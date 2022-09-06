السَّرَطانُ هو نمو غير مضبُوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة للجسم،وهي متخصصة في ما تفعله.تتكون أعضاء مُختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.
ما هُوَ سرطان الرِّئة؟
المثانة هي عُضو أجوف يشبه البالون يحتفِظُ بالبول إلى أن يتبول الشخص.سرطان المثانة هو نموّ غير منضبط للخلايا في المثانة.
يزيد التدخين من فرص الإصابة بسرطان المثانة،
وهو يحدث عند الرجال أكثر من النساء بثلاث مرَّات.
يكون العرض الأول لسرطان المثانة هو دم في البول عادةً،
ويُعالج سرطان المثانة عن طريق الجراحة عادةً.
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما الذي يسبِّب سرطانَ المثانة ؟
يزداد خطر سرطان المثانة بسبب:
التدخين، وهو يُسبب حَوالى نصف حالات سرطان المثانة الجديدة
التعرض إلى مواد كيميائية صناعية مُعيَّنة
استخدام أدوية مُعيَّنة لمدَّة طويلةٍ
كما تزيد البلهارسيا Schistosoma من خطر سرطان المثانة أيضًا،وبالنسبة إلى البلهارسيا وهي مرض يحدث في المناخات المدارية، يمكن أن يُصيب طفيلي مُعيَّن المثانةَ بالعدوى.
ما هِيَ أعرَاض سرطان المثانة ؟
العَرَض الأكثر شيوعًا هو:
دم في البول
تنطوي الأَعرَاض الأخرى على:
ألم وحرقة عند التبوُّل
الحاجة إلى التبوُّل مباشرةً وفي مُعظم الأحيان
قد تكون أعراض سرطان المثانة مشابهةً لأعراض عدوى المثانة.تكون حالات عدوى المثانة أكثر شيوعًا بكثير من حالات سرطان المثانة، ولكن من المُحتَمل الإصابة بهما معًا.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان المثانة؟
قد يشتبه الأطباء في سرطان المثانة في الحالات الآتية:
إذا كان لدى الشخص دم في البول ولكن من عدوى في السبيل البوليّ
إذا كان يتلقى معالجة مستمرة للعدوى في المثانة ولكن الأعراض لا تزُول
للتأكُّد من الإصابة بسرطان المثانة، سيُجري الأطباء:
تنظير المثانة cystoscopy،
خزعة،
وبالنسبة إلى تنظير المثانة، يتفحص الأطباءُ المثانة من الداخل باستخدام أنبوب مُعاينة صغير،ويضعون الأنبوب من خلال الثقب الذي يخرج منه البول (الإحليل).وسيُعطون الشخص دواءً حتى لا يشعر بألم.وإذا اكتشفوا شيئًا قد يكون سرطانًا، سيقومون بأخذ خزعة.بالنسبة إلى الخزعة، يأخذ الأطباءُ عيِّنة من النسيج لتفحصها في المختبر،
وإذا تأكد الأطباء من وجود سرطان في المثانة، قد يستخدمون فحوصات أخرى، مثل التصوير المقطعي المحوسب وتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية، وذلك لمعرفة ما إذا انتشر السرطان
كيف يُعالج الأطباءُ سرطانَ المثانة؟
إذا كان السرطان موجودًا على السطح الداخلي للمثانة فقط، سيقُوم الأطباءُ بالإجراءات التالية:
إزالة السرطان في أثناء تنظير المثانة
وضع دواء في المثانة من بعد أن يزول السرطان
قد ينمو السرطان من جديد بعد إزالته،
وإذا لم تكن هناك إمكانية لإزالة السرطان عن طريق تنظير المثانة، سيقوم الأطباء بالآتي:
استئصال جزء من المثانة أو كلها
يستخدمون المُعالجة الكِيميائيَّة
يستخدمون الأشعَّة أحيانًا
إذا استأصل الأطباءُ المثانةَ، سيبتكرون طريقة جديدة لخروج البول من الجسم،وقد يضعون مثانة اصطناعية أو يقومون بإحداث فتحة في البطن لتصريف البول إلى داخل كيس.