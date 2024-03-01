مقاومة الأرجينين فاسوبريسين (كانت تُسمى سابقًا السكري كلوي المنشأ الكاذب) هي مشكلة كلوية تجعل الشخص يتبول كثيرًأ وبالتالي يصبح عطشًا.

تعمل الكلى بشكل طبيعيّ على موازنة مستوى الماء في الجسم بحيث يحصل الشخص على الكمية المناسبة فقط (توازن الماء).ولكن عند حدوث مقاومة الأرجينين فاسوبريسين، يفقد الجسم الكثير من الماء من خلال التبول.

يمكن أن تبدأ مقاومة الأرجينين فاسوبريسين المَنشَأ بعدَ الولادة بفترةٍ وجيزةٍ، أو يُمكن أن تحدث لاحقًا.

يتبوَّل الشخص كثيرًا - حوالى 1 إلى 6 غالونات يوميًا (حوالى 4 إلى 24 ليترًا)

وبسبب كثرة التبول، قد يشعر بالعطش ويشرب الكثير من السوائل

يُؤدِّي التبوُّلُ وشرب الكثير من السوائل إلى اضطراب في توازن الأملاح والمعادن (الكهارل الكهربائية) في الجسم

وقد يُصبح الشخص جافًا جدًا (يُصاب بالتجفاف)

يتأكد الأطباء من أن الشخصَ يشرب كمية كافية من الماء ولا يأكل الكثير من الملح أو البروتين