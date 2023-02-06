ما هي الكُلى؟

ما هي الكُلى؟

الكليتان هُما عضوان على شكل حبَّة الفاصولياء يُنتِجان البولَ،وهُما بحجم قبضة اليد تقريبًا،وتتموضعان في الجزء الخلفي من البطن، على جانبي العمود الفقري.

تُوازن الكُلى مستويات الماء والمعادن في الجسم وتُرشِّحُ الفضلات من الدمِ؛

ولا يُسبِّبُ الضرر في كليةٍ واحدةٍ مشاكل رئيسية طالما الكليَّة الأخرى تعمل، حيث ينبغي أن تتوقف الكليتان معًا عن العمل حتَّى تحدث مشاكل خطيرة.