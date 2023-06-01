تنجُم عدوى المثانة عن بكتيريا تدخُل إلى المثانة،وهي تدخُل عبر الإحليل عادةً.الإحليلُ هُو أنبوبٌ ينقل البول من المثانة إلى خارِج الجسم.

تُعدُّ النِّساء أكثر ميلًا للإصابة بعدوى المثانة بالمُقارنة مع الرِّجال،حيث يكون الإحليل عند المرأة أقصر وأقرَب إلى المهبل والشرج، ممَّا يجعل من السَّهل على البكتيريا أن تدخُل إلى المثانةِ.

كما تزيد الحالات التالية من فُرص إصابة النِّساء بعدوى المثانة:

الإصابة بعدوى أخرى في المثانة في السابق، خُصُوصًا إذا بدأت عندما كانت المرأة يافعةً

الحمل

سنّ اليأس، وذلك بسبب التغيُّرات في مستويات الهرمونات وترقُّق النُّسُج حول الإحليل

مُمارسة الجنس

استخدام العازِل الأنثويّ (أداة من المطاط لمنع الحمل يجري إدخالها في المهبل)

استخدام مبيد النطاف spermicide (هلام يجري وضعه في المهبل للقضاء على النّطاف)

بالنسبة إلى النِّساء والرِّجال معًا، تزداد فُرص الإصابة بعدوى المثانة عند وُجود الحالات التالية: