ما هي الحساسيَّة الموسمية؟
تحدُث الحساسيَّة عندما يتفاعل الجهاز المناعيّ مع شيءٍ غير ضارّ، مثل الطعام أو النباتات أو الأدوية،والحساسية الموسميَّة هِيَ الحساسية التي تحدُث فقط في أثناء وقتٍ من العام عندما تكون مادَّة مُعيَّنة يتحسَّس المريض منها (عامل مُسبب للتحسُّس) موجودةً في الهواء.وتُسمَّى الحساسية الموسميَّة أحيانًا "حمَّى القشّ"، ويُعدُّ العشب وغبار الطلع أو العفن من العَوامِل الشائعة المسببة للتحسُّس والتي تُسبب الحساسية الموسميَّة.
يمكن أن تحدث الحساسية الموسمية في الربيع أو الصيف أو الخريف، وذلك استِنادًا إلى ما الذي يُسبب التحسُّس للمريض.
الحساسية الموسمية هي استجابة الجسم لغبار الطلع أو العشب أو العفن في الهواء،
وتُؤدِّي هذه العَوامِل إلى سيلان الأنف وحكَّة الأنف وحكَّة في العينين عادةً
يُمكن أن تُساعد الأدوية على التخفيف من الأعراض
ما الذي يُسبب الحساسية الموسمية؟
تنجُم الحساسية الموسميَّة غالبًا عن:
غبار الطلع
الأعشاب والنباتات الضارة
أبواغ العفن
تتغيَّر كمية ونوع غبار الطلع والعشب وغيرهما من العَوامِل المسببة للتحسُّس في الهواء استِنادًا إلى المكان الذي يعيش فيه المريض.
ما هي أعرَاض الحساسية الموسمية؟
حكة واحمرار ودماع في العينين
سيلان أو انسداد في الأنف
عُطَاس
تظهر الأَعرَاض وتزول استِنادًا إلى الموسم.
كيف يستطيع الطبيبُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الحساسية الموسميَّة؟
يستطيعُ الطبيب معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الحساسية الموسميَّة عن طريق طرحِ أسئلةٍ حولَ الأعراض وما إذا كانت تظهر في أثناء فُصول مُعيَّنة،كما يُمكن أن يُساعد هذا الأطباءَ أيضًا على معرفة ما هُو العامل المسبب للتحسُّس الذي أدَّى إلى ظهور الأعراض.
يُمكن أن تُساعد اختبارات الجلد الأطباءَ على التعرُّف إلى العامل المسبب للتحسُّس.
كيف يُعالِجُ الأطباء أعرَاض الحساسية الموسميَّة؟
سيقُوم الطبيب بمُعالجة الحساسية عن طريق:
رذاذ الأنف الذي يحتوي على ستيرويد قشريّ
مضادَّات الهيستامين
مزيلات الاحتقان
قطرات العين
إذا لم تكُن هذه الأدوية مُفيدة وكانت الأعراض شديدةً، قد ينصحُ الطبيبُ المريضَ بأخذ:
حُقن الحساسيَّة (إزالة التحسُّس)،
حيث يقوم الطبيب بحقن المريض بالمادَّة التي لديه حساسية لها.وتحتوي هذه الحقن في البداية على كمية قليلةٍ جدًا من المادَّة،والهدف من ذلك هُو أنَّ هذه الكمية القليلة جدًا لن تُسبِّب استجابةً تحسُّسية شديدة،ثُمَّ يقوم الطبيب بإعطاء المريض حُقناً تحتوي على كمية أكثر وأكثر من المادَّة.بهذه الطريقة، يُمكن أن يعتاد جسم المريض على المادَّة ولا تحدُث استجابة لها.لا تكُون حُقن الحساسية فعَّالة دائمًا،وعندما تكون فعَّالة، قد يحتاجُ المريض إلى الاستمرار في أخذها.