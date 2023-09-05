ما هو الارتجاج المرتبط بالرِّياضات؟

ما هو الارتجاج المرتبط بالرِّياضات؟

الارتجاج هو إصابة في الدماغ تؤثِّر بشكلٍ مؤقَّت في التفكير والإدراك.قد يشعر الشَّخص بالغَشي (فقد الوعي) أو يمكن أن يقتصر شعوره على التَّخليط الذِّهني.

ما هو الارتجاج المرتبط بالرِّي... فيديو

تقوم عظام الجمجمة بحماية الدِّماغ.كما يقوم السَّائِلُ الموجود داخل الجمجمة بتوسيد الدِّماغ.ولكنَّ تعرَّض الرأس إلى ضربة شديدة قد يؤدي إلى تحريك الدماغ داخل الجمجمة واصطدامه بها.يمكن أن يؤدِّي ذلك إلى إلحاق الضَّرر بالدِّماغ وحدوث تغيُّر مؤقَّت في طريقة عمله.

الارتجاج المرتبط بالرياضة هو الارتجاج الذي يحدث نتيجة حدوث إصابة رياضيَّة، مثل ضرب الرأس من لعب كرة القدم.

يُعاني حوالى 1 من كلِّ 5 رياضيين يمارسون رياضات التماس من ارتجاجٍ خلال الموسم.

يمكن أن تحدث الارتجاجات في أيِّ رياضة، ولكن من المرجَّح حدوثها في الرياضات ذات التصادمات عالية السرعة، مثل كرة القدم، والركبي، وهوكي الجليد، واللاكروس.

يمكن أن يحدث عند الشَّخص الذي تعرَّض لارتجاجٍ مرتبطٍ بالرياضات فقدٌ للوعي أو قد لا يحدث.

إذا تعرَّض الشخص إلى ارتجاجٍٍ مرتبط بالرياضة واستمرَّ في ممارسة الرياضة، فسوف يواجه خطرًا أكبر لحدوث ارتجاجٍ آخر.

قد يكون تكرار حالات الارتجاج ناجمًا عن إصابة بسيطة في الرَّأس

قد يؤدي تكرار حالات الارتجاج إلى زيادة فرصة حدوث ضرر طويل الأمد في الدِّماغ والإصابة بالخَرف.

يجب أن يقوم الشخصبمراجعة الطبيب مباشرةً، لاسيَّما إذا كان قد تكرَّر علاجه من حالات الارتجاج المرتبطة بالرياضة، وذلك عند الاعتقاد بأنَّه يعاني من ارتجاجٍ مرتبطٍ بالرِّياضة.