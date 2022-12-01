ما هِيَ الاستجابات التحسسية المُثارة بالتمارين الرياضية؟
تحدُث الحساسيَّة عندما يستَجيبُ الجهازُ المناعيّ لشيءٍ ما عن طريق الخطأ، مثل الطعام غير الضار أو النباتات أو الدواء.بالنسبة إلى الاستجابات التحسُّسيَّة المُثارة بالتمارين الرياضية، يستجيبُ الجهاز المناعي للنشاط البدني، سواءً في أثناء النشاط أم من بعده.
الربو هُوَ أكثر الاستجابات التحسُّسية المُثارة بالتمارين الرياضية شُيُوعًا، وتجري مُعالجته بأدوية الرَّبو النموذجيَّة
يُمكن الوقاية من الاستجابات التحسُّسيَّة المُثارة بالتمارين الرياضية عن طريق زيادة لياقة الجسم أو زيادة كمية التمارين تدريجيًا.
ما الذي يحدث في أثناء الاستجابات التحسُّسيَّة المُثارة بالتمارين الرياضية؟
يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين إلى:
نوبة ربو، حيث يشعر المريض بضيقٍ في الصدر ويسعل ويصدر عنه أزيز تنفسي ويواجه صعوبة في التنفس، وتكُون هذه المشاكل أكثر ميلًا إلى الحدوث عندما يكون الهواءُ باردًا وجافًا.
استِجابة تأقيَّة، وهِيَ نادرة، ولكن يمكن أن تُسبِّب التمارين القاسية استجابةً شديدة تُهدِّد الحياة، حيث يُواجه المريض صعوبة في التنفُّس أو ينخفض ضغط الدم لديه، ممَّا يُؤدِّي إلى الدَّوخة وضعف شديد في الجسم
تنجُم الاستجابة التأقية أحيانًا عند تناول أطعمة مُعيَّنة، خُصوصًا القمح أو الروبيان، قبل البدء بممارسة التمرين الرياضي.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من استجابة تحسُّسية مُثارة بالتمارين الرياضية؟
سيطلب الأطباءُ من المريض الخضوع إلى اختبار تحدي ممارسة التمارين:
يقيس الأطباء كمية الهواء التي يستطيع المريض زفرها قبل وبعد ممارسة التمارين على الدراجة الثابتة أو جهاز المشي
كيف يُعالج الأطباءُ الاستجابات التحسُّسية المُثارة بالتمارين الرياضية؟
سيطلب الأطباءُ من المريض القيام بالأمور الآتية:
أخذ دواء قبل حوالى 15 دقيقة من بدء ممارسة التمارين
أخذ دواء الربو، إذا كان يُعاني من الربو
إذا كان لديه استجابة تأقيَّة، تجنُّب أي شيء يُثيرها
أن يحمل معه حقنة من الأدرينالين (الإبينيفرين) لاستخدامها في الحالات الطارئة، وهو دواء سريع المفعول للاستجابات التحسُّسية