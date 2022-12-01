ما هِي الوذمة الوعائية؟
الوذمة الوعائية angioedema هي تورمٌ في الوجه والشفتين واللسان والحلق،كثيرًا ما تنجُم الوذمة الوعائية عن استجابةٍ تحسُّسيةٍ.
قَد يتفاقم التورُّمُ إلى درجةٍ يصعب فيها على المريض التنفُّس،
ويُمكن أن تبدأ الوذمة الوعائيَّة فجأةً وتحدُث وتزول لأسابيع أو أشهُر وذلك استِنادًا إلى السبب
قَد يُعطي الأطباءُ المريضَ دواء إبينيفرين ومضادَّات الهيستامين للتخفيف من الأَعرَاض
ينبغي على المريض التوجُّه إلى عيادة الطوارئ عند حدوث تورُّم في الوجه أو الحلق.
ما الذي يُسبب الوذمةَ الوعائية؟
قد تكون الوذمة الوعائية هِيَ استجابة الجسم إلى:
دواءٍ، خُصوصًا نوع من أدوية ضغط الدَّم يُسمَّى مثبِّط الإنزيم المحوِّل للأنجيوتنسين ACE inhibitor
لسعات أو لدغات الحشرات
حُقن الحساسيَّة
الطعام، مثل البيض والسمك والمُكسَّرات والفاكهة
قد تنجُم الوذمة الوعائيَّة عن مُشكلةٍ صحيةٍ أخرى،كما يُمكن أن تسري في العائلات أيضًا (الوذمة الوعائيَّة الوراثيَّة).
ما هي أعراض الوذمة الوعائية؟
تُسبِّبُ الوذمة الوعائيَّة تورُّماً في الوجه والشفتين واللسان عادةً،وأحيَانًا يتورَّم الفم والحلق من الدَّاخل، مما يجعل من الصعب على المريض البلع أو التنفُّس،وقد يبدو الصوت فيه بحّّة hoarse.
بالإضافة إلى التورُّم، قد تظهرهذه الأَعرَاض أيضًا:
الشرى الذي يحدُث ويزُول (هُوَ بُقع حمراء متبارزة تُسبب الحكَّة على الجلد)،
شُعور بالمغص في المعِدَة أو تقيُّؤ أو تشنُّجات في البطن
تُظهر هذه الصورة تورمًا في الشفتين عند شخص مصاب بوذمة وعائية وراثية.
By permission of the publisher.From Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001.
يعاني هذا الشخص من تورم في اللسان بسبب وذمة وعائية.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
يعاني هذا الشخص من تورم في الشفتين بسبب الوذمة الوعائية.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة تورمًا في الشفتين عند شخص مصاب بوذمة وعائية وراثية.
By permission of the publisher.From Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001.
يعاني هذا الشخص من تورم في اللسان بسبب وذمة وعائية.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
يعاني هذا الشخص من تورم في الشفتين بسبب الوذمة الوعائية.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من وذمةٍ وعائيَّة؟
يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من وذمةٍ وعائيَّة استِنادًا إلى الأعراض وعن طريق تفحُّصه.إذا لم يتمكَّن الأطباء من اكتشاف السبب، سيطرحون على المريض أسئلةً ويطلبون منه التوقُّف عن أخذ الأدوية التي قد يكون لديه حساسية لها وقد يقومون ببعض الاختبارات.
كيف يعالج الأطباءُ الوذمةَ الوعائية؟
يُعدُّ الحفاظ على الممرات التنفُّسية مفتوحةً أهمّ شيء يقوم فيه الأطباءُ،وإذا كان المريض يُواجه صُعوبةً في التنفُّس، قد يقوم الأطباء بالإجراءات الآتية:
يضعون أنبوباً للتنفُّس في الحلق
يُعطون المريض حقنة من دواء الإبينيفرين
تستنِدُ المُعالجَات الأخرى إلى ما يراه الأطباءُ السببَ في الوذمة الوعائيَّة،وقَد يُعطون المريض:
مضادَّات الهيستامين للتخفيف من الحكَّة والتورُّم
الستيرويدات القشرية
إذا كانت الوذمة الوعائيَّة وراثيَّةً، قد يُعطي الأطباءُ المريضَ أدويةً خاصة عن طريق الوريد.
يُمكن أن يُساعد تجنُّب سبب الوذمة الوعائيَّة على الوقاية منها في المستقبل.ينبغي على المريض الذي يُعاني من استجابةٍ شديدةٍ حمل حُقنة من دواء الإبينيفرين وأقراص مُضادَّات الهيستامين معه دائمًا وذلك لأخذها في حال بدأت استجابة أخرى،ثُمَّ ينبغي عليه التوجُّه إلى عيادة الطوارئ في المُستشفى في حال احتاج إلى المزيدِ من المُعالَجة.