ما هي الإصابة الكليلة في العين؟
الإصابة الكليلة في العين هي نوع من الإصابات ترتطم فيها العين بشيء قاس، ويكون هذا الشيء كرة عادةً،
وقد تُؤدِّي الإصابة الكليلة في العين إلى ضرر في الجفن ومقلة العين والعظام الرقيقة خلف مقلة العين.
أجزاء العين
ما هي أعرَاض الإصابات الكليلة في العين؟
تستندُ الأَعرَاض إلى أجزاء العين التي تعرَّضت للإصابة،
وينطوي الكثير من الإصابات الكليلة في العين على الجفون والنسيج حول العين فقط،ويمكن أن ينجم عن هذا:
تكدُّم وتورُّم (عين سوداء)
جروح في الجفن أو الجلد حول العين
احمرار بياض العين
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
ضرر في مقلة العين في بعض الأحيان.يُمكن أن تحدث خدوش على القرنية (الطبقة الرائقة فوق مركز العين).ويُمكن أن تصبح عدسة العين غير ثابتة أو مستقرة في مكانها.ويُمكن أن يحدث نزف في داخل العين.يمكن أن تنفصل الطبقة الرقيقة في الجزء الخلفي من العين والتي تُشكِّل صورًا، أي الشبكية انفصال الشبكية).في بعض الأحيان، يصل الأمر إلى درجة تمزُّق مقلة العين.يُمكن أن تُسبِّب إصابات مقلة العين الألمَ والمشاكل الآتية:
تغيُّمًا في الرؤية
الرؤية المزدوجة (رؤية صورتين من كل شيء)
عمى
في بعض الأحيان، تُؤدِّي الإصابات الكليلة إلى أن تندفع مقلة العين إلى الداخل بشكل شديد بحيث تكسر العظام الرقيقة في الخلف من محجر العين،ويُسمَّى هذا كسرًا انفجاريًا وهو يسبب الألمَ وأحيانًا:
تبدو العين مدفوعة إلى الداخل
صعوبةً في النظر إلى الأعلى
خدرًا في الخدّ تحت العين مباشرةً
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة حجم الضرر الذي سببته إصابة كليلة في العين؟
سيتحقق الطبيب من الرؤية عند المُصاب ويجري له فحصًا للعين،وإذا كان لديه الكثير من التورم، يمكن أن يواجه الطبيب صعوبةً في تفحص عيني المُصاب.قد يحتاج المُصاب إلى إحالته إلى طبيب العيون (طبيب متخصص في مشاكل العين) مباشرةً،وسوف يتفحص طبيب العيون عينَ المُصاب بأدواتٍ خاصَّة وقد يستخدم التصوير المقطعي المحوسب للحصول على مزيد من المعلومات.
كيفَ يُعالِجُ الأطبَّاء الإصابات الكليلة في العين؟
ستستنِدُ المُعالجة إلى الإصابات النوعية في العين، ولكنها تنطوي عادةً على:
أكياس الثلج
مسكنات الألم
قد يحتاج النزف في العينِ إلى الراحة في السرير حتى لا يتفاقم،
وتحتاج بعضُ إصابات العين إلى جراحةٍ.