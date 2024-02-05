ما هُوَ انسداد السبيل البولي؟
السبيل البولي هو المَسارُ الذي يتبعه البول من الكليتين إلى المثانة وإلى خارج الجسم،ويعني الانسداد أنَّ السبيل البولي مسدودٌ في مكانٍ ما على هذا المسار.
يمكن أن يحدث انسداد السبيل البولي في الكُلى أو في الأنابيب التي تصِلُ كل كلية بالمثانة (الحالب) أو في المثانة أو في الأنبوب الذي يخرج منه البول (الإحليل)
هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تُسبِّب انسدادَ السبيل البولي، بما في ذلك النسيج المُتندِّب أو الأورام أو حصى الكلى
يُمكن أن يُسبِّب انسدادُ السبيل البولي الألمَ والعدوى
وإذا استمرَّ الانسداد لفترةٍ كافية، يُمكن أن يُسبب ضررًا في الكلى
يقوم الأطباء بإزالة الانسداد عن طريق الأدوية أو الجراحة، وذلك استنادًا إلى السبب
الكلية المنتَفخة
بالنسبة إلى مَوه الكلى، تنتقِخُ الكلية بسبب انسداد مجرى البول،حيث يتجمَّع البول خلف مكان الانسداد ويبقى في الأنابيب الصغيرة للكلية ومنطقة التجميع المركزيَّة (حُوَيضة الكلية renal pelvis).
ما الذي يُسبب انسداد السبيل البولي؟
تنطوي الأسباب الشائعة لانسداد السبيل البولي على:
بالنسبة إلى الأطفال: شذوذ كان موجودًا عند ولادة الطفل، مثل إحليل ضيِّق
بالنسبة إلى البالغين: حصى الكلى
بالنسبة إلى الرجال كبار السن: تضخم البروستات (فرط تنسج البروستات الحميد)
تنطوي الأسباب الأخرى لانسداد السبيل البولي على:
نسيج مُتندِّب بسبب مُعالجة إشعاعية أو جراحيَّة أو إجراءات
أورام سرطانية أو غير سرطانية (حميدة)
جلطات الدَّم
ما هِيَ أعراض انسداد السبيل البولي؟
تستنِدُ أعراض انسداد السبيل البولي إلى مكان الانسداد وسرعة حدوثه ومدى شدَّته.
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم شديد على جانب واحد من البطن أو على جانب واحد من الظهر تحت الأضلاع
نقص تدفُّق البول
التبول بشكل أكثر في الليل
غثيان وتقيُّؤ
قد تحدث حمَّى ويظهر قيح أو دم في البول إذا سبب الانسداد عدوى السبيل البولي.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص انسداد في السبيل البولي؟
يشتبهُ الأطباءُ في انسداد السبيل البولي استِنادًا إلى الأَعرَاض،وللتأكٌُّد من الحالة، يقومون بالفحوصات الآتية عادةً:
التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المُحوسَب (CT).
إذا أظهرت الفحوصات انسدادًا ولكن لم تُبين السبب، قد يقوم الأطباء حينئذ بالأشياء الآتية:
تَصويرُ المَثانَةِ والإِحليلِ الإِفراغِيّ (VCUG)، وهو فحص يقوم فيه الأطباء بحقن صبغة في المثانة باستخدام قثطار، ويأخذون صورةً بالأشعة السينية لمشاهدة تدفق البول
يستخدمون أنبوب معاينة مرن لتفحص الإحليل والبروستات والمثانة
كما قد يُجري الأطباء اختبارات للدم أيضًا للتحري عن علامات ضرر في الكلى، واختبارات للبول للتحري عن عدوى السبيل البولي.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ انسداد السبيل البولي؟
سيقوم الأطباء بإزالة الانسداد من السبيل البولي،
وإذا كان لدى المريض حصاة في الكلية، فعادةً ما ينتظر الأطبَّاء حتى تخرج من تلقاء نفسها؛
وإذا لم تخرج حصاة الكلية من تلقاء نفسها، يحاول الأطباء تفتيتها باستخدام موجات صوتية قويَّة (تفتيت الحصى بموجة صدمة shock wave lithotripsy)، أو يُزيلون الحصاة باستخدام منظار
بالنسبة إلى تضخُّم البروستات، يُعطي الأطباءُ المريضَ أدوية أو هرمونات للتقليل من حجم البروستات
وإذا لم يتمكنوا من إزالة الانسداد، يقومون بإدخال أنبوب من خلال الكلية لتصريف البول
كما سيقُوم الأطباءُ بمُعالجة أيَّة مشاكل سببها انسداد السبيل البوليّ أيضًا، مثل عدوى السبيل البولي أو مشكلة في الكُلَى.