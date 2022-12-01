ما هِيَ الوذمة الوعائية الوراثيَّة والمكتسبة؟
الوذمة الوعائية هي تورمٌ في الوجه والشفتين واللسان والحلق، وهي تنجُم عادةً عن استجابة تحسسية.ولكن يمكن أن تنجم الوذمة الوعائية أيضًا عن مشكلة معينة في الجهاز المناعي.
الوذمة الوعائية الوراثية هي مشكلة في الجهاز المناعي يُولَد الشخص وهي موجودة لديه
الوذمة الوعائية المكتسبة هي مشكلة في الجهاز المناعي تنجُم عن مرض أو حالة أخرى
تشبه الوذمة الوعائية الوراثية والوذمة الوعائية المكتسبة الوذمةَ الوعائية الناجمة عن استِجابةٍ تحسُّسية، ولكنهما لا تُسببان الحكَّة ولا يُصاب المريض بالشرى (بُقَع حمراء متبارزة تُسبب الحكَّة على الجلد).
قد تتورَّم الشفتان واللسان والحلق، ممَّا يُمكن أن يُسبِّبُ مشاكل في التنفُّس
قد يشعُر المريضُ بالمغص في المعدة ويتقيَّأ
يستطيع الأطباءُ استخدام الأدوية للوقاية من التورُّم ومُعالجته
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
ما الذي يُسببُ الوذمة الوعائية الوراثيَّة أو المكتسبة؟
في بعض الأحيان، تكون الوذمة الوعائية الوراثية حالة جينية (سمة تُورّث من أحد الوالدين).تكُون الحالة موجودةً عند الولادة، ولكن تبدأ الأعراض عادةً عادةً عندما يكُون المريض طفًلا أو مراهقًا.
يُمكن أن تحدُث الوذمة الوعائية المكتسبة بعد الإصابة بأنواع معيَّنة من السرطان أو أمراض المناعة الذاتية (مرض يتسبَّب في مهاجمة الجهاز المناعي للجسم نُسجه).عادةً ما تبدأ الأعراض في مرحلة لاحقةٍ من الحياة.
ما الذي يُحرِّضُ نوبة الوذمة الوعائيَّة؟
بالنسبة إلى الوذمة الوعائية الوراثية والمكتسبة معًا، قد يجري تحريض التورُّم عن طريق:
إصابة خفيفة
عدوى
أطعمة معيّنة
الحمل
البرد
الشدَّة النفسيَّة أو التوتُّر Stress
ما هي أعراض الوذمة الوعائية الوراثية والمُكتَسبة؟
يمكن أن تنطوي الأعراض على تورم مُؤلم في:
الوجه
الشفتين
اللسان
اليدين
القدمين
الأعضاء التناسلية
بطانة الفم والحلق والمَسالك الهوائية والسبيل الهضمي
تنطوي الأَعرَاض الأخرى على:
الشعور بالمغص
التقيُّؤ
تشنجات
يُمكن أن يُسبب التورُّم في الحنجرة أو الحلق أو اللسان مشاكل تنفسية.
تُظهر هذه الصورة تورمًا في الشفتين عند شخص مصاب بوذمة وعائية وراثية.
By permission of the publisher.From Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001.
يعاني هذا الشخص من تورم في اللسان بسبب وذمة وعائية.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
يعاني هذا الشخص من تورم في الشفتين بسبب الوذمة الوعائية.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة تورمًا في الشفتين عند شخص مصاب بوذمة وعائية وراثية.
By permission of the publisher.From Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001.
يعاني هذا الشخص من تورم في اللسان بسبب وذمة وعائية.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
يعاني هذا الشخص من تورم في الشفتين بسبب الوذمة الوعائية.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من وذمةٍ وعائيَّة وراثيَّة أو مُكتَسبة؟
قد يشتبه الأطباءُ في الوذمة الوعائية الوراثية أو المكتسبة إذا كان لدى المريض تورُّم ولكن من دُون شرى.سيقُوم الأطبَّاء بالاختبارات للتأكُّد من التشخيص:
اختبارات الدم
كيف يعالج الأطباءُ الوذمة الوعائية الوراثيَّة والمُكتَسبة؟
يُعالَج الأطبَّاءُ المريضَ عن طريق:
أدوية تُساعِدُ الجهازَ المناعي
كما قد يُعطي الأطباءُ المريضَ أدويةً للوقاية من التورُّم، خصوصًا قبل المُحرِّضات المعروفة.
معالجة مجرى الهواء المسدود
إذا حدث تورم في المجرى الهوائي مع وجود مشاكل في التنفُّس، سيحتاج الأطباء إلى فتح مجرى الهواء.وللقيام بذلك ، قد يقومون بالآتي:
إعطاء المريض حقنةً للتقليل من التورُّم
وضع أنبوب تنفس عبر الأنف أو الفم
إذا كان هناك الكثير من التورم حول الأنف والفم، يضعُون أنبوب تنفُّس عن طريق إحداث شقّ في الجلد فوق الرغامى