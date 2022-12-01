ما هي كثرة الخلايا البدينة؟
والخلايا البدينة هي جزءٌ من الجهاز المناعي وتُمارس دورًا في الاستِجابات التحسسية.كثرة الخلايا البدينة mastocytosis هِيَ تراكم للخلايا البدينة في الجلد وأحيَانًًا في أجزاء أخرى من الجسم.
تُعد كثرة الخلايا البدينة من الحالات النادرة
تنطوي الأعراض على بقع تُسبب الحكَّة وعُقيدَات وتيبُّغ وانزعاج في المعدة، وأحيانًا ألم في العظام
يمكن أن تُصيب كثرة الخلايا البدينة الجلد أو أجزاء أخرى من الجسم فقط، مثل الرئتين وبطانة الأمعاء
لا تُعدُّ كثرة الخلايا البدينة في الجلد وحدها مُهدِّدةً للحياة، وهي تزول أحيانًا من دُون مُعالجة.
تكُون كثرة الخلايا البدينة التي تُصيبُ أجزاءً أخرى من الجسم أكثر خطورة ويُمكن أن تُشكِّل تهديدًا للحياة، ولذلك ينبغي أن يحمل المريض جرعة من الإبينيفرين لأخذها كمعالجة طارئة
ما الذي يُسبِّب كثرة الخلايا البدينة؟
تحدث كثرة الخلايا البدينة عندما يُنتج الجسم الكثير من الخلايا البدينة.يمكن للخلايا البدينة أن تتجمَّع في الجلد أو العظام أو الأعضاء الأخرى.
تُنتِجُ الخلايا البدينة مادَّة كيميائيَّة تُسمَّى الهستامين.يُمكن أن يُؤدِّي الكثير من الهستامين إلى:
حكة
طفح جلدي
الكثير من حمض المعدة
ضغط الدم المُنخفض
لا يعلم الأطباء دائمًا لماذا يُنتِجُ الجسم الكثير من الخلايا البدينة، ولكن يكون لدى بعض الأشخاص طفرة جينية تسبب هذه الحالة.
ما الذي يُمكنه أن يُحرِّض نوبةً من كثرة الخلايا البدينة؟
إذا كان المريض يُعاني من كثرة الخلايا البدينة، يُمكن أن تُحرِّض أشياء مُعيَّنة نوبةً من الأعراض، وهي تنطوي على الآتي:
اللمس الجسدي
مُمارسه التمارين
الأشياء التي يتناولها الشخص أو يشربها، مثل الأطعمة والكحول وأدوية مُعيَّنة
لدغات الحشرات
ما هي أعرَاض كثرة الخلايا البدينة؟
تنطوي الأَعرَاض على:
بقع أو عُقيدات صغيرة بلونٍ بنيّ محمر قد تُسبب الحكَّة
تبيُّغ (لون أحمر في كامل الجسم)
ألم المَعِدَة
شُعور بالتوعُّك في المعدة أو تقيُّؤ
إسهال
إغماء وانخفاض شديد في ضغط الدَّم، ويُمكن أن يكون هذا قاتلًا
تُظهر هذه الصورة بقع بنية محمرة على ظهر طفل بعمر المردسة
© Springer Science+Business Media
تُظهر هذه الصورة بقع بنية محمرة على ظهر طفل بعمر المردسة
© Springer Science+Business Media
إذا تراكمت الخلايا البدينة في النسج أو الأعضاء، يُمكن أن تُسبب ضررًا يُهدد حياة المريض.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من كثرة الخلايا البدينة؟
يشتبه الأطباء في كثرة الخلايا البدينة عن طريق الأعراض، خُصوصًا إذا كان لدى المريض بُقع تُسبب الحكَّةَ مع وجود شرى (بقع حمراء تُسبِّب الحكَّة تكُون متبارزةً على الجلد) عندما يقوم المريض بخدش جلده.سيقوم الأطباء باختبارات لتأكيد التشخيص، مثل:
الخزعة (أخذ عينة صغيرة من الجلد لتفحصها تحت المجهر)
اختبارات الدَّم والبول
في بعض الأحيان، فحص تصويري للعظام واختبارات جينيَّة
كيف يُعالج الأطباء كثرة الخلايا البَدينة؟
إذا كانت كثرة الخلايا البدينة تُؤثر في الجلد فقط، سيقُوم الأطباء بمُعالجة الحكَّة والطفح الجلديّ عن طريق:
مضادَّات الهيستامين
الأشعَّةُ فوق البنفسجية
رُهيمات تحتوي على ستيرويد قشريّ
إذا كانت كثرة الخلايا البدينة تُؤثِّرُ في أجزاء أخرى من الجسم، سيطلب الأطباء من المريض أخذ دواء للمساعدة على تخفيف الأعراض.
إذا كانت الأَعرَاض شديدة، قد يقوم الأطباء بالآتي:
إعطاء المريض حقنة أسبوعية للتقليل من تأثيرات المرض في العظام
وصف ستيرويدات قشرية
جراحة لاستئصال الطحال، وذلك إذا تراكمت الخلايا البدينة في الطحال
الطلب من المريض حمل جرعة من الإبينيفرين للحالات الطارئة