تتضمن المكونات المهمَّة من الجهاز المناعي ما يلي:

كريات الدم البيضاء

الأجسام المضادة أو الأَضداد

الجهاز اللمفي

أعضاء محددة

تنتقل كريات الدم البيضاء من خلال الدَّم للبحث عن الكائنات الدقيقة والمشاكل الأخرى ومكافحتها.وبمجرد أن تتمكن الكريات البيضاء من مكافحة مستضد والقضاء عليه، فيمكنها تذكره عادةً.إذا تمكنت كريات الدَّم البيضاء من تذكُّر ذلك المستضد بعينه، فسوف تكافحه بسرعة أكبر في المرة القادمة التي يعاود فيها الظهور في الجسم.

الأجسام المُضادَّة هي مواد كيميائيَّة تصنعها أنواع محددة من الكريَّات البيض.تسبح الأجسام المُضادَّة في المجرى الدَّموي للعثور على المستضدات ومهاجمتها.توجد في الجسم العديد من الأجسام المُضادَّة المختلفة.يستطيع كل جسم مضاد أن يهاجم مُستضدًا واحدًا فقط.تتعلَّم كريَّاتُ الدم البيضاء صنعَ أجسام مُضادَّة جديدة في كل مرَّة تحتاج فيها إلى الدفاع عن الجسم تجاه مُستضد جديد.يمكن للجسم أن يتذكَّر كيفية تصنيع هذه الأجسام المُضادَّة لفترة طويلة.

الجهاز اللِّمفَي هو شبكة الأَوعِيَة.تقوم هذه الأوعية بتصريف السائل الزائد من الأنسجة مع الكائنات الدقيقة الميتة والخلايا الميتة في الجسم.ويُسمَّى هذا السَّائِل باللمف.يمر اللمف عبر نقاط تجميع بحجم حبة البازلاء تُسمى العقد اللمفية.تقوم العقد اللمفية بترشيح البكتيريا والخلايا الميتة.إذا كان الشخص مُصابًا بعدوى، فقد تتورم العقد اللمفية المجاورة لموقع العدوى.على سبيل المثال، يمكن لعدوى الحلق أن تُسبب تورم العقد اللمفية في الرقبة .يُطلق العوام هذه العقد اسم "الغدد المتورمة"، ولكنها في الحقيقة غددًا.

تتضمن الأعضاء التي تشكل جزءًا من الجهاز المناعي نقي العظم، والغدة الصعترية، والطحال، واللوزتين، والزائدة.يقوم نِقي العَظم والغُدَّة الصعترية بإنتاج كريات الدَّم البيضاء.يقوم الطحال، واللوزتان، والزائدة بحبس الكائنات الدقيقة وغيرها من المُستضدَّات وتُشكل مكانًا يساعد خلايا الجهاز المناعي على أن تصبح أقوى.