"nephro" هِيَ سابِقة بمعنى الكُلية، و"nephrogenic" تعني كلويَّة المنشأ،والبُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ هِيَ مشكلة كلوية تجعل الشخص يتبول كثيرًأ وبالتالي يصبح عطشًا.

تعمل الكلى بشكل طبيعيّ على موازنة مستوى الماء في الجسم بحيث يحصل الشخص على الكمية المناسبة فقط (توازن الماء).ولكن عند حدوث البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ، يفقد الجسم الكثير من الماء من خلال التبول.

يمكن أن تبدأ البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ بعدَ الولادة بفترةٍ وجيزةٍ، أو يُمكن أن تحدث لاحقًا.

يتبوَّل الشخص كثيرًا - حوالى 1 إلى 6 غالونات يوميًا (حوالى 4 إلى 24 ليترًا)

وبسبب كثرة التبول، قد يشعر بالعطش ويشرب الكثير من السوائل

يُؤدِّي التبوُّلُ وشرب الكثير من السوائل إلى اضطراب في توازن الأملاح والمعادن (الكهارل الكهربائية) في الجسم

وقد يُصبح الشخص جافًا جدًا (يُصاب بالتجفاف)

يتأكد الأطباء من أن الشخصَ يشرب كمية كافية من الماء ولا يأكل الكثير من الملح أو البروتين

وفي بعض الأحيان، يمكن الحصول على فائدة عن طريق أخذ دواء

هناك نوع آخر من البوالة التفهة تنجُم عن مشكلة في الدماغ بدلًا من مشكلة في الكلى،يُسمى ذلك السكري المركزي الكاذبلا علاقة للنوعين معًا من البوالة التفهة بالنوع الشائع جدًا من داء السكري، والذي هُوَ مشكلة في ارتفاع نسبة السكر في الدم.ولكن يجعل ارتفاع سكر الدَّم الشخصَ يتبول كثيرًا أيضًا.