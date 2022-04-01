ما هي ضربةُ الحرارة؟
ضربة الحرارة هي حالة طبية طارئة تنجم عن ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم،وإذا لم يبرد جسم المريض بسرعةٍ كافية، يُمكن أن يقضي نحبه أو يحدث له ضرر في الدماغ أو عضو.
تحدُث ضربة الحرارة عندما يكون الشخص ساخنًا جدًا ولا يُبرِّدُ جسمه نفسه بشكلٍ صحيح،
وتكون درجة حرارة جسمه أكثر من 104 فهرنهايت (40 درجة مئويَّة) عادةً.
يُمكن أن تُصيب ضربة الحرارة كبارَ السنّ أو الصغار الذين يعيشُون من دون تكييف للهواء،
كما يواجه الرياضيون والأشخاص الذين يكون عملهم شاقًا ضمن حرارة عالية خطر ضربة الحرارة أيضًا.
إذا لم تجرِ مُعالجة ضربة الحرارة، يُمكنها أن تُلحقَ الضرر في أعضاء الجسم، مثل الدماغ والقلب والرئتين،
يقوم الأطباءُ بتبريد جسم المُصاب ويُعطونه سوائل عن طريق الوريد مباشرة
ومن دُون معالجة، يقضي حوالى 80% من المُصابين بضربة الحرارة نحبهم.
ينبغي طلب سيارة إسعاف مباشرةً إذا كان عند شخص أعراض ضربة الحرارة،وفي أثناء انتظار سيارة الإسعاف، ينبغي وضع الشخص بعيدًا عن أشعة الشمس أو الحرارة،ومن ثم تبريده عن طريق الغمر في ماء بارد، مثل بحيرة أو جدول أو حوض استحمام.إذا لم تتوفر وسيلة لغمر الشخص بماءٍ باردٍ، ينبغي ترطيب جلده بماءٍ فاترٍ ونفخ الهواء عليه.
ما الذي يُسبِّبُ ضربةَ الحرارة؟
يُمكن أن تحدث ضربة الحرارة بسبب:
العمل أو مُمارسة التمارين الشديدة عندما يكون الجو حارًا
البقاء لفترة في داخل سيارة مغلقة ساخنة
البقاء داخل غرفةٍ ساخنة لبضعة أيام
يُمكن أن تحدث ضربة الحرارة بعد بضعة ساعات فقط من العمل أو ممارسة التمارين في جو حار، خُصوصًا إذا كان الجسم غير معتاد على الحرارة،
ويمكن أن يتعرض الأطفال الذين يُتركون في سيارة مُغلَقة (أو الذين يكونون صغارًا جدًا بحيث لا يُمكنهم فتح الباب) في الشمس الحارقة إلى ضربة الحرارة ويقضون نحبهم في أقل من ساعة،حيث ترتفع الحرارة في السيارة بسرعة كبيرة في الداخل، خُصوصًا تحت أشعة الشمس.
يمكن أن تُصيب ضربة الحرارة كبار السن الذين تُغلق عليهم الأبواب في غرفة حارة في الصيف لبضعة أيام، حتى لو كانت الغرفة لا تبدو حارة بشكلٍ فعليّ،حيث يحدث فرط في التحميل في أجسادهم تدريجيًا بسبب الحرارة.
ما هي أعرَاض ضربة الحرارة؟
إذا بدأ التوعك يظهر عند شخص بسبب الحرارة، قد لا يُدركُ أن حرارة جسمه مرتفعة جدًا،وقد تظهر لديه العلامات التحذيرية التالية لضربة الحرارة:
ضعف ودوخة وخفَّة في الرأس
صُداع
شُعور بالتوعُّك في المعدة أو تقيُّؤ
إذا أُصيب الشخص بضربة الحرارة، قد يتعرَّق أو لا يتعرَّق، ويحدث الآتي:
ترتفع درجة حرارة جسمه إلى أكثر من 104 فهرنهايت (40 درجة مئويَّة)
يُصبح جلده ساخنًا ومتبيغًا وأحيانًا جافًا
يتأثر الدماغ ويحدث للشخص تخليط ذهني شديد وقد يتعرض إلى اختلاجات وقد يدخل في غيبوبة
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يتعرض إلى ضربة الحرارة؟
يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يتعرض إلى ضربة الحرارة استِنادًا إلى الأعراض لديه ودرجة حرارة جسمه،
وسوف يجرون اختبارات للدم والبول لمعرفة ما إذا كانت الأعضاء تعمل بشكل صحيح
كيف يُعالِجُ الأطباءُضربة الحرارة؟
سيُدخلُ الأطباءُ المُصاب إلى المستشفى، وقد:
ينزعون ملابسه عن جسمه ويُغطون جلده بالماء أو الثلج
يستخدمون مروحةً لضخ الهواء على جسمه
يُعطونه سوائل باردة عن طريق الوريد
كيف يُمكن الوِقاية من ضربة الحرارة؟
للوقاية من ضربة الحرارة عندما يكون الجو حارًا في الخارج، من المهم القيام بالأمور الآتية:
ارتداء ملابس خفيفة الوزن لا تكون ضيقة جدًا
تجنُّب التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع
شُرب الكثير من السوائل حتى إذا كان الشخص لا يشعر بالعطش
تجنب ممارسة التمارين الشديدة في أكثر أجزاء النهار حرارةً
استشارة الطبيب حول ما إذا كانت أيَّة مشاكل صحية عند الشخص أو أدوية قد تزيد من خطر ضربة الحرارة
التحقق من وضع كبار السن، خصوصًا الذين الذين ليس لديهم تكييف للهواء
عدم ترك الصغار في سيارة مركُونةٍ
إذا كان الشخص يعلم أنَّه سيعمل أو يمارس التمارين ضمن درجة حرارة مرتفعة، ينبغي عليه أن يُعوِّد جسمه على الحرارة تدريجيًا،وينبغي عليه عدم العمل ليوم كاملٍ أو يُمارس تمرينًا شديدًا مباشرةً.
ينبغي البدء بنحو 15 دقيقة من النشاط المتوسط (ما يكفي لجعل الشخص يتعرَّق) في أثناء الأوقات الحارة من اليوم،
وخلال 15 يومًا تقريبًا، ينبغي عليه زيادة شدة ومدَّة العمل الذي يمارسه في الجو الحار تدريجيًا؛
وفي نهاية ذلك الوقت، ينبغي عليه أن يُمارس 90 دقيقة من النشاط الشديد في الجو الحار.
بعدَ القيام بهذا التدريب، سيكون جسم الشخص قادرًا بشكلٍ أفضل على التعامل مع الجهد في الجو الحار.
هناك اختلاف بين كون الشخص لائقًا بدنيًا وكونه اعتاد على الحرارة،وحتَّى إذا كان الشخص يتمتع ببنية جسدية ممتازة، ينبغي عليه اتباع هذه الخطوات للتعود على الجو الحار.