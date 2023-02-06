ما هُو احتباس البول؟
احتباس البول هُو عندما:
لا يستطيع الشخص التبول على الإطلاق أو يتبول قليلًا فقط
يُمكنه التبوُّل ولكن يبقى بول في المثانة بعدَ الانتهاء من التبول
مع احتباس البول:
قد يحدث تسرب للبول أيضًا وقد يتبول الشخص عن غير قصد سلس البول)
سيقُوم الأطباءُ بتخطيط الصدى بعدَ أن يتبول الشخص وذلك لمعرفة كمية البول المتبقيَّة في مثانته
قد يستخدم الأطباء قثطارًا (أنبوبًا مرنًا رقيقًا) لتفريغ المثانة
ما الذي يُسبب احتباس البول؟
تنطوي الأسباب على:
مشاكل في عضلات المثانة
شيء ما يسدُّ فتحة المثانة، مثل حصى الكلى أو تضخم غدة البروستات
إمساك شديد (انحشار البراز fecal impaction)
مشاكل في أعصاب المثانة (يمكن أن تحدث هذه المشاكل عند الأشخاص الذين لديهم مشاكل صحية مثل السكَّري أو داء باركنسون)
أدوية مُعيَّنة
يُعدُّ احتباس البول أكثر شُيُوعًا عند الرجال وذلك لأن نمو البروستات يمكن أن يسد تدفق البول.
ما هِيَ أعراض احتباس البول؟
إذا كان الشخص لا يستطيع إفراغ مثانته بشكلٍ كاملٍ، ستنطوي الأعراض على:
مُشكلة في البدءِ بالتبُّول
ضَعف في جريان البول
إحساس بأنَّه لم يجرِ إفراغ المثانة بشكلٍ كاملٍ
تسرب للبول أحيانًا، أو التبول في الليل، أو الحاجة إلى التبول لعدة مرات
إذا كان الشخص غير قادر على التبول إطلاقًا، ستنطوي الأعراض على:
عدم القدرة على البدء بالتبوُّل
ألم مع تمطُّط المثانة
تورُّم في الجزء السفليّ من البطن
كيف يستطيع الأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص احتباس البول؟
إذا لم يتمكن الشخص من التبوُّل على الإطلاق، سيُدرك الأطباء أنه يعاني من احتباس البول،وإذا كان قادرًا على تمرير بعض البول، سيُجري الأطباء اختبارًا لمعرفة كمية البول التي تبقى في المثانة.
سوف يطلب الأطباءُ من الشخص أن يتبوَّل بقدر ما يستطيع
وسيجرون إمَّا تخطيط الصدى للمثانة أو يُدخِلون قثطارًا في مثانته لمعرفة ما إذا كان هناك أي بول متبقٍ في المثانة
إذا كانت كمية البول المتبقية أكثر من نحو نصف كوب، سيُدرك الأطباء أنَّ هناك احتباسًا للبول
كما سيقوم الأطباءُ باختباراتٍ أيضًا، مثل:
فحص المستقيم عادةً، حيث يُدخل الطبيب إصبعًا في المستقيم لمعرفة ما إذا كان مسدودًا بالبراز، أو في حال كان المريض رجلًا، لمعرفة ما إذا كان لديه تضخم في البروستات
اختبار البول
اختبارات الدم
كيف يُعالِجُ الأطباءُ احتباس البول؟
إذا كان الشخص غير قادر على التبول إطلاقًا، سيُدخل الأطباءُ قثطارًا في مثانته مباشرةً لتصريف البول.لمُعالجة سبب احتباس البول، قد يقوم الأطباءُ بالآتي:
يطلبون من الشخص التوقف عن أخذ أية أدوية قد تكون السبب في المشكلة
إذا كان المريض رجلًا لديه تضخُّم في البروستات، يقومون بمعالجتها عن طريق الجراحة أو الأدوية
يصفون دواءً لإرخاء العضلات في فتحة المثانة
إذا كان لدى المريض مشاكل عصبية، يطلبون منه وضع قثطار لمراتٍ عديدة في اليوم من أجل تصريف البول
في بعض الأحيان، يقومون بجراحةٍ لتمرير البول خارج الجسم بطريقةٍ مختلفةٍ
أين يُمكن الحُصول على معلوماتٍ حول احتباس البول؟
مُؤسَّسة العناية بالأمراض البوليَّة Urology Care Foundation