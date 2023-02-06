ما هي الكُلى؟
الكليتان هُما عضوان على شكل حبَّة الفاصولياء يُنتِجان البولَ،وهُما بحجم قبضة اليد تقريبًا،وتتموضعان في الجزء الخلفي من البطن، على جانبي العمود الفقري.
تُوازن الكُلى مستويات الماء والمعادن في الجسم وتُرشِّحُ الفضلات من الدمِ؛
ولا يُسبِّبُ الضرر في كليةٍ واحدةٍ مشاكل رئيسية طالما الكليَّة الأخرى تعمل، حيث ينبغي أن تتوقف الكليتان معًا عن العمل حتَّى تحدث مشاكل خطيرة.
تنطوي الوظيفة الرئيسية للكلى على الحفاظ على توازن الماء والكهارل الكهربائية في الجسم،
وتقوم الكلى بهذه الوظيفة عن طريق تعديل كمية الماء والكهارل الكهربائية التي تدخل إلى البول
كما تقوم الكلى أيضًا بترشيح الفضلات، وتساعد على ضبط ضغط الدم، وتُفرِزُ هرمونات معيَّنة.
ما هُو السبيل البولي؟
السبيلُ البولي هُو ممر ينقل البول من المثانة إلى خارِج الجسم،وهُو يتكون من:
كليتين
وحالبين
ومثانةٍ
وإحليل
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
تصنع الكُلى البولَ الذي يجري تصريفه عبرَ الحالبين وإلى داخل المثانة،ومن المثانة، يمر البول إلى داخل الإحليلِ،ثُمَّ يخرجُ من الجسمِ عبر القضيب عند الذكور، وعبر الفرج عندَ النساء.
الحالبان
الحالبان هُما أنبوبان عضليَّان ينقلان البول بين الكلى والمثانة،وينضغطان لدفع البول عبرهما.
المَثانة
المثانة هِيَ كيس عضليّ يحتفظُ بالبول،وهِيَ تتوسَّع لتخزين البول الذي تصنعه الكُلَى،
وعندما تكون المثانة ممتلئةً، يتلقى الشخص إشارات عصبية ليقوم بإفراغها،وتنفتح المصرَّة البولية، ويمر البول إلى داخل الإحليل.
الإحليل
الإحليلُ هُو أنبوبٌ ينقل البول إلى خارِج الجسم،
ويكون لدى الرجال إحليلٌ ينتهي في طرف القضيب،بينما يكون لدى النساءِ إحليلٌ أقصر بكثير وينتهي في الفرج.يعني الإحليل الأقصر أنَّه من الأسهل للبكتيريا من خارج الجسم أن تدخُل إلى المثانة وتُسبب عدوى السبيل البولي.