داءُ الكُلَى مُتَعَدِّدَةِ الكيسات هو اضطرابٌ وراثيٌّ تتشكَّل فيه الكثير من الكيسات (حويصلات مملوءة بسائل) في كِلا الكليتين.تتضخم الكُلى ولا تعمل بشكل جيِّد.

يسري داء الكلى متعددة الكيسات في العائلات.

قد يُعاني المريض من ألمٍ جانبي، أو وجود دم في البول، أو ارتفاع ضغط الدَّم، أو ألم ماغص ناجم عن حصيات كلوية

تبدأ الأَعرَاضُ عادةً عندما يكون الأشخاص في العشرينيَّات من أعمارهم، على الرغم من أنَّ بعض المصابين بداء الكلى متعددة الكيسات الذين لا توجد لديهم أعراض أو أن أعراضهم طفيفة بحيث لا يلاحظونها

يستطيعُ الأطباءُ أحيانًا علاج بعض المشاكل التي يسببها داء الكلى متعددة الكيسات، ولكنهم لا يستطيعون منع الكيسات من التشكل

يُصاب أكثر من نصف أشخاص داء الكلى متعددة الكيسات في نهاية المطاف بالفشل الكلوي ويحتاجون إلى غَسل الكُلى أو زرع الكلى في مرحلةٍ ما من حياتهم

عند الإصابة بداء الكلى متعددة الكيسات، قد يعاني الشخص أيضًا من كيسات في أعضاء أخرى، مثل الكبد والبنكرياس.

داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَةِ الكيسات