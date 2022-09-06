كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان المثانة؟

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان المثانة؟

قد يشتبه الأطباء في سرطان المثانة في الحالات الآتية:

إذا كان لدى الشخص دم في البول ولكن من عدوى في السبيل البوليّ

إذا كان يتلقى معالجة مستمرة للعدوى في المثانة ولكن الأعراض لا تزُول

للتأكُّد من الإصابة بسرطان المثانة، سيُجري الأطباء:

تنظير المثانة cystoscopy،

خزعة،

وبالنسبة إلى تنظير المثانة، يتفحص الأطباءُ المثانة من الداخل باستخدام أنبوب مُعاينة صغير،ويضعون الأنبوب من خلال الثقب الذي يخرج منه البول (الإحليل).وسيُعطون الشخص دواءً حتى لا يشعر بألم.وإذا اكتشفوا شيئًا قد يكون سرطانًا، سيقومون بأخذ خزعة.بالنسبة إلى الخزعة، يأخذ الأطباءُ عيِّنة من النسيج لتفحصها في المختبر،

وإذا تأكد الأطباء من وجود سرطان في المثانة، قد يستخدمون فحوصات أخرى، مثل التصوير المقطعي المحوسب وتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية، وذلك لمعرفة ما إذا انتشر السرطان