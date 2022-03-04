ما هِيَ البوالة التفهة الكلوية المنشأ؟
"nephro" هِيَ سابِقة بمعنى الكُلية، و"nephrogenic" تعني كلويَّة المنشأ،والبُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ هِيَ مشكلة كلوية تجعل الشخص يتبول كثيرًأ وبالتالي يصبح عطشًا.
تعمل الكلى بشكل طبيعيّ على موازنة مستوى الماء في الجسم بحيث يحصل الشخص على الكمية المناسبة فقط (توازن الماء).ولكن عند حدوث البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ، يفقد الجسم الكثير من الماء من خلال التبول.
يمكن أن تبدأ البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ بعدَ الولادة بفترةٍ وجيزةٍ، أو يُمكن أن تحدث لاحقًا.
يتبوَّل الشخص كثيرًا - حوالى 1 إلى 6 غالونات يوميًا (حوالى 4 إلى 24 ليترًا)
وبسبب كثرة التبول، قد يشعر بالعطش ويشرب الكثير من السوائل
يُؤدِّي التبوُّلُ وشرب الكثير من السوائل إلى اضطراب في توازن الأملاح والمعادن (الكهارل الكهربائية) في الجسم
وقد يُصبح الشخص جافًا جدًا (يُصاب بالتجفاف)
يتأكد الأطباء من أن الشخصَ يشرب كمية كافية من الماء ولا يأكل الكثير من الملح أو البروتين
وفي بعض الأحيان، يمكن الحصول على فائدة عن طريق أخذ دواء
هناك نوع آخر من البوالة التفهة تنجُم عن مشكلة في الدماغ بدلًا من مشكلة في الكلى،يُسمى ذلك السكري المركزي الكاذبلا علاقة للنوعين معًا من البوالة التفهة بالنوع الشائع جدًا من داء السكري، والذي هُوَ مشكلة في ارتفاع نسبة السكر في الدم.ولكن يجعل ارتفاع سكر الدَّم الشخصَ يتبول كثيرًا أيضًا.
ما الذي يُسبب البُوَالَة التَّفِهَةُ الكُلوِيَّةُ المَنشَأ؟
تحدُث البُوَالَةُ التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ عندما تتوقف الكلى عن الاستجابة لهرمون يسمى فازوبريسين vasopressin،ويرسل هذا الهرمون إشارات إلى الكلى للاحتفاظ بالماء وعدم التبوُّل كثيرًا.إذا توقَّفت الكلى عن الاستجابة للفازوبريسين، يتبول الشخص كثيرًا.
تنطوي أسباب البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ على:
مشكلة وراثيَّة موجودة منذ الولادة
أخذ أدويةٍ مُعيَّنةٍ، مثل الليثيوم
مشاكل تؤثِّر في الكلى، مثل داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَة الكيسات polycystic kidney disease أو فقر الدَّم المنجلي أو مُتلازمة شوغرين
ما هِيَ أعراض البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ؟
تنطوي أعراض البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ على:
شُعور بعطش شديد
التبوُّل كثيرًا (بقدر 24 ليترًا في اليوم)
بالنسبة إلى نوع من البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ، يُمكن أن تبدأ الأعراض بعد الولادة بفترةٍ وجيزة.قد يُصاب الصغار بتجفافٍ شديد وتظهر لديهم أعراض مثل:
الحُمَّى
التقيُّؤ
الاختلاجات
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرِفة ما إذا كان الشخص يُعاني من البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ؟
يشتبه الأطباء في البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ إذا كان الشخص يشرب ويتبول كثيرًا،وللتأكُّد من الحالة، سيقومون بما يلي:
اختبارات الدم
اختبارات البول
في بعض الأحيان، يُجري الأطباء اختبار الحرمان من الماء.
كيف يُعالج الأطباءُ البُوَالَة التَّفِهَةُ الكُلوِيَّةُ المَنشَأ؟
لمُعالَجة البُوَالَة التَّفِهَةُ الكُلوِيَّةُ المَنشَأ، سيطلب الاطباءُ من المريض:
شرب الماء حالما يشعر بالعطش، وينبغي إعطاء الماء للصغار والأطفال والبالغين الآخرين الذين لديهم البُوَالَة التَّفِهَة الكُلوِيَّة المَنشَأ في معظم الأحيان
تناوُل الأطعمة التي تحتوي على القليل من الملح والبروتين
في بعض الأحيان، أخذ دوتء يُساعدُ الكُلى على إعادة امتصاص الصوديوم والماء بحيث يتبول بشكلٍ أقل