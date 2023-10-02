ما هو تصلُّب الكلى الشُّريني الحميد بفرط ضغط الدَّم؟

ما هو تصلُّب الكلى الشُّريني الحميد بفرط ضغط الدَّم؟

فرط ضغط الدَّم هو ارتفاع ضغط الدم، والشُّرَينات arterioles هي شرايين صغيرة، وتُشيرُ السابقة nephro إلى الكُلى، ويُشير مصطلح "التصلُّب sclerosis" إلى تندُّب أو ضَرَر.

تصلُّب الكلى الشُّريني الحميد بفرط ضغط الدَّم benign hypertensive arteriolar nephrosclerosis هو ضَررٌ في الكُلَى ينجُم عن ارتفاع ضغط الدَّم لفترة طويلة من الزمن،