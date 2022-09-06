السَّرَطانُ هو نموٌ غير مضبوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة للجسم،وهي متخصصة في ما تفعله.تتكون أعضاء مُختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.
ما هُوَ سَرطان الكُلى؟
الكليتان هُما عضوان على شكل حبَّة الفاصولياء يصنعانِ البولَ،وسرطان الكلى هو نموّ غير مضبوط للخلايا في الكلى.
تكون فرص الإصابة بسرطان الكلى أعلى عند المدخنين،
وتكون نسبة هذا السرطان عند الرجال أكثر من النساء بمرَّتين.
قد يكون لدى المريض دم في البول وألم في جانب جسمه وحمى،
ويستخدم الأطباءُ الجراحةَ لاستئصال الكلية أو جزء منها.
ورم ويلمز Wilms tumor هو نوع من سرطان الكلى يحدث عند الأطفال.
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما هِيَ أعراض سرطان الكلى؟
العَرَض الأكثر شيوعًا هو:
دم في البول، وقد يكون البول بلون أحمر أو قد تكون كمية الدم صغيرةً جدًا بحيث لا يُمكن مشاهدتها إلا عن طريق المجهر.
تنطوي الأَعرَاض الأخرى على:
ألم في الجانب والظهر، وذلك بالقرب من القفص الصدري (منطقة الخاصرة)
نقص الوَزن
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان الكلى؟
يكتشفُ الأطباءُ سرطان الرئة عن طريق الصدفة غالبًا وذلك عند إجراء فحص للتحرِّي عن مشكلة صحية أخرى،
وإذا اشتبه الأطباء في سرطان الكلى، سيستخدمون التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد منه،وبين حين وآخر، يشعر الأطباء بوجود كتلة في كلية الشخص عند تفحصه،
وإذا كان مُصابًا بسرطان الكلى، سيخضعونه إلى فحوصات أخرى لمعرفة ما إذا انتشر السرطان.
كيف يعالج الأطباءُ سرطانَ الكلى؟
إذا كان السرطان في كلية المريض فقط، سيقُوم الأطباءُ بالآتي:
استئصال الورم أو الكلية بأكملها
يميلُ سرطان الكلى إلى الانتشار عبر الجسم بسرعة،وإذا انتشر السرطان، سيستخدم الأطباءُ:
المُعالَجة المناعيّة، أي إعطاء دواء يُساعد الجهاز المناعيّ على محاربة السرطان.