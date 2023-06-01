ما هي عدوى المثانة؟
المثانة هي عُضو مجوف يحتفِظُ بالبول إلى أن يكون الشخص جاهزًا لتبول.تنجم عدوى المثانة عن البكتيريا عادةً.كما تسمى عدوى المثانة التهاب المثانة أيضًا.
تشيعُ عدوى المثانة عند النِّساء وهي نادرةٌ عند الرِّجال
تجعلُ عدوى المثانة المريضَ يرغبُ بالتبوُّل لمراتٍ أكثر من العادة وتُسبِّبُ أحيانًا ألمًا أو حرقةً عند التبوُّل
يستطيع الأطباءُ تشخيص عدوى المثانة عن طريق اختبار البول عادةً
ويُعالِجُون عدوى المثانة بالمُضادَّات الحيويَّة
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما الذي يسبب عَدوى المثَانة؟
تنجُم عدوى المثانة عن بكتيريا تدخُل إلى المثانة،وهي تدخُل عبر الإحليل عادةً.الإحليلُ هُو أنبوبٌ ينقل البول من المثانة إلى خارِج الجسم.
تُعدُّ النِّساء أكثر ميلًا للإصابة بعدوى المثانة بالمُقارنة مع الرِّجال،حيث يكون الإحليل عند المرأة أقصر وأقرَب إلى المهبل والشرج، ممَّا يجعل من السَّهل على البكتيريا أن تدخُل إلى المثانةِ.
كما تزيد الحالات التالية من فُرص إصابة النِّساء بعدوى المثانة:
الإصابة بعدوى أخرى في المثانة في السابق، خُصُوصًا إذا بدأت عندما كانت المرأة يافعةً
الحمل
سنّ اليأس، وذلك بسبب التغيُّرات في مستويات الهرمونات وترقُّق النُّسُج حول الإحليل
مُمارسة الجنس
استخدام العازِل الأنثويّ (أداة من المطاط لمنع الحمل يجري إدخالها في المهبل)
استخدام مبيد النطاف spermicide (هلام يجري وضعه في المهبل للقضاء على النّطاف)
بالنسبة إلى النِّساء والرِّجال معًا، تزداد فُرص الإصابة بعدوى المثانة عند وُجود الحالات التالية:
ضعف في الجهاز المناعي
انسداد البول، مثل حصى المثانة أو تضيُّق الإحليل
قثطار بوليّ urinary catheter (أنبوب بلاستيكي رقيق ومرن يَجرِي وضعه في الإحليل لتصريف البول)
إجراء يقوم فيه الطبيب بوضع أدوات جراحيَّة في الإحليل
ما هي أعراضُ التهابات المثانة؟
الحاجة إلى التبوُّل لمراتٍ عديدةٍ حتى في الليل
شُعور بالحرق أو الألم عند التبوُّل
ألم في أسفل البطن وأحيانًا في أسفل الظهر
بول عَكِر وقد يُوجد بعض الدَّم في البول
أحيَانًا الحُمى
في بعض الأحيان قد يُعاني المريض من عدوى المثانة ولكن من دُون أعراض،ويكون هذا أكثر شُيُوعًا عند كبار السنّ والأشخاص الذين لديهم مشاكل عصبيَّة في المثانة والأشخاص الذين لديهم قثطار في المثانة.وفي بعض الأحيان عند الأشخاص المُسنين، يكون العرض الوحيد لعدوى المثانة هو التخليط الذهني.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك عدوى في المثانة؟
يستطيعُ الطبيب تشخيص عدوى المثانة استنادًا إلى:
الأَعرَاض
اختبار البول
يحتاج اختبار البول إلى أن يأخذ الأطبَّاءُ عيِّنة من البول لا تحتوي على أيَّة بكتيريا من جلد المريض،ولذلك ينبغي على المريض تنظيف المنطقة التي يخرُج منها البول قبل أن يقوم بالتبوُّل.ينبغي على المريض التبوُّل قليلًا في المرحاض أوَّلاً،ثُمَّ يقوم بوضع علبة البول في مجرى البول ويأخذ العيِّنة.إذا رأى الأطباء أنَّ هذه الطريقة لن تُؤدِّي إلى الحُصول على عيِّنةٍ نظيفةٍ بشكلٍ كافٍ، قد يضعون قثطاراً قي المثانة لأخذ العيِّنة.
كيف يُعالج الأطباء عدوى المثانة؟
سيُعطيُ الطبيبُ المريضَ:
المضادَّات الحيوية
إذا كان هناك انسِدادٌ جزئيّ في تدفُّق البول، قد يحتاج المريض إلى جراحةٍ.إذا كان المريض يُعاني من السكَّري أو ضعف في الجهاز المناعيّ، تجعل مُعالجة هاتين الحالتين مُعالجة عدوى المثانة أكثر سُهولة.
إذا كان المريض يشعر بالكثير من الحرقة عند التبول، قد يُعطيه الأطباء قرصاً دوائياً يُساعِد على التخفيف من هذا الشعور إلى أن يبدأ مفعول المُضادات الحيويَّة.
كيف يُمكن الوِقاية من عدوى المثانة؟
تستطيع النساء اللواتي لديهنَّ ميل للإصابة بعدوى المثانة اتباع الخطوات التالية:
شرب الكثير من السوائل
التبوُّل لعدَّة مرَّات
التبول بعد ممارسة الجنس
المسح من الأمام نحو الخلف من بعد التغوُّط
تجنُّب مُبيدات النطاف والعوازل الأنثويَّة
بالنسبة إلى من يُصبن كثيرًا بعدوى المثانة، فقد يأخذن مُضادَّات حيويَّة كل يوم في مُحاولةٍ للوِقاية من مثل هذه العدوى.بالنسبة للنساء اللواتي دخلن في سنّ اليأس، قد يصِفُ الأطباءُ رُهيماً يحتوي على هرمون الإستروجين الأنثويّ.