كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان البروستات؟

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان البروستات؟

قد يُجري الأطباءُ فحوصات تحري لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان البروستات، وذلك حتَّى إذا لم يكن لديه أعراض،وتنطوي فحوصات التحري على:

فحص المستقيم، حيث يُدخل الطبيب إصبعًا في مؤخرة الشخص لمعرفة ما إذا كانت غدة البروستات متضخمةً

اختبار للدَّم لقياس مستوى مادة تنتجها البروستات تُسمَّى مستضد البروستات النوعي PSA،

ويرتفع مستوى مستضد البروستات النوعي عند الإصابة بسرطان البروستات عادةً،ولكن يمكن أن يزداد مستوى هذا المستضد لأسباب أخرى أيضًا.

إذا اشتبه الأطباءُ في سرطان البروستات، سيجرون فحوصات أخرى للشخص:

الأمواج فوق الصوتية

يأخذون عَيِّنَة من نسيج البروستات لتفحصها تحت المجهر (خزعة)

إذا كان لدى المريض سرطان البروستات، سيعطي الأطباء السرطان مجموع نقاط تتراوح بين 1 إلى 5 (بحسب نقاط غليسون Gleason score).تستند النقاط إلى مدى الشذوذ الذي تبدو عليه الخلايا السرطانية تحت المجهر.وتكون السَّرطانات من الدرجة الخامسة هي الأكثر عدوانية ومن المحتمل جدًّا أن تنتشر،وتساعد هذه النتيجة المريض والأطباء على وضع خطة للمعالجة.

إذا كان المريض يُعاني من ألمٍ في العظم أو كان الأطباء يعتقدون أنه ربما انتشر السرطان إلى العظام أو الدماغ أو الحبل الشوكي، سيقُومون بالفحوصات الآتية: