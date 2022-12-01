ما هِيَ الإصابات غير المجمدة للنسيج؟
الإصابات غير المجمدة للنسيج nonfreezing tissue injuries هِيَ إصابات في الجلد تنجُم عن البرد،وإذا تعرض الجلد إلى برودة شديدة بحيث يتجمد، تُسمى الحالة عضَّة الصقيع.تنطوي الأنواع الشائعة للإصابات غير المجمدة للنسج على:
قرصة الصَّقيع frostnip
قدم الغطس (قدم الخندق)
شَرَث أو تثليج
قرصَة الصَّقيع
قرصة الصقيع frostnip هي إِصابَة يتعرض الجلد فيها إلى بردٍ شديد بحيث يُصبح خدرًا ومتورمًا وأحمرَ،
ويُمكن معالجة قرصة الصقيع عن طريق تدفئة المنطقة لبضعة دقائق،
وسيحدث ألم في المنطقة وحكة عند تدفئتها،
وفي بعض الأحيان، قد تكون المنطقة حسَّاسة للبرد بعد هذا بمدة طويلة.
قدم الغطس (قدم الخنادق)
قدمُ الغطس immersion foot هي إِصابَة بسبب ارتداء جوارب أو أحذية رطبة وباردة لأيام عديدة،وتُسمَّى أحيانًا قدم الخنادق trench foot،
وتُصبح القدم باهتة اللون ورطبة ومتورمة وخدرة وباردة،
لمُعالَجة قدم الغطس، ينبغي تدفئة القدم وتجفيفها ورفعهما برفق،
وستصبح القدم حمراء ومؤلمة عند تدفئتها، وقد تحدث نفطات،
وقد تكون حساسة جدًا ومتعرقة لأسابيع لاحقة.
قد يُعطي الأطباء المُصاب مضادات حيوية للوقاية من العدوى.
يمكن الوقاية من قدم الغطس عن طريق:
ارتداء أحذية وجزمات تناسب القدم بشكل جيد
تغيير الجوارب يوميًا
الحفاظ على جفاف القدمين
الشَّرث أو التثليج
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الشَّرث أو التثليج chilblains هُوَ أماكن على الجلد تحدث فيها حكَّة أو ألم أو احمرار أو تورم بسبب تواجد الشخص في الخارج ضمن طقس باردٍ وجاف،
وهو غير شائع ولكن ليس خطيرًا.
تحدث حكة وألم واحمرار، وأحيانًا نفطات، وذلك على أصابع اليد أو الجزء الأمامي من الساقين عادةً،
ويمكن معالجة الشرث عن طريق الابتعاد عن الأماكن الباردة،
وقد يُفيد تجنُّب النيكوتين على الوقاية من الشرث.