قدمُ الغطس immersion foot هي إِصابَة بسبب ارتداء جوارب أو أحذية رطبة وباردة لأيام عديدة،وتُسمَّى أحيانًا قدم الخنادق trench foot،

وتُصبح القدم باهتة اللون ورطبة ومتورمة وخدرة وباردة،

لمُعالَجة قدم الغطس، ينبغي تدفئة القدم وتجفيفها ورفعهما برفق،

وستصبح القدم حمراء ومؤلمة عند تدفئتها، وقد تحدث نفطات،

وقد تكون حساسة جدًا ومتعرقة لأسابيع لاحقة.

قد يُعطي الأطباء المُصاب مضادات حيوية للوقاية من العدوى.

يمكن الوقاية من قدم الغطس عن طريق: