ما هُوَ داءُ الكُلَى مُتَعَدِّدَةِ الكيسات؟
داءُ الكُلَى مُتَعَدِّدَةِ الكيسات هو اضطرابٌ وراثيٌّ تتشكَّل فيه الكثير من الكيسات (حويصلات مملوءة بسائل) في كِلا الكليتين.تتضخم الكُلى ولا تعمل بشكل جيِّد.
يسري داء الكلى متعددة الكيسات في العائلات.
قد يُعاني المريض من ألمٍ جانبي، أو وجود دم في البول، أو ارتفاع ضغط الدَّم، أو ألم ماغص ناجم عن حصيات كلوية
تبدأ الأَعرَاضُ عادةً عندما يكون الأشخاص في العشرينيَّات من أعمارهم، على الرغم من أنَّ بعض المصابين بداء الكلى متعددة الكيسات الذين لا توجد لديهم أعراض أو أن أعراضهم طفيفة بحيث لا يلاحظونها
يستطيعُ الأطباءُ أحيانًا علاج بعض المشاكل التي يسببها داء الكلى متعددة الكيسات، ولكنهم لا يستطيعون منع الكيسات من التشكل
يُصاب أكثر من نصف أشخاص داء الكلى متعددة الكيسات في نهاية المطاف بالفشل الكلوي ويحتاجون إلى غَسل الكُلى أو زرع الكلى في مرحلةٍ ما من حياتهم
عند الإصابة بداء الكلى متعددة الكيسات، قد يعاني الشخص أيضًا من كيسات في أعضاء أخرى، مثل الكبد والبنكرياس.
داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَةِ الكيسات
ما هي مُضَاعَفات داء الكلى متعددة الكيسات؟
يمكن للكيسات الكلوية أن
تُصاب بالعدوى وتُسبب عدوى السبيل البولي
تنزف
تزيد من خطر الحصيات الكلوية
تُسبب ارتفاع ضغط الدَّم
ما هي أعراضُ داء الكلى متعددة الكيسات؟
قَد لا تظهَرُ أيَّة أعرَاض لداء الكلى متعددة الكيسات.وإذا ظهرت أعراض، فقد يلاحظ الشخص:
ألمًا في جانب الجسم أو البطن
عند الإصابة بمضاعفات داء الكلى متعددة الكيسات، قد يلاحظ الشخص:
وجود دم في البول إذا تمزقت الكيسة
الحاجة إلى التبول بشكل متكرر أو الحمى إذا أُصيبت الكيسات بالعدوى
الشعور بالتعب أو التوعك في المعدة إذا أصيب الشخص بدا كلوي مزمن
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بداء الكلى متعددة الكيسات؟
يشتبه الأطباء في الإصابة بداء الكلى متعددة الكيسات إذا كان يسري في العائلة، أو إذا أظهر اختبارٌ أُجري لسببٍ آخر أن الكلى أكبر من الطبيعي، أو أنها تحتوي على كيسات.لمعرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من داء الكلى متعددة الكيسات، يقوم الأطباء بإجراء اختبارات تصوير للكُلى، مثل:
التصوير بالأمواج فوق الصوتية، أو أحيانًا التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
إذا أظهرت الاختبارات بأن الشخص يعاني من داء الكلى متعددة الكيسات، يجري الأطباء اختبارات دموية بفواصل منتظمة للتحري عن وظيفة الكلى.ينصح الأطباءُ أحيانًا بأن يجري الشخص وأقارب مُعيَّنين له اختبارات جينية لداء الكلى متعددة الكيسات.يمكن للاختبارات الجينية أن تساعد على فهم ما إذا كان هنا احتمال لتمرير العيب الجيني الذي يُسبب داء الكلى متعددة الكيسات إلى الأطفال.
كيف يُعالج الأطباءُ داء الكلى متعددة الكيسات؟
سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
علاج أي عدوى في السبيل البولي حصيات كلوية، أو ارتفاع ضغط الدم
قد يحاول الأطباء تصريفَ السَّائِل من كيسات مفردة
إذا كانت الأعراض شديدة جدًا، فقد يُجري الأطباءُ الجراحةَ لاستئصال الكلية.
إذا كان الشخص يُعاني من فشلٍ شديدٍ في الكلية، فقد يحتاج إلى غسل الكلية أو زرع الكلية