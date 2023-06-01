يُمكن أن ينجُم الفشل الكلويّ الحاد عن:

ضعف التروية الدموية إلى الكُلَى

شيء يحول دُون تصريف البول من الكلى

أمراض مُعيَّنة في الكُلى

أدوية أو سُموم مُعيَّنة

تحتاج الكلى إلى الكثير من الدم،وقد لا تحصلان على ما يكفي من الدَّم إذا نزف المريض بشكل شديد أو تعرض إلى تجفاف شديد أو كان قلبه لا يضخ ما يكفي من الدَّم.

إذا أدَّى سرطان أو حصاة كلويَّة إلى انسداد مجرى البول، يتراكم الضغط في الكُلَى،وإذا بقي الضغط مرتفعًا لفترةٍ طويلةٍ، سيحدث ضرر في الكُلى.

يُمكن أن تُسبب أدوية عديدة ومواد أخرى ضررًا للكلى، مثل:

بعض المضادَّات الحيوية

عوامل ظليلة تُستخدَم لأنواع معيَّنة من التصوير بالأشعة السينية

العوامل الظليلة هي سوائل تُعطى عن طريق الوريد بحيث تجعل من السهل أكثر رؤية الأوعية الدموية والأعضاء في صور الأشعَّة السِّينية.

لا يستطيع الأطباء معرفة سبب الفشل الكلوي الحاد عند الشخص غالبًا.