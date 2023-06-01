ما هُو التهاب الإحليل؟
التهاب الإحليل urethritis هو عدوى في الإحليل، أي الأنبوب المُتَّصِل بالمثانة والذي يسمح بتدفُّق البول إلى خارج الجسم.
ينجُم التهاب الإحليل عادةً عن بكتيريا تأتي عن طريق الجنس (عدوى منتقلة بالجنس)،
وتنطوي الأَعرَاض الشائعة على الألم والحرقة عند التبوُّل والشعور بالحاجة إلى التبوُّل لمرَّات كثيرةٍ أو بشكلٍ أكثر إلحاحاً
في بعض الأحيان يخرُج سائل من الإحليل يكون لزِجاً وبلونٍ أخضر مُصفَرّ أو رائقٍ ورقيقٍ
تُستخدَم المضادَّات الحيوية لعلاج التِهاب الإحليل عادةً
إذا لم تجرِ مُعالجة التهاب الإحليل، يُمكن أن يُصاب الشخص بعدوى في المثانة أو الكلى أو تحدُث قرحة في الإحليل
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما الذي يُسبب التهاب الإحليل؟
ينجُم التِهاب الإحليل غالبًا عن:
ما هِي أعراض التهاب الإحليل؟
ألم أو حرقة عند التبوُّل
الشعور بِحاجةٍ مُلِحَّةٍ إلى التبوُّل لمراتٍ عديدةٍ
عند الإصابة بداء السَّيلان، يخرُج سائلٌ لزِجٌ بلونٍ أخضر مُصَفَرّ من الإحليل
عند العدوى بـالمُتدثِّرة، يخُرج أحيانًا سائِلٌ رائق رقيق من الإحليلِ
إذا لم تجرِ مُعالَجَة التهاب الإحليل، يُمكن أن يتشكَّل نسيج مُتندِّب يجعل الإحليل أضيَق (تَضيُّق الإحليل).يمكن لهذا التضيق أن يجعل التبول صعبًا.كما يُمكن أن يزيد من خطرعدوى المثانة أو التهاب الكلى.
كيف يستطيع الأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التِهاب الإحليل؟
يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التهاب الإحليل استِناداً إلى:
اختباراتٍ للبول أو السَّائِل الذي يخرُج من الإحليلِ
كيف يعالج الأطباءُ التهاب الإحليل؟
يُعالِجُ الاطباءُ التهاب الإحليلٍ بطُرقٍ مُختلفةٍ استِناداً إلى السبب،كما يستخدِمون المُضادَّات الحيوية عادةً.إذا كان لدى الشخص عدوى منتقلة بالجنس، فسوف سيحتاج الشريك الجنسيّ إلى المُعالجة أيضًا.ولذلك ينبغي عدم مُمارسة الجنس إلى أن تجري مُعالجة الشريك بنجاح.
كيف يُمكن الوِقاية من التهاب الإحليل؟
من الممكن الوقاية من حالات العدوى المنتقلة بالجنس التي تسبب التهاب الإحليل عن طريق استعمال الواقي الذكري في أثناء الجماع.