حصى الكلى هي حصى صغيرة صُلبة تتشكَّلُ في الكُلى،ويُمكن أن تكون صغيرةً جدًّا بحيث تصعُب رؤيتها، أو بحجمٍ أكبر من إنش.أحيَانًا تبقى الحصى في الكليتين ولا تسبب أيَّة مشاكل،وفي بعض الأحيان تخرجُ الحصى من الكليتينِ وتنتقل إلى السبيل البوليّ.إذا خرجت حصاةٌ من الكلية، إماَّ ستعلَقُ في مكانٍ ما في السبيل البوليّ، أو ستخرُج مع البول.

عندما تنتقل الحصى في السبيل البوليّ، يُمكن أن تُسبِّب الألمَ والنَّزفَ،وإذا أصبحت عالِقةً، يُمكنها أن تُسبِّب أيضًا عدوى أو تُؤدِّي إلى انسداد تدفُّق البول.إذا حدث انسِداد في تدفُّق البول لفترةٍ طويلةٍ، يُمكن أن تنتفِخ الكلية إلى درجةٍ يُصيبها الضرر.

حصيات الكلية الصورة

مع انتقال الحصى عبر السبيل البولي، قد تُطلَق عليها أسماء مُختلِفة استِناداً إلى مكان تموضعها: