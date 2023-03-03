أسلحة الإصابات الجماعية هي أسلحة يُمكن أن تُؤدِّي إلى حادث إصابات جماعية.حادث الإصابات الجماعية هو الحادث الذي يتعرض فيه الكثير من الأشخاص إلى الإصابة في وقتٍ واحد.وتُؤدِّي حوادث الإصابات الجماعية إلى استنزاف الموارد الطبية المتاحة، لأنها تنطوي على عدد كبيرٍ من المُصابين.

يمكن لحادث الإصابات الجماعية أن يكون حادثًا ضخمًا، مثل حوادث اصطدام القطارات، أو انهيار المباني، أو انسكاب مادية كيميائية.قد ينجم حادث الإصابات الجماعية عن استعمال مقصود لأسلحة الإصابات الجماعية، مثل المتفجرات، والمواد الكيميائية، والجراثيم.

تسمى أسلحة الإصابات الجماعية أحيانًا بأسلحة الدمار الشامل.