ما هُو السبيل البولي؟
ينطوي السَّبيل البوليّ على:
الكليتينِ، وهُما عضوان على شكل حبَّة الفاصولياء يصنعانِ البولَ
الحالبينِ، وهُما قناتانِ تقومان بتصرِيفَ البول من كل كلية إلى المثانة
المثانة، وهي عُضو مُجوَّف يحتفِظُ بالبول إلى أن يقوم الشخص بالتبوُّل
الإحليل، وهو أنبُوبٌ يتَّصِلُ بالمثانةِ ويسمح للبول بالخروج من الجسم
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما هي حصى الكُلى؟
حصى الكلى هي حصى صغيرة صُلبة تتشكَّلُ في الكُلى،ويُمكن أن تكون صغيرةً جدًّا بحيث تصعُب رؤيتها، أو بحجمٍ أكبر من إنش.أحيَانًا تبقى الحصى في الكليتين ولا تسبب أيَّة مشاكل،وفي بعض الأحيان تخرجُ الحصى من الكليتينِ وتنتقل إلى السبيل البوليّ.إذا خرجت حصاةٌ من الكلية، إماَّ ستعلَقُ في مكانٍ ما في السبيل البوليّ، أو ستخرُج مع البول.
عندما تنتقل الحصى في السبيل البوليّ، يُمكن أن تُسبِّب الألمَ والنَّزفَ،وإذا أصبحت عالِقةً، يُمكنها أن تُسبِّب أيضًا عدوى أو تُؤدِّي إلى انسداد تدفُّق البول.إذا حدث انسِداد في تدفُّق البول لفترةٍ طويلةٍ، يُمكن أن تنتفِخ الكلية إلى درجةٍ يُصيبها الضرر.
مع انتقال الحصى عبر السبيل البولي، قد تُطلَق عليها أسماء مُختلِفة استِناداً إلى مكان تموضعها:
قد تُسمَّى الحصاة في واحدٍ من الحالبين الحصاة الحالبيَّة
قد تُسمَّى الحصاة في المثانة الحصاة المثانية
ما الذي يُسببُ حَصى الكلى؟
هناك أنواع عديدة ومُختلِفة للحصى وبأسباب كثيرة ومُختلِفة،ومن المرجح أن يكون لدى الشخص حصى في الحالات التالية:
إذا كان لديه الكثير من الكالسيوم (معدن) أو مواد أخرى في البول
إذا كان يُعاني من مشاكِلَ طبيَّة مُعيَّنة، مثل أنواع مُعيَّنة من السَّرطانِ
إذا كان لديه أفراد من العائلة يُعانون من حصى الكلى
إذا كان يتناوَلُ أطعمةً مُعيَّنةً
إذا كان في مُنتصَف العُمر أو أكبر
إذا كان ذكراً
ما هي أعراض حصى الكُلى؟
قد لا تُسبِّبُ الحصى الصغيرة أعراضًا،
وقد تُسبِّبُ الحصى في المثانةِ ألمًا في أسفلِ البطنِ (منطقة البطن)،
وقد تُسبِّبُ الحصى في كليةٍ أو في حالبٍ ألمًا في الظهر، ويكون في المنطقة بين الأضلاعِ والوركِ عادةً.كما قد يحدُث الألم عبر البطن ونزولاً بين السَّاقينِ،ويكون الألم شَديدًا جدًّا ويحدُث ويزول.
تنطوي الأعراض الأخرى على الآتي:
الشعور بالتوعُّك في المعِدة والتقيُّؤ
خُروج بول بلون بنِّي مُحمَرّ أو مُدمَّى
الشعور بالحاجة إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّرٍ
الشعور بالحرق أو الألم عند التبوُّل
إذا سبَّبت الحصى عدوى، قد يُصبِحُ البول عكِراً أو برائحةٍ كريهةٍ وقد يُعاني المريض من الحُمَّى.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من حصى الكلى؟
سيشتبِهُ الأطباءُ بحصى الكلى استِناداً إلى الأعراض،
وسيخضع المريض إلى اختبارٍ للبول للتحرِّي عن الدَّم
كما قد يُجري الطبيب فحصاً تصويرياً يُسمى التصوير المقطعي المحوسب
يجري استخدام التصوير المقطعي المُحوسَب لتحديد موضع الحصاة ومعرفة ما إذا كانت تسدُّ السبيل البوليّ
كيف يعالج الأطباء حصى الكُلى؟
لا تحتاجُ الحصى الصَّغيرة التي لا تُسبِّبُ انسِداداً أو عدوى إلى مُعالجتها،وستخرج الحصى لوحدها عادةً،وقد يحتاجُ المريض إلى أدويةٍ لتسكين الألم.
لا تخرُج الحصى الكبيرة لوحدها غالبًا،وسيحتاجُ المريض إلى أدويةٍ لتسكين الألم.إذا لم تخرُج الحصاة، يحتاج الأطباء إلى إزالتها غالبًا،ولإزالة الحصى، قد يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
استخدام أمواج فوق صوتية قويَّة لتفتيت الحصاة إلى قِطعٍ صغيرةٍ جدًّا (إجراء يُسمَّى تفتيت الحصاة lithotripsy)
استخدام منظار لإزالة الحصى
عند استِخدام منظار لإزالة الحصاة، قد يقوم الأطباء بالتدابير التالية:
وضع المنظار فوق الإحليلِ
وضع المنظار في داخل الكلية عبر شقٍّ جراحيٍّ صغيرٍ في ظهر المريض
وحالما يجري إدخال المنظار إلى الكلية، يستطيع الأطباء سحب الحصاة عن طريقه.أو قد يحتاجُون إلى تفتيتها بالليزر أو بطرائق أخرى مثل تفتيت الحصاة بالموجات الصَّادمة shock wave lithotripsy.ستخرُج الحصاة التي جَرى تفتيتها إلى قطعٍ صغيرةٍ عندما يقُوم الشخص بالتبوُّل.
يحتاجُ الأطباء عادةً إلى معرفة من ماذا تتكوَّن الحصاة بعد أن يجري تفتيتها إلى قطعٍ،وسيطلبون من المريض التبوُّل عبر مِصفاة strainer لجمع قِطع الحصاة،وسُيعطي المريضُ القِطعَ للطبيب لاختبارها.
كيف يُمكن الوِقاية من حصى الكلى؟
تستنِدُ الوِقاية من حصى الكلى إلى ممَّا تكوَّنت الحصاة (الكالسيوم أو مادَّة أخرى).تنطوي بعض الأشياء التي قد تُساعِدُ على الوِقاية من تشكُّل الحصى على:
تجنُّب أطعمةٍ مُعيَّنةٍ
شُرب المزيد من الماء
أخذ أدويةٍ مُعيَّنةٍ
يستنِدُ تحديد الأطعمة التي ينبغي تجنُّبها إلى نوع الحصى عند المريض،وهو ما سيخُبرُه الطبيبُ للمريض.