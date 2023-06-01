الكليتان هُما عضوان على شكل حبَّة الفاصولياء يُنتجان البول،وهُما بحجم قبضة اليد تقريبًا ويتموضعان في الجزء الخلفي من البطن بالقرب من العمود الفقري.تعمل الكُلى على موازنة مُستويات الماء والمعادن في الجسم وفلترة الفضلات خارجه.
ما الذي يُسبب الفشل الكُلوي الحاد؟
المشكلة الحادة هي واحدة بدأت للتوّ وربما لن تستمر لفترةٍ طويلةٍ جدًا،وبذلك، يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تتوقف كلية واحدة أو الاثنتان معًا عن العمل لبضعة أيَّام أو أسابيع،وإذا توقفت الكُلى عن العمل لفترة طويلة، يكون لدى المريض داء الكلى المزمن.
يستخدم الأطباء حاليًا مصطلح "إصابة كلويَّة حادَّة" للإشارة إلى الفشل الكلويّ الحادّ،ولكن يبقى الفشل الكلوي المصطلح الذي يعرفه معظم الأشخاص.
لا يُسبِّبُ الضرر في كلية واحدة مشاكل كبيرة طالما كانت الكلية الأخرى تعمل، وتحتاج الكليتان معًا إلى التوقُّف عن العمل حتى تحدث مشاكل خطيرة.
قد يحدث للمريض تورُّم في القدمين أو الكاحلين أو الوجه، ويشعر بالتوعُّك والتعب أو يُعاني من حكَّة في الجسم أو من صعوبةً في التنفُّس أو يتبوَّل بشكلٍ أقلّ من المعتاد.
يُمكن أن يُؤدِّي الفشل الكلوي الحاد إلى مشاكل خطيرة، مثل فشل القلب،
وقد يحتاج المريض إلى غسل الكلى.
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما الذي يُسبب الفشل الكُلوي الحاد؟
يُمكن أن ينجُم الفشل الكلويّ الحاد عن:
ضعف التروية الدموية إلى الكُلَى
شيء يحول دُون تصريف البول من الكلى
أمراض مُعيَّنة في الكُلى
أدوية أو سُموم مُعيَّنة
تحتاج الكلى إلى الكثير من الدم،وقد لا تحصلان على ما يكفي من الدَّم إذا نزف المريض بشكل شديد أو تعرض إلى تجفاف شديد أو كان قلبه لا يضخ ما يكفي من الدَّم.
إذا أدَّى سرطان أو حصاة كلويَّة إلى انسداد مجرى البول، يتراكم الضغط في الكُلَى،وإذا بقي الضغط مرتفعًا لفترةٍ طويلةٍ، سيحدث ضرر في الكُلى.
يُمكن أن تُسبب أدوية عديدة ومواد أخرى ضررًا للكلى، مثل:
بعض المضادَّات الحيوية
عوامل ظليلة تُستخدَم لأنواع معيَّنة من التصوير بالأشعة السينية
العوامل الظليلة هي سوائل تُعطى عن طريق الوريد بحيث تجعل من السهل أكثر رؤية الأوعية الدموية والأعضاء في صور الأشعَّة السِّينية.
لا يستطيع الأطباء معرفة سبب الفشل الكلوي الحاد عند الشخص غالبًا.
ما هي أعراضُ الفشل الكلويّ الحاد؟
تستنِدُ الأعراضُ إلى الآتي:
شدة الإصابة في الكلية
سبب الفشل الكُلوي الحاد
مدى سرعة تفاقم مشاكل الكلى
في البداية، قد تظهر عند المريض أعراض تنطوي على:
زيادة الوزن
تورُّم في القدمين والكاحلين
انتفاخ في الوجه واليدين
قلَّة التبوُّل أو عدم التبوُّل إطلاقًا، حيث يتبوَّل معظم البالغين الأصحَّاء كمية تتراوح بين 3 أكواب و1.9 ليتر من البول في اليوم
تنطوي الأعراض اللاحقة على:
شعور بالتوعُّك في المعدة وتعب وبجوعٍ أقلّ
صعوبة في التركيز
حكة أو طفح جلدي
كما قد تظهر أعراض المشكلة التي سببت الفشل الكلوي أيضًا.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص فشل كلوي حاد؟
سيُجري الأطباءُ:
اختبارات دمويَّة لقياس ما إذا كانت الفضلات تتراكم في الدم
اختبارات بولية
الاختبارات التصويريَّة، مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب
كيف يُعالج الأطباءُ الفشلَ الكلويّ الحاد؟
يُعالجُ الأطباءُ المُشكلة التي تُسبِّبُ الفشلَ الكلويّ الحادّ.كما قد يقوم الطبيب بالأمور الآتية أيضًا:
يطلب من المريض اتباع نظام غذائي خاص للتقليل من مدخُول السوائل والملح والفوسفور والبوتاسيوم
يطلب من المريض أن يقيس وزنه يوميًا لمعرفة ما إذا كان لديه احتباس للسائل
يُعطي المريض دواءً لموازنة مستويات البوتاسيوم أو الفوسفور في الدم
إخضاع المريض إلى غَسل الكُلى للمساعدة على التخلص من الفضلات والماء الزائد من الدم
تكون بعضُ إصابات الكُلى شديدةً ومُهدِّدة للحياة، وتحتاج إلى المُعالَجة في وحدة الرِّعاية الخاصَّة في المستشفى،وقد يحتاج المريض إلى الجراحة، مثلما هِيَ الحال إذا حدث انسداد في الكلى ومجرى البول.