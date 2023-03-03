ما هي أسلحةُ الإصابات الجماعيَّة؟
أسلحة الإصابات الجماعية هي أسلحة يُمكن أن تُؤدِّي إلى حادث إصابات جماعية.حادث الإصابات الجماعية هو الحادث الذي يتعرض فيه الكثير من الأشخاص إلى الإصابة في وقتٍ واحد.وتُؤدِّي حوادث الإصابات الجماعية إلى استنزاف الموارد الطبية المتاحة، لأنها تنطوي على عدد كبيرٍ من المُصابين.
يمكن لحادث الإصابات الجماعية أن يكون حادثًا ضخمًا، مثل حوادث اصطدام القطارات، أو انهيار المباني، أو انسكاب مادية كيميائية.قد ينجم حادث الإصابات الجماعية عن استعمال مقصود لأسلحة الإصابات الجماعية، مثل المتفجرات، والمواد الكيميائية، والجراثيم.
تسمى أسلحة الإصابات الجماعية أحيانًا بأسلحة الدمار الشامل.
ما هي أنواع أسلحة الإصابات الجماعية؟
تتضمن أنواع أسلحة الإصابات الجماعية ما يلي:
يُعد التلوث مشكلة في العديد من أنواع أسلحة الإصابات الجماعية.
يحدث التلوث عندما يكون الأشخاص أو المنطقة التي يتواجدون فيها مغطاة بمادة خطيرة، مثل مادة كيميائية أو مادة مشعة
قد تستمرُّ المادة الخطيرة في التأثير على الشخص إلى أن تتم إزالتها (عملية تسمى إزالة التلوث).كما يمكن لهذه المادة الخطيرة أن تنتشر إلى المُنقذين والمناطق المجاورة في المجتمع، وذلك بحسب طبيعة تلك المادة.
كيف يعلم الأطباءُ بحدوث حادث ينطوي على أسلحة إصابات جماعية؟
يكون الحدث واضحًا في بعض الأحيان، مثل انفجار أو انسكاب كيميائي.وفي أحيانٍ أخرى، لا يدرك الأطباء أنَّ أسلحةَ الإصابات الجماعية قد استُخدمت إلى أن يُصاب الكثير من الأشخاص في نفس الوقت وفي نفس المكان.يدرك الأطباء أنَّ أسلحة الإصابات الجماعية قد استخدمت عندما:
يُصاب العديد من الأشخاص من فئات مختلفة بنفس الأعراض غير المألوفة
يصرح الأشخاص الذين قاموا بالهجوم عن فعلتهم
تحدث تغيرات بيئية (مثل الروائح غير العادية أو نفوق الحيوانات) توفر أدلة وتثير الشكوك
كيف يتعامل الأطباء وفرق الاستجابة المبكرة مع الهجمات بأسلحة الإصابات الجماعية؟
يُعد التحضير المسبق أمرًا بالغ الأهمية.قبلَ أي حدث، ينبغي على المجتمعات والمستشفيات:
وضع خطة مكتوبة للكوارث حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به
التأكد من وجود طرق لجلب المزيد من الموظفين بسرعة، بما في ذلك أفراد الشرطة، والمساعدون الطبيون، والأطباء
التأكُّد من وجود الكثير من الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية الجاهزة للاستعمال
الترتيب مع المستشفيات والمجتمعات المجاورة لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر
القيام بتدريباتٍ على كيفية الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية
كما تمتلك الولايات والحكومات الفيدرالية خططًا لمساعدة المجتمعات المحلية على الاستجابة لهجمات الأسلحة الجماعية.
بعد الهجوم مباشرةً، يقوم موظفو الطوارئ أولاً بالتحقق من ما إذا كان الموقع لا يزال خطيرًا، كما في الحالات التالية:
لا يزال المهاجمون في موقع الحادث
توجد قنابل غير منفجرة
انتشار المواد الكيميائية الخطرة أو المشعة على الأرض أو في الهواء
يساعد التحقق من وجود تهديدات مستمرة فرق الاستجابة على معرفة ما هي المعدات الوقائية أو الموظفون المطلوبون لجعلها آمنة، والتمكن من البحث عن الضحايا وتقديم العلاج لهم.
في حال وجود أية مواد ملوثة، يقوم المستجيبون الأوائل بما يلي:
تقدير حجم منطقة الخطر
حماية أنفسهم من الإصابة عن طريق الابتعاد عن المناطق الملوثة، إلا إذا كانوا يرتدون ملابس واقية
إنشاء منطقة خارج منطقة الخطر لإزالة التلوث عن الأشخاص ومنطقة أخرى لمعالجتهم
عندما يكون التوجه إلى المصابين آمنًا، يقوم المستجيبون الأوائل بما يلي:
إجراء الفرز، حيث يقومون بالتحقق من كل مصاب بسرعة لتحديد مدى حاجته للحصول على الرعاية الطبية الفورية
إخلاء الأشخاص الذين يحتاجون لرعاية طبية فورية
إخبار المصابين الذين يمكنهم الذهاب بأنفسهم مشيًا إلى منطقة العلاج للقيام بذلك
من المهم أن يقوم المستجيبون الأوائل الذين يقومون بفرز الأَعرَاض بتفحُّص جميع المصابين في البداية، وليس البدء بمعالجة الضحية الأولى التي يرونها.يؤدي فحص جميع الأشخاص إلى التأكد من العثور على جميع الأشخاص الذين يعانون من إصابات مهددة للحياة ولكنها قابلة للعلاج ومن الممكن إنقاذهم من خلال العلاج الفوري.
عندما يُصاب الكثير من الأشخاص بجروح خطيرة ويوشكون على الموت، فقد يكون من الضروري ترك بعض الأشخاص من الحالات الأقل خطورة ويمكن إنقاذهم إذا تركوا لبعض الوقت إلى أن يتوفر وقت لعلاجهم.بذلك يتمكن الأطباء من تقديم العلاج للأشخاص الذين هم أكثر احتمالًا للعيش.