ما هِيَ عضَّة الصقيع؟
عضَّة الصقيع هي إصابة في مكان يتجمَّد فيه جزء من الجسم،ويموت النسيج المتجمّد ولا يستطيع العودة إلى الحياة.كما يُمكن أن يُسبب البرد ضررًا في النسيج من دُون أن يجمده أيضًا،ويُسمَّى هذا الضرر إصابة غير مُجمِّدة للنسيجِ.
يُمكن أن تجعل عضَّة الصقيع الجلد خدرًا أو أبيض أو متورمًا أو متنفطًا أو أسود ومثل الجلد الاصطناعي.
بالنسبة إلى عضَّة الصقيع الشديدة، قد يفقد المُصاب أجزاء من أصابع اليد أو القدم أو الأنف أو الأذن.
ينبغي تدفئة مناطق عضة الصقيع بملءٍ دافئ،
وينبغي عدم فرك هذه المناطق، حيث يُمكن أن يتضرر الجلد والنسيج،
ينبغي على المُصاب استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان يعتقد أن لديه عضة صقيع.
ما الذي يُسبِّبُ عضةَ الصقيع؟
تحدُث عضة الصقيع عندما تُجمد البرودة الشديدة الجلدَ،وبالنسبة إلى عضة الصقيع الشديدة، يتجمَّد النسيج تحت الجلد أيضًا،
وتموت أية خلايا متجمدة،ولا تعود إلى الحياة من جديد من بعد أن يزول التجمُّد.يمكن أن يُصاب النسيج الميت بعدوى بسهولة،
ويمكن أن تتضرر الخلايا القريبة التي لم تتجمد بسبب البرد،وقد تتمكن من النجاة إذا جرت تدفئتها بسرعة، ولكن قد تبقى عرضة للموت لاحقًا،ويمكن أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لمعرفة ما إذا كان بعض النسيج سينجُو.
يُواجه الشخص زيادةً في خطر عضة الصقيع إذا كان خارجًا في طقس بارد و:
كان مبتلًا
كانت هناك رياح قويَّة
كان يلمس معدنًا
كان لديه ضعف في التروية الدموية (بسبب السكري على سبيل المثال)
كان يرتدي قفازات أو أحذية ضيقة جدًا
كان لا يُغطِّي وجهه ويديه وأذنيه.
ما هي أعرَاض عضَّة الصقيع؟
تكون مناطق عضَّة الصقيع خدرةً ويشعر المُصاب ببرودةٍ فيها عند اللمس،وتستنِدُ الأَعرَاضُ الأخرى إلى العُمق الذي وصلت إليه عضة الصقيع.
عضَّة الصقيع السطحية: بقعة من الجلد بيضاء وخدرة تتقشَّر من بعد أن تجري تدفئة الجلد
عضَّة الصقيع المُتوسِّطة: نفطات وتورُّم
عضة الصقيع العميقة: جلد بلون أسود ويُشبه الجلد الاصطناعي (غنغرينة)
عندما تجري تدفئة جزء تعرض إلى عضَّة الصقيع، يزول الخدر فيه ويُصبح مؤلمًا جدًا،
وفي نهاية المطاف، ينسلخ أي جلد أسوَد ويُشبه الجلد الاصطناعي،وفي بعض الأحيان، تنسلخ الإصبع أو الأذن بشكلٍ كامل،وقد لا يحدث هذا لمدة طويلة من الزمن.
بعد أن تشفى عضَّة الصقيع، يُصبح جزء الجسم المُصاب حساسًا جدًا للبرد غالبًا،وقد يكون خدرًا أو مؤلمًا بشكلٍ دائمٍ،وقد تبدو أظافر أصابع اليد والقدم مشوهةً.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص عضة الصقيع؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص عضة الصقيع عن طريق تفحصه،وأحيانًا تبدُو عضّة الصقيع مثل إصابة غير مُجمِّدة للنسيجِ في البداية.
كيف يُعالج الأطباءُ عضَّة الصقيع؟
كلما جرت تدفئة الجزء الذي تعرض إلى عضة الصقيع بشكلٍ أسرع، كان المآل أفضل،وإذا كان المُصاب غيرَ قادر على الوصول إلى المستشفى مباشرةً، ينبغي عليه:
تدفئة جسمه ببطانية دافئة
وضع الجلد الذي تعرَّض إلى عضة الصقيع في الماء الدافئ (بدرجة حرارة 40 مئويَّة)
التوجه إلى المستشفى في أقرب وقتٍ ممكن.
الماء الدافئ هو درجة الحرارة المناسبة إذا تواجد شخص آخر ليس لديه عضة الصقيع ويمكنه إبقاء يد المُصاب فيه بشكلٍ مريحٍ،وسوف يُسبب الماء الساخن جدًا المزيد من الضرر للجلدِ.
إذا تعرَّضت القدم لعضة صقيع وكان على المُصاب أن يمشي ليصل إلى بر الأمان، من الأفضل ألَّا يُذيب التجمد عنهما في البداية،حيث يُعدُّ المشي على قدمين جرت إذابة التجمد عنهما أسوأ من المشي على قدمين تعرضتا لعضة الصقيع،ويزداد الأمر سوءًا إذا تعرضت قدم جرت إزالة التجمد عنها إلى التجمد من جديد.
ينبغي على المُصاب عدم القيام بالأمور الآتية:
فرك الجلد
وضع الثلج حول الجزء الذي تعرَّض إلى عضة الصقيع
تدفئة الجلد أمام النَّار، أو باستخدام وسادة تسخين أو بطانية كهربائية، وذلك لأنَّ الجلدَ الخدر لا يستطيع الإحساس بالحرارة العالية
سيقوم الأطباء بتدفئة عضَّة الصقيع في ماءٍ دافئ، كما سيقومون بالآتي أيضًا:
إعطاء المُصاب مُسكِّناًت للألم
وضع رهيم يحتوي على مُضاد حيوي على أية نفطات متشققة
الحفاظ على نظافة وجفاف الجلد
في بعض الأحيان يُعطون المُصاب دواءً لتحسين التروية الدموية أو مُضادات حيوية لمعالجة العدوى،
ويستخدمون الجراحة أحيانًا لإزالة الجلد الميت أو بتر جزء من الجسمِ.
يحاول الأطباء الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل إجراء الجراحة،حيث يساعدهم الانتظار على معرفة ما إذا كان النسيج ميتًا أو تعرض إلى مجرد ضرر شديد.