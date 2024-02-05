ما هُوَ سلس البول؟
سلس البول هُو تبوُّل عن غير عمد،
ويُمكن أن يكون سلس البول تقطرًا قليلًا أو تسريب كمية كبيرة من البول.
قد يُعاني الشخص من سلس البول طوال الوقت، أو في الليل فقط، أو فقط عند السعال أو العطاس.
يكون سلس البول أكثر شُيُوعًا عندَ كبار السن، خُصوصًا النساء المتقدمات في السن، ولكنه ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخُوخة.
متى ينبغي زيارة الطبيب حول سلس البول؟
ينبغي على الشخص زيارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لديه سلس البول وهذه العلامات التحذيرية لضررٍ في الحبل الشوكي، مثل:
ضُعف في الساقينِ
عدم القدرة على الشعور بالساقين أو حول الأعضاء التناسلية أو الشرج
إذا كان لدى الشخص سلس البول من دون هذه العلامات التحذيريَّة، ينبغي عليه الاتصال بالطبيب،حيث سيقرر الطبيب متى سيطلب مراجعته استنادًا إلى الأعراض الأخرى لديه.
يشعر بعض الأشخاص بالحرج من التحدث مع طبيبهم حول سلس البول، أو يشعرون بأنه مجرد جزء طبيعي من الشيخوخة،وهو ليس كذلك.ينبغي على الشخص استشارة الطبيب إذا كان سلس البول يُسبب له الانزعاج، أو يحول دُون ممارسته لنشاطاته اليومية، أو يجعله يتجنب المواقف الاجتماعية.
ما الذي يُسبب سلس البول عندَ البالغين؟
تنطوي أسبابُ سلس البول على:
ضعف في العضلات التي تحتفظ بالبول في المثانة، ويُمكن أن يحدث هذا للنساء بعد الولادة أو للرجال بعد جراحة سرطان البروستات
انسداد المثانة، مثلما يحدث بسبب حصى الكلى أو تضخُّم غدَّة البروستات، ممَّا يجعل المثانة تبقى ممتلئةً ولذلك تفيض
تشنجات عضلية في المثانة
مشاكل في الأعصاب التي تضبط المثانة (المثانة العصبية)
يُعاني البعض من السلس فقط لأنَّ لديهم مشكلة تحول دون دخولهم المرحاض،حيث قد يواجه المرضى الذين حدثت لهم سكتة أو يعانون من الخرف صعوبة في الوصول إلى الحمام بأنفسهم.
لا يُسبب شُرب الكثير من السائل أو أخذ مُدرَّات البول في حدِّ ذاته السلسَ،ولكنَّه يُمكن أن يُفاقِم من السلس إذا كانت هذه المشكلة موجودة من قبل.
ما الذي سيحدث عندَ زيارة الطبيب؟
سيطرح الأطباءُ أسئلة حول الأعراض عند الشخص ويتفحصونه (بالنسبة إلى النساء، سيقومون بفحصٍ للحوض).وسوف يستفسرون منه عن أية أدوية يستعملها.قد يطلبُ الأطباء من الشخص الاحتفاظ بسجلٍّ للتبول لديهم خلال يومٍ أو يومين.
كما قد يقوم الأطباء باختباراتٍ أيضًا مثل:
اختبار البول أو البول
قياس كمية الماء التي يُمكنهم وضعها في مثانة الشخص من خلال أنبوبٍ صغيرٍ قبل أن يشعر بالحاجة إلى التبوُّل (قياس المثانة cystometry)
الطلب من الشخص التبول في جهاز خاص يقيس سرعة وكمية البول التي تخرج معدل ذروة تدفُّق البول)
قياس ضغط المثانة عندما تكون ممتلئةً بكميَّات مختلفة من الماء (تصوير المثانة cystometrography)
كيف يُعالجُ الأطباءُ سلس البول عندَ البالغين؟
سوف يقُوم الأطباءُ بمُعالَجة السبب النوعيّ للسلس،إوإذا كان السبب في السلس هُو دواء يأخذه المريض، سيحاول الأطباء استبداله بدواء آخر.
بالنسبة لأي سبب للسلس، قد يكون من المفيد:
التقليل من شرب السوائل في موعد النوم وتجنب الكافيين
تدريب المثانة عن طريق اتباع جدول زمني ثابت للتبول
ممارسة تمارين كيجيل Kegel لتقوية عضلات الحوض (الضغط بشدة وإرخاء العضلات التي تبدأ التبول وتوقفه)
تنطوي المُعالجَاتُ الأخرى على:
دواء
رُهيم يحتوي على الإستروجين بالنسبة إلى النساء
التحفيز الكهربائي
الجراحة في بعض الأحيان، أو القثطار، أو أجهزة أخرى