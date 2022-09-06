السَّرَطانُ هو نمو غير مضبُوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة للجسم،وهي متخصصة في ما تفعله.تتكون أعضاء مُختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.
ما هُوَ سرطانُ القضيب؟
سرطان القضيب هو سرطان جلديّ على القضيب،
وهُوَ غير شائع ويحدث بشكل رئيسي عند الرجال غير المختونين (لا يزال لديهم القلفة).
تزيد عدوى فيروس الورم الحليمي البشري HPV من فرصة الإصابة بسرطان القضيب،
وهو يحدث عادةً على طرف القضيب (الحشفة) أو تحت القلفة.
يُعالج سرطانُ القضيب عن طريق الجراحة عادةً، ولكن يمكن معالجة السرطانات الصغيرة جدًا بالليزر أو الرهيمات.
ما الذي يُسبِّبُ سرطانَ القضيب؟
يزداد خطر سرطان القضيب عن طريق:
العدوى بفيروس الورم الحليمي البشريHPV (فيروس شائع ينتقل عن طريق الجنس ويمكن أن يُسبِّبَ سرطان عنق الرحم عند النساء و الثآليل التناسلية)
عدم الختان، والختان هو جراحة لإزالة القلفة من القضيب
ما هِيَ أعرَاض سرطان القضيب؟
تنطوي الأَعرَاض على:
مجرد بقعة حمراء صغيرة في البداية
قرحة لا تشفى
منطقة تبدو قاسية عند اللمس
زائدة جلدية تشبه الثؤلول
عندما يكون سرطانُ القضيب مستفحلًا، قد يكون لدى المريض قرحة كبيرة أو زائدة جلدية،
وإذا انتشر السرطان، قد تظهر كتل صلبة في منطقة الأربية.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان القضيب؟
سيتفحص الأطباءُ الشخص ويقومون بالآتي:
خزعة (إزالة جزء من النسيج لتفحصه تحت المجهر)
إذا كان لدى المريض سرطان القضيب، قد يستخدم الأطباء فحوصات أخرى، مثل التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي، وذلك لمعرفة ما إذا انتشر السرطان.
كيف يعالج الأطباءُ سرطانَ القضيب؟
عندما يجري اكتشافها لأول مرة، يكون معظم سرطانات القضيب صغيرة ولم تنتشر،وبالنسبة إلى هذه السرطانات الصغيرة، سيقوم الأطباء بالآتي:
يطلبون من المريض تطبيق رهيم خاص
يستخدمون الجراحة أو الليزر لاستئصال السرطان وبعضًا من النسيج حوله؛
وبالنسبة إلى السرطانات الأكبر، سيستخدِمُ الأطباء الجراحةَ لاستئصال السرطان.يُحاول الأطباءُ استئصال جزء صغير قدر الإمكان،ولكن تحتاج السرطانات الأكبر حجمًا والأكثر عدوانية إلى جراحة واسعة أكثر.
هل سيتمكَّن المريض من التبوُّل وممارسة الجنس بعد خضوعه إلى معالجة سرطان القضيب؟
يستندُ الأمر إلى موضع السرطان على القضيب ومدى استفحاله،وبالنسبة إلى السرطانات الصغيرة في بداياتها والتي تكون قريبةً من طرف القضيب، يستطيع المريض استخدام الجزء المتبقي من القضيب للتبول وممارسة الجنس.