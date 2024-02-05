ما هي أعرَاض الإصابات الكليلة في العين؟

ما هي أعرَاض الإصابات الكليلة في العين؟

تستندُ الأَعرَاض إلى أجزاء العين التي تعرَّضت للإصابة،

وينطوي الكثير من الإصابات الكليلة في العين على الجفون والنسيج حول العين فقط،ويمكن أن ينجم عن هذا:

تكدُّم وتورُّم (عين سوداء)

جروح في الجفن أو الجلد حول العين

احمرار بياض العين

العين السوداء الصورة SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

النزفُ تحت الملتحمة الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

ضرر في مقلة العين في بعض الأحيان.يُمكن أن تحدث خدوش على القرنية (الطبقة الرائقة فوق مركز العين).ويُمكن أن تصبح عدسة العين غير ثابتة أو مستقرة في مكانها.ويُمكن أن يحدث نزف في داخل العين.يمكن أن تنفصل الطبقة الرقيقة في الجزء الخلفي من العين والتي تُشكِّل صورًا، أي الشبكية انفصال الشبكية).في بعض الأحيان، يصل الأمر إلى درجة تمزُّق مقلة العين.يُمكن أن تُسبِّب إصابات مقلة العين الألمَ والمشاكل الآتية:

تغيُّمًا في الرؤية

الرؤية المزدوجة (رؤية صورتين من كل شيء)

عمى

في بعض الأحيان، تُؤدِّي الإصابات الكليلة إلى أن تندفع مقلة العين إلى الداخل بشكل شديد بحيث تكسر العظام الرقيقة في الخلف من محجر العين،ويُسمَّى هذا كسرًا انفجاريًا وهو يسبب الألمَ وأحيانًا: