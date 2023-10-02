الكليتان هُما عضوان على شكل حبة الفاصولياء تنطوي وظائفهما على إنتاج البول، ومُوازنة مستويات الجسم من الماء والمعادن، وتصفية الدم من الفضلات.
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما هو تصلُّب الكلى الشُّريني الحميد بفرط ضغط الدَّم؟
فرط ضغط الدَّم هو ارتفاع ضغط الدم، والشُّرَينات arterioles هي شرايين صغيرة، وتُشيرُ السابقة nephro إلى الكُلى، ويُشير مصطلح "التصلُّب sclerosis" إلى تندُّب أو ضَرَر.
تصلُّب الكلى الشُّريني الحميد بفرط ضغط الدَّم benign hypertensive arteriolar nephrosclerosis هو ضَررٌ في الكُلَى ينجُم عن ارتفاع ضغط الدَّم لفترة طويلة من الزمن،
ويتفاقم الضرر في الكلى ببطءٍ عادةً، ويُمكن أن يُؤدِّي إلى داء الكُلى المزمن والشديد،
وهو أكثر شُيُوعًا عندما يستمرُّ ارتفاع ضغط الدَّم لفترةٍ طويلةٍ.
يُكتَشف الضرر في الكُلى عن طريق اختبار دموي عادةً،
ولا تظهر عند المريض أعراض إلى أن يحدُث له فشل كلوي عادةً.
يحاول الأطباء ضبط ارتفاع ضغط الدَّم عن طريق الأدوية،
وقد يحتاجُ المريض إلى غَسل الكُلى (تعملُ آلةٌ على فلترة الدَّم عندما تعجز الكلى عن القيام بذلك)
ما الذي يُسبب ضرر الكُلى بفرط ضغط الدَّم؟
يُسبب ارتفاع ضغط الدَّم لفترةٍ طويلةٍ إجهادًا للأوعية الدموية،وفي نهاية المطاف، يُسبب الإجهاد ضررًا للأوعية الدموية بحيث لا يتدفق الدم من خلالها بشكل جيد.إذا كان تدفق الدَّم إلى عضو ما ضعيفًا، يمكن أن يتضرَّر العضو.
يزداد خطر الضرر في الكلى بسبب ارتفاع ضغط الدَّم في الحالات الآتية:
إذا كان ضغط الدَّم غير مضبوط بشكلٍ جيِّد
إذا استمر ارتفاع ضغط الدَّم لفترةٍ طويلةٍ
ما هي أعراض الضرر في الكلى بفرط ضغط الدَّم؟
لا تظهر عند المريض أيَّة أعراض إلَّا إذا حدث له فشل كلوي عادةً،وتنطوي أعراض الفشل الكلوي على:
شعور بالضعف والتعب
شعور بالتوعك في المعدة
يكون شعور المريض بالجوع أقلّ من المعتاد
حكة
شعور بالنعاس أو التخليط الذهني
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ضرر في الكلى بفرط ضغط الدَّم؟
يشتبه الأطباء في داء الكُلى إذا كان المريض يعاني من ارتفاع ضغط الدَّم لفترة طويلة، وأظهرت اختبارات الدَّم الروتينية أنَّ الكلى لا تعمل بشكلٍ طبيعي؛وللتَّحرِّي عن أسباب أخرى لداء الكُلى، قد يقومون بما يلي:
اختبارات الدَّم والبول
تصوير الكلى بالأمواج فوق الصوتية
كيف يعالج الأطباء ضررَ الكُلى بفرط ضغط الدَّم؟
يحاول الأطباء الوقاية من تفاقُم الضرر في الكُلى عن طريق:
ضبط ارتفاع ضغط الدم عند المريض بدواءٍ وتغيُّرات في نظامه الغذائي
إذا كان الضرر في الكلى شديدًا، قد يحتاجُ المريض إلى:
غسل الكُلى (تعملُ آلةٌ على فلترة الدَّم عندما تعجز الكلى عن القيام بذلك)