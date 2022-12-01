تحدُث الحساسيَّة عندما يستَجيبُ الجهازُ المناعيّ لشيءٍ ما عن طريق الخطأ، مثل الطعام غير الضار أو النباتات أو الدواء.بالنسبة إلى الاستجابات التحسُّسيَّة المُثارة بالتمارين الرياضية، يستجيبُ الجهاز المناعي للنشاط البدني، سواءً في أثناء النشاط أم من بعده.

الربو هُوَ أكثر الاستجابات التحسُّسية المُثارة بالتمارين الرياضية شُيُوعًا، وتجري مُعالجته بأدوية الرَّبو النموذجيَّة

يُمكن الوقاية من الاستجابات التحسُّسيَّة المُثارة بالتمارين الرياضية عن طريق زيادة لياقة الجسم أو زيادة كمية التمارين تدريجيًا.