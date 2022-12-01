الوذمة الوعائية هي تورمٌ في الوجه والشفتين واللسان والحلق، وهي تنجُم عادةً عن استجابة تحسسية.ولكن يمكن أن تنجم الوذمة الوعائية أيضًا عن مشكلة معينة في الجهاز المناعي.

الوذمة الوعائية الوراثية هي مشكلة في الجهاز المناعي يُولَد الشخص وهي موجودة لديه

الوذمة الوعائية المكتسبة هي مشكلة في الجهاز المناعي تنجُم عن مرض أو حالة أخرى

تشبه الوذمة الوعائية الوراثية والوذمة الوعائية المكتسبة الوذمةَ الوعائية الناجمة عن استِجابةٍ تحسُّسية، ولكنهما لا تُسببان الحكَّة ولا يُصاب المريض بالشرى (بُقَع حمراء متبارزة تُسبب الحكَّة على الجلد).

قد تتورَّم الشفتان واللسان والحلق، ممَّا يُمكن أن يُسبِّبُ مشاكل في التنفُّس

قد يشعُر المريضُ بالمغص في المعدة ويتقيَّأ

يستطيع الأطباءُ استخدام الأدوية للوقاية من التورُّم ومُعالجته