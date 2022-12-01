ما هِيَ الحساسية المُستمرة على مدار السنة؟

ما هِيَ الحساسية المُستمرة على مدار السنة؟

تحدُث الحساسيَّة عندما يتفاعل الجهاز المناعيّ مع شيءٍ غير ضارّ، مثل الطعام أو النباتات أو الأدوية،تُسمَّى المادَّة التي تُسبِّبُ الاستجابة التحسُّسية المُسبِّب للحساسية allergen.

الحساسية المُستمرة على مدار السنة هِيَ:

الحساسية التي تحدث طوال السنة

يمكن أن تحدث هذه الحساسية في أي وقت من السنة أو طوال العام.وهي لا تحدث في موسم واحد فقط، مثل الحساسية الموسمية.