ما هو الجهاز المناعي؟
الجهاز المناعي هُو النظام الدفاعي في الجسم البشري.يُساعد هذا الجهاز على الوِقاية من الأمراض والعدوى.مهمة الجهاز المناعي هي مهاجمة الأشياء التي لا تنتمي إلى الجسم، بما في ذلك:
الكائنات الدقيقة، مثل البكتيريا، أو الفيروسات، أو الفطريات
الطُّفَيليَّات
الخلايا السرطانية
أشياء أخرى يمكن أن تدخل إلى داخل الجسم، مثل غبار الطلع
ما الذي يقوم به الجِهاز المَناعي؟
يكافح الجهاز المناعي العدوىَ والأمراض.يُسمى هذا الفعل بالاستجابة المناعية.وللقيام بعمله، يحتاج الجهاز المناعي إلى:
التعرف إلى شيء في الجسم لا ينبغي أن يكون موجودًا
إطلاق إشارة إلى الخلايا المناعية لتصل إلى موقع الإشكال
مهاجمة الكائن الدخيل وتخليص الجسم منه
معرفة متى ينبغي التوقف عن الهجوم وإنهائه
ولكي يقوم الجهاز المناعي بوظيفته، ينبغي أن يكون قادرًا على معرفة ما الذي ينتمي وما لا ينتمي إليه.وبذلك، يعرف ما هي الأشياء التي يجب مكافحتها والأشياء التي يجب أن يتركها وشأنها.
المستضد هو شيءٌ لا ينتمي إلى الجسم.ولذلك فإنَّه يُحرِّض استجابة من الجهاز المناعي.قد يكون المستضد مادة كيميائية داخل أو خارج الكائن الدقيق أو الخلية السرطانية.كما قد تكون المستضدات أجسامًا قائمة بذاتها، مثل جزيئات الطعام أو غبار الطلع.يعرف الجهاز المناعي مسبقًا كيفية التعرف على بعض المستضدات.في حين ينبغي عليه أن يتعلم كيف يتعرف على مستضدات أخرى.
ما هي المكونات الرئيسية للجهاز المناعي؟
تتضمن المكونات المهمَّة من الجهاز المناعي ما يلي:
كريات الدم البيضاء
الأجسام المضادة أو الأَضداد
الجهاز اللمفي
أعضاء محددة
تنتقل كريات الدم البيضاء من خلال الدَّم للبحث عن الكائنات الدقيقة والمشاكل الأخرى ومكافحتها.وبمجرد أن تتمكن الكريات البيضاء من مكافحة مستضد والقضاء عليه، فيمكنها تذكره عادةً.إذا تمكنت كريات الدَّم البيضاء من تذكُّر ذلك المستضد بعينه، فسوف تكافحه بسرعة أكبر في المرة القادمة التي يعاود فيها الظهور في الجسم.
الأجسام المُضادَّة هي مواد كيميائيَّة تصنعها أنواع محددة من الكريَّات البيض.تسبح الأجسام المُضادَّة في المجرى الدَّموي للعثور على المستضدات ومهاجمتها.توجد في الجسم العديد من الأجسام المُضادَّة المختلفة.يستطيع كل جسم مضاد أن يهاجم مُستضدًا واحدًا فقط.تتعلَّم كريَّاتُ الدم البيضاء صنعَ أجسام مُضادَّة جديدة في كل مرَّة تحتاج فيها إلى الدفاع عن الجسم تجاه مُستضد جديد.يمكن للجسم أن يتذكَّر كيفية تصنيع هذه الأجسام المُضادَّة لفترة طويلة.
الجهاز اللِّمفَي هو شبكة الأَوعِيَة.تقوم هذه الأوعية بتصريف السائل الزائد من الأنسجة مع الكائنات الدقيقة الميتة والخلايا الميتة في الجسم.ويُسمَّى هذا السَّائِل باللمف.يمر اللمف عبر نقاط تجميع بحجم حبة البازلاء تُسمى العقد اللمفية.تقوم العقد اللمفية بترشيح البكتيريا والخلايا الميتة.إذا كان الشخص مُصابًا بعدوى، فقد تتورم العقد اللمفية المجاورة لموقع العدوى.على سبيل المثال، يمكن لعدوى الحلق أن تُسبب تورم العقد اللمفية في الرقبة .يُطلق العوام هذه العقد اسم "الغدد المتورمة"، ولكنها في الحقيقة غددًا.
تتضمن الأعضاء التي تشكل جزءًا من الجهاز المناعي نقي العظم، والغدة الصعترية، والطحال، واللوزتين، والزائدة.يقوم نِقي العَظم والغُدَّة الصعترية بإنتاج كريات الدَّم البيضاء.يقوم الطحال، واللوزتان، والزائدة بحبس الكائنات الدقيقة وغيرها من المُستضدَّات وتُشكل مكانًا يساعد خلايا الجهاز المناعي على أن تصبح أقوى.
الجهاز اللمفي: المساعَدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى
ما هي المشاكل التي يمكن أن يُعاني منها الجهاز المناعي؟
في أثناء عملية الهجوم على الكائنات الدقيقة أو الأجسام الأخرى، يقوم الجهاز المناعي بإطلاق موادّ كيميائيَّة.تُسبب هذه المواد الكيميائية الالتهاب، الذي يُسبب الألم، والاحمرار، والدفء والتورم.على سبيل المثال، يؤدي الالتهاب الناجم عن عدوى الحلق إلى جعل الحلق متورمًا، ومتقرحًا، ومؤلمًا.
في بعض الأحيان لا يعمل الجهاز المناعي كما ينبغي له.عندما يحدث ذلك فقد يسبب مشاكل، مثل:
أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو—إذا كان الشخص مصابًا بمرض مناعي ذاتي فإن الجهاز المناعي للشخص يهاجم أجزاء من الجسم نفسه عن طريق الخطأ
اضطراب عَوَز مَناعيّ، مثل فيروس العوز المناعي البشري HIV - يصبح الجِهازُ المَناعيّ ضعيفًا، وبالتالي لا يستطيع مُحاربة الكائنات الدقيقة بشكلٍ صحيح، ويُصاب الشخص بالمرض بسهولة
ردة فعل تحسسية، مثل حمى القش - يتفاعل الجهازُ المناعيّ بشكل مفرط مع شيءٍ غير مُؤذ، مثل الطعام، أو النباتات، أو الدواء مما يُسبب العطاس، أو الطفح الجلدي، أو الشرى، أو صعوبة في التنفس