقِيَّة
لا يستطيع المُصابون الذين لديهم إِصبَع مِطرَقِيَّة تقويم طرف الإصبع.
ما هي أعراض الإِصبَع المِطرَقِيَّة؟
تكون الإصبع:
منحنيةً في طرف المفصل
مُؤلمةً قليلًا
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص إصبع مطرقية؟
يستطيع الأطباء معرفة الحالة عن طريق تفحص الإصبع عادةً،كما قد يتحققون من وجود كسر أيضًا عن طريق:
استخدام الأشعة السينية
كيف يُعالج الأطباءُ الإصبع المطرقية؟
يُقوِّمُ الأطباءُ الإصبعَ ويضعون عليها جبيرةً تُبقيها منحنيةً للأعلى بعض الشيء،وستبقى هذه الجبيرة لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع؛
وإذا حدث كسر في طرف الإصبع، قد يستخدم الأطباءُ الجراحةَ.