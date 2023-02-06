كيف يستطيع الأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص احتباس البول؟

كيف يستطيع الأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص احتباس البول؟

إذا لم يتمكن الشخص من التبوُّل على الإطلاق، سيُدرك الأطباء أنه يعاني من احتباس البول،وإذا كان قادرًا على تمرير بعض البول، سيُجري الأطباء اختبارًا لمعرفة كمية البول التي تبقى في المثانة.

سوف يطلب الأطباءُ من الشخص أن يتبوَّل بقدر ما يستطيع

وسيجرون إمَّا تخطيط الصدى للمثانة أو يُدخِلون قثطارًا في مثانته لمعرفة ما إذا كان هناك أي بول متبقٍ في المثانة

إذا كانت كمية البول المتبقية أكثر من نحو نصف كوب، سيُدرك الأطباء أنَّ هناك احتباسًا للبول

كما سيقوم الأطباءُ باختباراتٍ أيضًا، مثل: