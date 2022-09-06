كيف يعلم الأطباء ما إذا كان لدى الشخص سرطان الخصية؟

كيف يعلم الأطباء ما إذا كان لدى الشخص سرطان الخصية؟

يشتبه الأطباء في سرطان الخصية عند الرجال اليافعين الذين لديهم كتلة في الخصية،ثم يقومون بالاختبارات الآتية:

تخطيط الصدى لمعرفة ما إذا كانت الكتلة سرطانًا أو نموًا غير ضار مملوء بسائلٍ

اختبارات دمويَّة

الجراحة أحيانًا وذلك لمعرفة ما إذا كانت الكتلة سرطانًا

إذا كان لدى الشخص سرطان الخصية، سيُجري الأطباء: