ما الذي يُسبِّبُ عضةَ الصقيع؟

ما الذي يُسبِّبُ عضةَ الصقيع؟

تحدُث عضة الصقيع عندما تُجمد البرودة الشديدة الجلدَ،وبالنسبة إلى عضة الصقيع الشديدة، يتجمَّد النسيج تحت الجلد أيضًا،

وتموت أية خلايا متجمدة،ولا تعود إلى الحياة من جديد من بعد أن يزول التجمُّد.يمكن أن يُصاب النسيج الميت بعدوى بسهولة،

ويمكن أن تتضرر الخلايا القريبة التي لم تتجمد بسبب البرد،وقد تتمكن من النجاة إذا جرت تدفئتها بسرعة، ولكن قد تبقى عرضة للموت لاحقًا،ويمكن أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لمعرفة ما إذا كان بعض النسيج سينجُو.

يُواجه الشخص زيادةً في خطر عضة الصقيع إذا كان خارجًا في طقس بارد و: