ما هي السحجة أو الجسم الغريب في القرنية؟

ما هي السحجة أو الجسم الغريب في القرنية؟

القرنيَّة هيَ الطبقة الرائقة في مُقدِّمة العين،والسحجة هِيَ خدش سطحيّ،وبذلك تكُون السحجة في العين هي خدش في القرنية.

الجسم الغريب هو جسمٌ، مثل حبة رمل، يعلق في القرنيَّة ويهيجها.قد يكون عالقًا تحت الجفن العلوي مما يجعل إزالته صعبة.

تشفى السحجة البسيطة في القرنية من تلقاء ذاتها خلال بضعة أيام غالبًا،

بينما قد يحتاج الجسم الغريب في القرنية إلى إزالته من قبل الطبيب.

في بعض الأحيان يمكن أن تحدث عدوى في مكان الإصابة في القرنية، ويكون هذا أكثر ميلًا للحدوث إذا كانت الإصابة ناجمةً عن حبة رمل أو مادَّة نباتية.

تُساعد قطرات العين على الوقاية من العدوى،

وينبغي استشارة الطبيب في أسرَع وقتٍ مُمكن عند الاشتباه بالإصابة بخدش في القرنية أو وجود جسم غريب فيها.