ما هِيَ الحساسية المُستمرة على مدار السنة؟
تحدُث الحساسيَّة عندما يتفاعل الجهاز المناعيّ مع شيءٍ غير ضارّ، مثل الطعام أو النباتات أو الأدوية،تُسمَّى المادَّة التي تُسبِّبُ الاستجابة التحسُّسية المُسبِّب للحساسية allergen.
الحساسية المُستمرة على مدار السنة هِيَ:
الحساسية التي تحدث طوال السنة
يمكن أن تحدث هذه الحساسية في أي وقت من السنة أو طوال العام.وهي لا تحدث في موسم واحد فقط، مثل الحساسية الموسمية.
الحساسية المُستمرة على مدار السنة هي استجابة الجسم لموادّ في الهواء، والغبار المنزلي هُوَ أكثرها شُيوعًا
وتُؤدِّي هذه العَوامِل إلى انسِداد أو سيلان أو حكَّة في الأنف وحكَّة في الحلق أو احمرار وحكَّة في العينين عادةً
يُعد تجنب مسببات الحساسية هو الخيار الأفضل، ولكن يُمكن أن تُساعِد الأدوية على تخفيف الأَعرَاض
ما الذي يُسبب الحساسية المُستمرة على مدار السنة؟
تنجم الحساسية المُستمرة على مدار السنة عن استجابة الجهاز المناعي لشيء غير ضار.وهي تنجُم غالبًا عن:
غبار المنزل
فضلات الصراصير
وبر الحيوانات من الحيوانات الأليفة المنزلية
ما هي أعراض الحساسية المُستمرة على مدار السنة؟
تنطوي الأَعرَاض على:
انسداد أو سيلان في الأنف
حكة في الأنف أو الفم أو الحلق
عيون دامعة مع احمرار وحكَّة وتورُّم
عُطَاس
مشاكل في السمع أو عدوى مستمرة في الأذن (خُصوصًا عند الأطفال)
تكرار حالات عدوى الجيوب أو السلائل الأنفية (الزوائد داخل الأنف)
كيف يُعالِجُ الأطباء الحساسية المُستمرة على مدار السنة؟
سوف يُعالِجُ الأطباءُ المريض عن طريق:
رذاذاً للأنف يحتوي على ستيرويد قشريّ أو مزيل للاحتقان
مضادَّات الهيستامين
إذا كان المريض يُعاني من عدوى متكررة في الجيوب أو سلائل أنفية ، قد يقوم الأطباء
بجراحةٍ
كيف يُمكن الوِقاية من أعراض الحساسية المُستمرة على مدار السنة؟
إذا كان لدى الشخص حساسية للغبار المنزلي، ينبغي إزالة الأشياء التي يتجمع الغبار عليها أو تنظيفها بشكلٍ متكرر، وتنطوي هذه الأشياء على:
التحف الزهيدة والمجلات والكتب
الأثاث المغطى بالقماش
الستائر وما يُستخدَم لحجب الضوء على النوافذ
السجاد
تنظيف المنزل بشكل كامل
تنظيف أرضية المنزل والسطوح من الغبار باستخدام مكنسة كهربائيَّة وممسحة مُبللة
غسل ملاءات الأسرّة والوسائد والبطانيات بالماء الساخن بشكل مُنتَظم
استخدام البخار الساخن في المنزل
التخلص من الصراصير
استخدام مواد تساعد على الوقاية من تراكم الغبار في المنزل، مثل:
أغطية المفارش والوسائد ذات نسيج مُحاك بطريقة جيدة
وسائد ذات ألياف اصطناعية
مكيفات الهواء ومزيلات الرطوبة للتقليل من الرطوبة في الهواء
مكانس كهربائية ومُرشِّحات جزيئات الهواء عالية الكفاءة HEPA
إذا كان المريض يُعاني من حساسية لوبر الحيوانات، ينبغي عليه:
إبقاء الحيوان الأليف في غُرَف محددة من المنزل
إبقاء الحيوانات بما فيها الأليفة، خارج المنزل
غَسل الحيوانات الأليفة كل أسبوع