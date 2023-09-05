ما هو الارتجاج المرتبط بالرِّياضات؟
الارتجاج هو إصابة في الدماغ تؤثِّر بشكلٍ مؤقَّت في التفكير والإدراك.قد يشعر الشَّخص بالغَشي (فقد الوعي) أو يمكن أن يقتصر شعوره على التَّخليط الذِّهني.
تقوم عظام الجمجمة بحماية الدِّماغ.كما يقوم السَّائِلُ الموجود داخل الجمجمة بتوسيد الدِّماغ.ولكنَّ تعرَّض الرأس إلى ضربة شديدة قد يؤدي إلى تحريك الدماغ داخل الجمجمة واصطدامه بها.يمكن أن يؤدِّي ذلك إلى إلحاق الضَّرر بالدِّماغ وحدوث تغيُّر مؤقَّت في طريقة عمله.
الارتجاج المرتبط بالرياضة هو الارتجاج الذي يحدث نتيجة حدوث إصابة رياضيَّة، مثل ضرب الرأس من لعب كرة القدم.
يُعاني حوالى 1 من كلِّ 5 رياضيين يمارسون رياضات التماس من ارتجاجٍ خلال الموسم.
يمكن أن تحدث الارتجاجات في أيِّ رياضة، ولكن من المرجَّح حدوثها في الرياضات ذات التصادمات عالية السرعة، مثل كرة القدم، والركبي، وهوكي الجليد، واللاكروس.
يمكن أن يحدث عند الشَّخص الذي تعرَّض لارتجاجٍ مرتبطٍ بالرياضات فقدٌ للوعي أو قد لا يحدث.
إذا تعرَّض الشخص إلى ارتجاجٍٍ مرتبط بالرياضة واستمرَّ في ممارسة الرياضة، فسوف يواجه خطرًا أكبر لحدوث ارتجاجٍ آخر.
قد يكون تكرار حالات الارتجاج ناجمًا عن إصابة بسيطة في الرَّأس
قد يؤدي تكرار حالات الارتجاج إلى زيادة فرصة حدوث ضرر طويل الأمد في الدِّماغ والإصابة بالخَرف.
يجب أن يقوم الشخصبمراجعة الطبيب مباشرةً، لاسيَّما إذا كان قد تكرَّر علاجه من حالات الارتجاج المرتبطة بالرياضة، وذلك عند الاعتقاد بأنَّه يعاني من ارتجاجٍ مرتبطٍ بالرِّياضة.
ما هي الرياضات التي يمكن أن تسبِّب الارتجاج؟
تنجم الارتجاجات عن إصابةٍ شديدة تعرَّض لها الرأس.ويمكن أن يحدث ذلك في الرِّياضات في الحالات التالية:
يسقط الشخص ويرتطم رأسه
ضرب الرأس من لاعبٍ آخر
تعرُّض الرأس لضربةٍ بشيءٍ مثل الكرة أو المِضرَب أو عصا.
يمكن أن يحدث الارتجاج عند ممارسة أيِّ رياضةٍ تقريبًا.ولكن يزداد احتمال حدوثه في الألعاب الرياضية التي يجري فيها الأشخاص متقاربين وبسرعةٍ مرتفعة، مثل كرة القدم، أو الركبي، أو هوكي الجليد، أو اللاكروس.كما تزداد فرصة حدوثها في الرياضات التي تنطوي على العصي وكرات الصَّولجان أو الكرات التي تنتقل بسرعةٍ مرتفعة.
ما هي أعراض الارتجاج المرتبط بالرياضة؟
قد يفقد الشخص وعيه لمدَّة زمنيَّة قصيرة (أقل من 15 دقيقة عادةً).ليس من الضروري أن يفقد الشخص وعيه حتَّى يكون مصابًا بارتجاج الدماغ.كما قد يُعاني الشخص أيضًا من:
التَّخليط الذهنِي، بما في ذلك الخَدران أو الذهول أو عدم التأكُّد من النتيجة أو معرفة الفريق الذي يلعب في صفوفه أو الإجابة ببطء عن الأسئلة.
فقد الذاكرة، مثل عدم معرفة الفريق الذي يلعب في صفوفه أو عدم تذكُّر ما حدث قبل الإصابة أو بعدها.
ازدواج الرُّؤية والحساسيَّة للضوء
البلادة
الصُّداع والشُّعور بالدَّوخة
ضَعف التوازن
قد تستمرُّ بعض الأَعرَاض لبضعة أيام أو أسابيع بعد الارتجاج:
الصُّداع المستمر
مشكلة في الذَّّاكرة
الشعور بالتعب والتَّهيُّج
مشكلة في النوم
تقلُّبات المزاج
الحساسيَّة للضوء والضوضاء
يمكن للشَّخص الذي تعرَّض لأكثر من حالة ارتجاجٍ مرتبطة بالرِّياضة، حتَّى وإن كانت بسيطة، أن يُعاني من إصابة دماغيَّة طويلة الأمد تُسمى (الاعتلال الدِّماغي الرَّضي المزمن).يحدث الاعتلال الدِّماغي الرضحي المزمن بعد سنوات.وهو يُسبِّبُ أعراضًا مثل:
مشاكل الذاكرة
مشكلة في إصدار الأحكام واتِّخاذ القرارات
تغيُّرات في الشخصيَّة، مثل سهولة الغضب وزيادة العنف
الباركينسونيَّة—مشكلةٌ أو أكثر من مشاكل الحركة التي يعاني منها الأشخاص المُصابون بداء باركنسون، مثل الارتعاش أو بطء الحركة أو صعوبة الكلام أو تيبس العضلات.
كيف يستطيع الأطباء كشف الارتجاج المُرتبط بالرِّياضات؟
سيقوم الطبيب عند حدوث إصابة في الرأس خلال ممارسة الرياضة بما يلي:
طرح أسئلة على المريض
إجراء فحص سريري لمعرفة ما إذا كانت أجزاء الدماغ تعمل بشكل صحيح.
إذا لم يَعُد المريض إلى وضعه الطبيعي في غضون بضع دقائق أو كان فاقدًا للوعي لمدَّة طويلة، فسوف يقوم الطبيب عادةً بما يلي:
إرسال المريض إلى المستشفى للحصول على تصوير مقطعي محوسب للرَّأس، وذلك للتأكُّد من عدم وجود نزف أو تكدُّم في الدِّماغ.
من الجيد استشارة طبيب لديه خبرة في حالات الارتجاج المرتبطة بالرياضة.
كيف يُعالج الأطباء حالات الارتجاج المرتبطة بالرياضة؟
سوف يطلب الطبيبُ من المريضِ:
الراحة
استعمال أسيتامينوفين لعلاج أيِّ صداع
إيقاف النَّشاطات التي قد تثير الدِّماغ (على سبيل المثال، استعمال أجهزة الكمبيوتر وممارسة ألعاب الفيديو ومشاهدة التلفاز)
ينبغي العودة إلى المستشفى عند تفاقم الأعراض
يمكن أن يُوصي الطبيب بأن يبدأ الشخص بإجراء تمارين رياضيَّة سهلة مع تأديتها ببطء قبل أن يتمكن من العودة إلى ممارسة الرياضة.ينبغي عدم العودة إلى اللعب مرَّةً أخرى قبل زوال الأعراض وموافقة الطَّبيب على ذلك.
كيف يُمكن الوِقاية من الارتجاجات المرتبطة بالرِّياضة في المستقبل؟
ارتداء الخوذات المُوصى بها والمناسبة لممارسة الرياضة
عدم ممارسة رياضات الاحتكاك إلا بعد أن يُقرِّر الطبيب اكتمال تعافي إصابة الرَّأس.
البَدء بشكلٍ تدريجي عند العودة إلى ممارسة الرِّياضة
يخضع بعض الرياضيين للاختبارات العصبية المعرفيَّة (اختبار بعض وظائف الدِّماغ) قبل المشاركة الرِّياضيَّة.بهذه الطريقة في حالة الاشتباه في حدوث ارتجاج، يمكن للأطباء إعادة إجراء اختبار للرياضي ومعرفة ما إذا كانت مشاكل الدِّماغ قد تقدَّمت.