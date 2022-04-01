يُمكن أن تحدث ضربة الحرارة بسبب:

العمل أو مُمارسة التمارين الشديدة عندما يكون الجو حارًا

البقاء لفترة في داخل سيارة مغلقة ساخنة

البقاء داخل غرفةٍ ساخنة لبضعة أيام

يُمكن أن تحدث ضربة الحرارة بعد بضعة ساعات فقط من العمل أو ممارسة التمارين في جو حار، خُصوصًا إذا كان الجسم غير معتاد على الحرارة،

ويمكن أن يتعرض الأطفال الذين يُتركون في سيارة مُغلَقة (أو الذين يكونون صغارًا جدًا بحيث لا يُمكنهم فتح الباب) في الشمس الحارقة إلى ضربة الحرارة ويقضون نحبهم في أقل من ساعة،حيث ترتفع الحرارة في السيارة بسرعة كبيرة في الداخل، خُصوصًا تحت أشعة الشمس.

يمكن أن تُصيب ضربة الحرارة كبار السن الذين تُغلق عليهم الأبواب في غرفة حارة في الصيف لبضعة أيام، حتى لو كانت الغرفة لا تبدو حارة بشكلٍ فعليّ،حيث يحدث فرط في التحميل في أجسادهم تدريجيًا بسبب الحرارة.