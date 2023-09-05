ما هي مُتلازمة ما بعد الارتجاج؟

ما هي مُتلازمة ما بعد الارتجاج؟

تحدث متلازمة ما بعد الارتجاج عندما تظهر عند الشخص أعراض بعد الارتجاج.يمكن أن يُعاني الشخص من:

الصداع

الدوخة وخفَّة الرَّأس

الشعور بالتعب أو الانزعاج بسهولة أو الحساسيَّة للضوء أو الضوضاء

صُعوبة في الانتباه

ضَعف الذاكرة

الاكتئاب والقلق

تزول هذه الأَعرَاض عادةً خلال أسبوع أو أسبوعين.يمكن أن تستمر هذه المشاكل لعدة أشهر في حالاتٍ أقل