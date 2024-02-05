المثانة هي المكان الذي يجري فيه الاحتفاظ بالبول إلى أن يقوم الشخص بالتبوُّل.

والمثانة العصبية هِيَ افتقار إلى ضبط المثانة بسبب مشاكل في الأعصاب التي تصِلُ إلى المثانة.

قد تمتلئ المثانة وتفيض بحيث يتقطر البول منها،

وقد يشعر الشخصُ برغبة ملحَّة في التَّبوُّل حتى عندما لا تكون مثانته ممتلئةً

يطلب الأطباءُ من الشخص إفراغ مثانته بقثطار عدَّة مرَّاتٍ في اليوم غالبًا

يكون الدواء مفيدًا في بعض الأحيان

يُساعد الحصول على مُعالجةٍ مباشرةً على الوقاية من الضرر في الكلى

تحُول بعضُ مشاكل الأعصاب دون انقباض عضلات المثانة بشكلٍ طبيعي،ثُمَّ تمتلئ المثانة بالبول الذي يتسرَّب.عندما يتبول الشخص، لا تُصبِح المثانة فارغةً بشكلٍ كاملٍ.

تجعل مشاكل عصبية أخرى عضلات المثانة تنقبض أكثر من اللازم أو في الوقت الخطأ،ثمَّ قد يتبوَّل الشخص بشكلٍ مُتكرِّرٍ وأحيانًا يتبوِّل عندما لا يُريد ذلك.