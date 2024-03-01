ما هي مقاومة الأرجينين فازوبريسين؟
مقاومة الأرجينين فاسوبريسين (كانت تُسمى سابقًا السكري كلوي المنشأ الكاذب) هي مشكلة كلوية تجعل الشخص يتبول كثيرًأ وبالتالي يصبح عطشًا.
تعمل الكلى بشكل طبيعيّ على موازنة مستوى الماء في الجسم بحيث يحصل الشخص على الكمية المناسبة فقط (توازن الماء).ولكن عند حدوث مقاومة الأرجينين فاسوبريسين، يفقد الجسم الكثير من الماء من خلال التبول.
يمكن أن تبدأ مقاومة الأرجينين فاسوبريسين المَنشَأ بعدَ الولادة بفترةٍ وجيزةٍ، أو يُمكن أن تحدث لاحقًا.
يتبوَّل الشخص كثيرًا - حوالى 1 إلى 6 غالونات يوميًا (حوالى 4 إلى 24 ليترًا)
وبسبب كثرة التبول، قد يشعر بالعطش ويشرب الكثير من السوائل
يُؤدِّي التبوُّلُ وشرب الكثير من السوائل إلى اضطراب في توازن الأملاح والمعادن (الكهارل الكهربائية) في الجسم
وقد يُصبح الشخص جافًا جدًا (يُصاب بالتجفاف)
يتأكد الأطباء من أن الشخصَ يشرب كمية كافية من الماء ولا يأكل الكثير من الملح أو البروتين
وفي بعض الأحيان، يمكن الحصول على فائدة عن طريق أخذ دواء
ما الذي يسبب مقاومة الأرجينين فاسوبريسين؟
تحدُث مقاومة الأرجينين فاسوبريسين عندما تتوقف الكلى عن الاستجابة لهرمون يسمى فازوبريسين.ويرسل هذا الهرمون إشارات إلى الكلى للاحتفاظ بالماء وعدم التبوُّل كثيرًا.إذا توقَّفت الكلى عن الاستجابة للفازوبريسين، يتبول الشخص كثيرًا.
تنطوي أسباب مقاومة الأرجينين فاسوبريسين على:
مشكلة وراثيَّة موجودة منذ الولادة
أخذ أدويةٍ مُعيَّنةٍ، مثل الليثيوم
مشاكل تؤثِّر في الكلى، مثل داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَة الكيسات polycystic kidney disease أو فقر الدَّم المنجلي أو مُتلازمة شوغرين
ما هِيَ أعراض مقاومة الأرجينين فاسوبريسين؟
تنطوي أعراض مقاومة الأرجينين فاسوبريسين على:
شُعور بعطش شديد
التبوُّل كثيرًا (بقدر 24 ليترًا في اليوم)
بالنسبة إلى أحد أنواع مقاومة الأرجينين فاسوبريسين، يُمكن أن تبدأ الأعراض بعد الولادة بفترةٍ وجيزة.قد يُصاب الصغار بتجفافٍ شديد وتظهر لديهم أعراض مثل:
الحُمَّى
التقيُّؤ
الاختلاجات
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص مقاومة الأرجينين فاسوبريسين؟
يشتبه الأطباء في مقاومة الأرجينين فاسوبريسين إذا كان الشخص يشرب ويتبول كثيرًا.وللتأكُّد من الحالة، سيقومون بما يلي:
اختبارات الدم
اختبارات البول
في بعض الأحيان، يُجري الأطباء اختبار الحرمان من الماء.
كيف يُعالج الأطباءُ مقاومة الأرجينين فاسوبريسين؟
لمُعالَجة مقاومة الأرجينين فاسوبريسين، سيطلب الاطباءُ من الشخص:
شرب الماء حالما يشعر بالعطش—ينبغي إعطاء الماء للصغار والأطفال والبالغين الآخرين الذين لديهم مقاومة الأرجينين فاسوبريسين في معظم الأحيان
تناوُل الأطعمة التي تحتوي على القليل من الملح والبروتين
في بعض الأحيان، أخذ دوتء يُساعدُ الكُلى على إعادة امتصاص الصوديوم والماء بحيث يتبول بشكلٍ أقل