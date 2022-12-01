ما الذي يُسبِّب كثرة الخلايا البدينة؟

ما الذي يُسبِّب كثرة الخلايا البدينة؟

تحدث كثرة الخلايا البدينة عندما يُنتج الجسم الكثير من الخلايا البدينة.يمكن للخلايا البدينة أن تتجمَّع في الجلد أو العظام أو الأعضاء الأخرى.

تُنتِجُ الخلايا البدينة مادَّة كيميائيَّة تُسمَّى الهستامين.يُمكن أن يُؤدِّي الكثير من الهستامين إلى:

حكة

طفح جلدي

الكثير من حمض المعدة

ضغط الدم المُنخفض

لا يعلم الأطباء دائمًا لماذا يُنتِجُ الجسم الكثير من الخلايا البدينة، ولكن يكون لدى بعض الأشخاص طفرة جينية تسبب هذه الحالة.