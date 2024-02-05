ما هي السحجة أو الجسم الغريب في القرنية؟
القرنيَّة هيَ الطبقة الرائقة في مُقدِّمة العين،والسحجة هِيَ خدش سطحيّ،وبذلك تكُون السحجة في العين هي خدش في القرنية.
الجسم الغريب هو جسمٌ، مثل حبة رمل، يعلق في القرنيَّة ويهيجها.قد يكون عالقًا تحت الجفن العلوي مما يجعل إزالته صعبة.
تشفى السحجة البسيطة في القرنية من تلقاء ذاتها خلال بضعة أيام غالبًا،
بينما قد يحتاج الجسم الغريب في القرنية إلى إزالته من قبل الطبيب.
في بعض الأحيان يمكن أن تحدث عدوى في مكان الإصابة في القرنية، ويكون هذا أكثر ميلًا للحدوث إذا كانت الإصابة ناجمةً عن حبة رمل أو مادَّة نباتية.
تُساعد قطرات العين على الوقاية من العدوى،
وينبغي استشارة الطبيب في أسرَع وقتٍ مُمكن عند الاشتباه بالإصابة بخدش في القرنية أو وجود جسم غريب فيها.
نظرة داخل العين
ما الذي يُسبِّبُ السحجة أو الجسم الغريب في القرنية؟
يُمكن أن يُسبب أيُّ شيء يدخل في العين مشاكل في القرنية،وقد تدخل قطع صغيرة من مادَّة، مثل الجزيئات في الهواء، إلى العين عن طريق:
رياح قويَّة
انفجار
العمل بأدواتٍ، خُصوصًا المثاقب والمناشير وأدوات التجليخ
كما يُمكن أن تتعرض القرنية إلى الخدش أيضًا بسبب:
فرع شجرة
ظفر أصبع اليد
فرشاة الشعر
أداة وضع المكياج
تُعد العدسات اللاصقة مصدرًا شائعًا للمشاكل،وقد تحدث مشاكل في القرنية إذا كان الشخص:
يضع عدسات لاصقة غير مناسبة بشكلٍ جيد
يضع عدسات لاصقة عندما تكون عيناه جافتين
يضع عدسات لاصقة وسخة
يترك العدسات اللاصقة في العينين لفترة طويلة أو ينام وهو يضعهما
يخدش القرنية عند إزالته للعدسات اللاصقة
يواجه الأشخاص الذين لديهم جفاف في العين زيادةً في خطر سحجات القرنية،ويواجه الذين يعملون في أماكن تتطاير فيها جزيئات صغيرة في الهواء زيادةً أكبر في خطر سحجات القرنية أو الأجسام الغريبة في القرنية.
ما هي أعراض السحجة أو الجسم الغريب في القرنية؟
تنطَوي الأعراضُ الشَّائعة على:
شعور بأنَّ هناك شيء ما في العين
زيادة الدمع
زيادة الرَّمش والتحديق
احمِرار
إذا كان لدى المُصاب سحجة كبيرة أو عميقة، قد يُعاني أيضًا من:
ألم في العين
تغيُّم الرؤية
انزعاج من الضوء الساطع
صُداع
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سحجة أو جسم غريب في القرنية؟
يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك إصابة في القرنية عن طريق تفحص العينين،وبعد أن يتحقَّقوا من الرؤية، سيضعون قطرة من صبغفي العين، ثم يتفحصون العين باستخدام ضوء خاص؛ويتسرَّب الصبغ إلى داخل السحجة ويجعله الضوء يتوهَّج، ممَّا يُساعد على إظهار الخدش أو الجسم الغريب في القرنية،يستخدم أطباء العيون منظارًا مكبراً خاصاً (المصباح الشِّقّي slit lamp) لمُعاينة القرنية.
كيف يُعالج الأطباء السحجة أو الجسم الغريب في القرنية؟
يُعالجُ الأطباءُ سحجات القرنية عن طريق:
قطرات عينية أو مراهم تحتوي على مُضادّ حيويّ
قطرات العين لتخفيف الالتهاب
مُسكِّنٍ للألم، مثل أسيتامينوفين acetaminophen
يُعالجُ الأطباءُ الأجسام الغريبة في القرنيَّة عن طريق إخراج الجسم،وسيقومون بالإجراءات الآتية:
إعطاء المُصاب دواءً لتخدير العين أولاً
زالة الجسم عن طريق شطفه بالماء أو التقاطه برفق بمسحة قطنية معقمة
في بعض الأحيان وإذا لزم الأمر، يستخدمون إبرة أو أداة خاصة لإخراج الجسم
إعطاء المُصاب أدويةً للوقاية من العَدوَى وتخفيف الألم
إذا كان المُصاب يستخدم عدسات لاصقة، ينبغي عليه عدم وضعها لمدة من الزمن،حيث تحتاج القرنية إلى الشفاء،وسيُعلمه الطبيب متى سيكون من المناسب وضع العدسات اللاصقة من جديد.
كيف يُمكن الوقاية من السحجات أو الأجسام الغريبة في القرنية؟
يُمكن الوقاية من السحجات في القرنية والأجسام الغريبة في القرنية عن طريق:
وضع نظارات السلامة التي تقي العينين عند الحاجة
توخِّي الحرص عند وضع المكياج أو استخدام العدسات اللاصقة
إذا شعر الشخص بشيءٍ ما في عينيه، ينبغي عليه أن:
يغسل عينه بماءٍ نظيفٍ
يرمش لبضع مرات
يتجنَّب فرك عينه