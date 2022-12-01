الوذمة الوعائية angioedema هي تورمٌ في الوجه والشفتين واللسان والحلق،كثيرًا ما تنجُم الوذمة الوعائية عن استجابةٍ تحسُّسيةٍ.

قَد يتفاقم التورُّمُ إلى درجةٍ يصعب فيها على المريض التنفُّس،

ويُمكن أن تبدأ الوذمة الوعائيَّة فجأةً وتحدُث وتزول لأسابيع أو أشهُر وذلك استِنادًا إلى السبب

قَد يُعطي الأطباءُ المريضَ دواء إبينيفرين ومضادَّات الهيستامين للتخفيف من الأَعرَاض

ينبغي على المريض التوجُّه إلى عيادة الطوارئ عند حدوث تورُّم في الوجه أو الحلق.