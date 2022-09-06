كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان الكلى؟

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان الكلى؟

يكتشفُ الأطباءُ سرطان الرئة عن طريق الصدفة غالبًا وذلك عند إجراء فحص للتحرِّي عن مشكلة صحية أخرى،

وإذا اشتبه الأطباء في سرطان الكلى، سيستخدمون التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد منه،وبين حين وآخر، يشعر الأطباء بوجود كتلة في كلية الشخص عند تفحصه،

وإذا كان مُصابًا بسرطان الكلى، سيخضعونه إلى فحوصات أخرى لمعرفة ما إذا انتشر السرطان.