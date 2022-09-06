السَّرَطانُ هو نمو غير مضبُوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة للجسم،وهي متخصصة في ما تفعله.تتكون أعضاء مُختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.
ما هُو سرطان الخصية؟
الخصيتان هُما زوجٌ من الأعضاء يُصنع فيهما النطاف،وهما موجودتان داخل الصفن scrotum، أي كيس الجلد الذي يتدلَّى خلف قضيب الرجل،وسرطان الخصية هُوَ نمو غير مضبوط لخلايا الخصية،
وهو أكثر شُيوعًا عند الرجال دون 40 عامًا من العُمر.
تظهر عند المريض كتلة غير مؤلمة في خصيته عادةً، أو تُصبح الخصية أكبر حجمًا،
وينصح معظم الأطباءُ الرجالَ اليافعين بأن يخضعوا إلى فحص للخصيتين للتحري عن الكتل لمرةٍ واحدةٍ في الشهر.
يستخدم الأطباءُ الجراحةَ لاستئصال الخصية المُصابة بالسرطان، وقد يُعطون المريض معالجة شعاعية أو كيميائيَّة،
ويُمكن الشفاء من سرطان الخصية مع المعالجة عادةً.
لن يُؤثِّر استئصال خصية في الدافع الجنسي أو الانتصاب او القدرة على الإنجاب عند الرجل.
ما الذي يُسبب سرطان الخصية؟
لا يعلمُ الأطباءُ ما الذي يُسبب سرطان الخصية،ولكنَّه أكثر شُيُوعًا إذا لم تنزل خصية واحدة أو الاثنتان معًا إلى داخل الصفن بشكل طبيعي (عَدم نزول الخصيتين undescended testicles).
ما هِيَ أعراضُ سرطان الخصية؟
العَرَض الأكثر شيوعًا هو:
كتلة صلبة غير مؤلمة في خصية،
DR. P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
في حالاتٍ أقل شُيوعًا، قد تظهر أعراض مثل:
ألم كليل في خصية
ألم شَديد ومفاجئ في خصية، وذلك في حالاتٍ نادرةٍ.
كيف يعلم الأطباء ما إذا كان لدى الشخص سرطان الخصية؟
يشتبه الأطباء في سرطان الخصية عند الرجال اليافعين الذين لديهم كتلة في الخصية،ثم يقومون بالاختبارات الآتية:
تخطيط الصدى لمعرفة ما إذا كانت الكتلة سرطانًا أو نموًا غير ضار مملوء بسائلٍ
اختبارات دمويَّة
الجراحة أحيانًا وذلك لمعرفة ما إذا كانت الكتلة سرطانًا
إذا كان لدى الشخص سرطان الخصية، سيُجري الأطباء:
تصويرًا للصدر بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب لمعرفة ما إذا انتشر السرطان.
كيف يعالج الأطبَّاءُ سرطانَ الخصية؟
تُؤدِّي المعالجة إلى شفاء الرجال الذين لديهم سرطان الخصية غالبًا،وسيقوم الأطباءُ بالآتي عادةً:
الجراحة لاستئصال الخصية المُصابة بالسرطان، ويمكن استبدالها بخصية اصطناعية إذا رغب المريض في ذلك،
وتستنِدُ المُعالجَات الأخرى إلى النوع المحدد للسرطان ومدى عدوانيته وإلى أي مدى انتشرَ.قد تنطوي المُعالجات على:
إزالة العُقَد اللِّمفِية في منطقة البطن، وذلك لأنَّ سرطان الخصية غالبًا ما ينتشر في هذه المنطقة أولًا
استخدام المُعالجة الشعاعيَّة إذا كان سرطان الخصية من نوع يُسمَّى الورم المنوي seminoma
استخدام المُعالجة الكِيميائيَّة للقضاء على السرطان الذي انتشر أو يعود
قد يقوم الرجال الذين سيخضعون إلى المُعالجة الشعاعيَّة أو الكيميائيَّة بتخزين الحيوانات المنوية قبلَ المُعالجة، وذلك لأنَّ هذه المُعالجَات قد تُسبِّبُ مشاكل في الخُصُوبَة.إذا خضع المريض إلى جراحةٍ لاستئصال خصية مُصابة بالسرطان، ينبغي أن تعمل الخصية المتبقية بشكلٍ طبيعي بحيث يستطيع إنجاب أطفال.