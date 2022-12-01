ما هي أعرَاض الحساسية الغذائية؟

ما هي أعرَاض الحساسية الغذائية؟

بالنسبة إلى الأطفال، قد تتغير أعراض الحساسية الغذائية مع تقدُّم الطفل في العمر.

قد تظهر عند الصغار أعراض مثل:

طفح جلديّ

تقيُّؤ

إسهال

قد تظهر عند الأطفال في عمر عامٍ واحدٍ وأكبر أعراض مثل:

طفح جلدي

أزيز تنفُّسي (صوت صفير عند التنفُّس)

سيلان الأنف

عندما يبلغ الطفل العام العاشر من العمر تقريبًا، تزول الحساسية الغذائيَّة غالبًا (مثل الحساسيَّة للحليب).

بالنسبة إلى البالغين والأطفال الأكبر سنا، قد تكون أعراض الحساسية الغذائية أكثر شدَّة ويُمكن أن تنطوي على:

حكَّة في الفم

شرَى (بُقع حمراء تُسبب الحكَّة ومُتبارزة قليلًا على الجلد)

أكزيمة (طفح جلديّ بلون أحمر وجاف على شكل بقع في مكان انحناء الذراعين والساقين عادةً)

سيلان الأنف والربو

ألم في المَعِدَة

الشعور بمغص في المعدة

التشنج والإسهال

إذا كانت الحساسيَّة الغذائيَّة شديدةً، قد تُسبِّب استجابةً تأقيَّةً يُمكنها أن تُؤدِّي إلى طفحٍ جلديّ على الجسم بأكمله وإلى تورُّم الحلق وصُعوبة في التنفُّس،وإذا لم تجرِ مُعالجتها، قد يقضي المريض نحبه.