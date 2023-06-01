يُعالِجُ الاطباءُ التهاب الإحليلٍ بطُرقٍ مُختلفةٍ استِناداً إلى السبب،كما يستخدِمون المُضادَّات الحيوية عادةً.إذا كان لدى الشخص عدوى منتقلة بالجنس، فسوف سيحتاج الشريك الجنسيّ إلى المُعالجة أيضًا.ولذلك ينبغي عدم مُمارسة الجنس إلى أن تجري مُعالجة الشريك بنجاح.