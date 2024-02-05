كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص انسداد في السبيل البولي؟

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص انسداد في السبيل البولي؟

يشتبهُ الأطباءُ في انسداد السبيل البولي استِنادًا إلى الأَعرَاض،وللتأكٌُّد من الحالة، يقومون بالفحوصات الآتية عادةً:

التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المُحوسَب (CT).

إذا أظهرت الفحوصات انسدادًا ولكن لم تُبين السبب، قد يقوم الأطباء حينئذ بالأشياء الآتية:

تَصويرُ المَثانَةِ والإِحليلِ الإِفراغِيّ (VCUG)، وهو فحص يقوم فيه الأطباء بحقن صبغة في المثانة باستخدام قثطار، ويأخذون صورةً بالأشعة السينية لمشاهدة تدفق البول

يستخدمون أنبوب معاينة مرن لتفحص الإحليل والبروستات والمثانة

كما قد يُجري الأطباء اختبارات للدم أيضًا للتحري عن علامات ضرر في الكلى، واختبارات للبول للتحري عن عدوى السبيل البولي.