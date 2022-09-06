تنطوي الأَعرَاض على:

مجرد بقعة حمراء صغيرة في البداية

قرحة لا تشفى

منطقة تبدو قاسية عند اللمس

زائدة جلدية تشبه الثؤلول

عندما يكون سرطانُ القضيب مستفحلًا، قد يكون لدى المريض قرحة كبيرة أو زائدة جلدية،

وإذا انتشر السرطان، قد تظهر كتل صلبة في منطقة الأربية.