تحدُث الحساسيَّة عندما يتفاعل الجهاز المناعيّ مع شيءٍ غير ضارّ، مثل الطعام أو النباتات أو الأدوية،والحساسية الموسميَّة هِيَ الحساسية التي تحدُث فقط في أثناء وقتٍ من العام عندما تكون مادَّة مُعيَّنة يتحسَّس المريض منها (عامل مُسبب للتحسُّس) موجودةً في الهواء.وتُسمَّى الحساسية الموسميَّة أحيانًا "حمَّى القشّ"، ويُعدُّ العشب وغبار الطلع أو العفن من العَوامِل الشائعة المسببة للتحسُّس والتي تُسبب الحساسية الموسميَّة.

يمكن أن تحدث الحساسية الموسمية في الربيع أو الصيف أو الخريف، وذلك استِنادًا إلى ما الذي يُسبب التحسُّس للمريض.