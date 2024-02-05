ينبغي على الشخص زيارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لديه سلس البول وهذه العلامات التحذيرية لضررٍ في الحبل الشوكي، مثل:

ضُعف في الساقينِ

عدم القدرة على الشعور بالساقين أو حول الأعضاء التناسلية أو الشرج

إذا كان لدى الشخص سلس البول من دون هذه العلامات التحذيريَّة، ينبغي عليه الاتصال بالطبيب،حيث سيقرر الطبيب متى سيطلب مراجعته استنادًا إلى الأعراض الأخرى لديه.

يشعر بعض الأشخاص بالحرج من التحدث مع طبيبهم حول سلس البول، أو يشعرون بأنه مجرد جزء طبيعي من الشيخوخة،وهو ليس كذلك.ينبغي على الشخص استشارة الطبيب إذا كان سلس البول يُسبب له الانزعاج، أو يحول دُون ممارسته لنشاطاته اليومية، أو يجعله يتجنب المواقف الاجتماعية.