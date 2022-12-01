تُعد التفاعلات التأقية (التي تسمى أحيانًا "الحساسية المفرطة") أخطر أنواع التفاعلات التحسسية، وتكون فجائية ومهددة للحياة.تظهر عند المريض أعراض مثل طفح جلديّ يُسبب الحكَّة على كامل الجسم مع تورُّم في الحلق وصُعوبة في التنفُّس،وقد يفقد الوعي.إذا لم تَجرِ مُعالَجَة الاستجابة التحسُّسية، يُمكن أن تُصبِح قاتلةً.

يُمكن أن تحدُث الاستجابة التأقية من بعد مُلامسة أو أكل شيء لدى المريض حساسيَّة تجاهه (العامل المُسبِّب للتحسُّس)،

ومن بعد أن تحدُث استجابة تأقيَّة لشيءٍ ما، سيُصبح المريض أكثر ميلًا لأن يتعرَّض إلى استجابة أخرى إذا لامس العامل المُسبِّب للتحسُّس من جَديد

تبدأ أعرَاض الاستجابة التأقيَّة خلال 15 دقيقةً عادةً،

ولِلوِقاية من هذه الاستجابة، ينبغي على المريض تجنُّب العامل المُسبِّب للتحسُّس وأن يحمل معه دائمًا حُقنةً تحتوي على دواء إبينيفرين وأقراص مُضادَّات الهيستامين antihistamine

ينبغي على المريض التوجُّه إلى عيادة الطوارئ عند حدوث استجابةٍ تأقيَّة.