الكليتان هُما عضوان على شكل حبة الفاصولياء تنطوي وظائفهما على إنتاج البول، ومُوازنة مستويات الجسم من الماء والمعادن، وتصفية الدم من الفضلات.
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما هُوَ انسداد الشرايين الكلوية؟
والشرايين الكُلوية هي أوعية دمويَّة تحمل الدَّمَ إلى الكُلَى،ويعني الانسداد أن الشرايين الكلوية تصبح متضيقةً أو مسدودة بحيث لا يستطيع الدَّم المرور فيها.
يُمكن أن تنسدّ شرايين الكُلى تدريجيًا بسبب التضيُّق أو فجأةً بسبب جلطة دموية،
ويُسبب الانسداد المفاجئ في الشرايين الكلوية ألمًا كليلًا في أسفل الظهر أو البطن، وحمى وغثيانًا.
يُمكن أن يؤدي الانسِدادُ إلى ارتفاع ضغط الدّم أو الفشل الكلوي.
يُعالِجُ الأطباءُ الانسِداد في الشرايين الكلويَّة بدواءٍ والجراحة.
ما الذي يُسبب انسداد الشرايين الكلوية؟
يمكن أن يحدُث انسدادٌ في الشرايين الكلويَّة عندَما:
تنتقِلُ جلطة من مكان آخر في الجسم عن طريق الدَّم إلى كليةٍ واحدةٍ أو الاثنتين معًا
تتشكَّل جلطة دموية في الشريان الكُلوي
يُمكن أن يجعل تصلب الشرايين (التصلب العصيدي) أو مشاكل صحية أخرى جدرانَ الشريان الكلوي ثخينةً ومتيبسةً وضيقةً.
تُؤثِّرُ الجلطة الدموية في كليةٍ واحدةٍ عادةً،ويُؤثِّرُ تضيُّق الشرايين في الكليتين معًا عادةً.
ما هِيَ أعراض انسداد الشرايين الكلوية؟
قَد يُسببُ الانسِداد الكامل والمُفاجئ:
ألمًا كليلًا في أسفل الظهرِ أو أسفل البطن
حُمَّى
شُعورًا بالتوعُّك في المعِدة وتقيؤًا
يُؤثِّرُ الانسداد الكامل والمُفاجئ في كليةٍ واحدةٍ فقط عادةً،وتتولَّى الكلية الأخرى عادةً مَهمَّة فلترة الدَّم وإنتاج البول ولا يحدُث لدى المريض فشل كلويّ.
لا يُسبب الانسِداد الجزئيّ أعراضًا عادةً، ولكنه قد يُؤدِّي إلى:
يُؤثِّرُ الانسِداد الجزئيّ في الكليتين معًا عادةً،وإذا استمرَّ لفترةٍ طويلةٍ كافية، قد يحدث لدى المريض فشل كلوي.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص انسداد في الشرايين الكلوية؟
يشتبِهُ الأطباء في انسِدادٍ استنادًا إلى الأعراض عند المريض،وقد يقومون بفُحوصاتٍ تصويريَّة للسبيل البولي:
تصوير الأوعية المقطعي المحوسب (نوع من التصوير المقطعي المحوسب الذي يركز على الأوعية الدموية)، أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (نوع من التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يركز على الأوعية الدموية)، أو التصوير بالموجات فوق الصوتية
في بعض الأحيان، تصوير الأوعية التقليدي conventional angiography (حقن سائل خاص يُدعى العامل الظليل في الأوعية الدموية، مما يسمح للأطباء بمعاينة الأوعية الدموية على صورة الأشعَّة السِّينية)
كما سيقومون أيضًا بإجراء اختبارات للدم والبول لمعرفة كيف تقوم الكليتان بوظائفهما.
كيف يُعالجُ الأطباءُ انسداد الشرايين الكلوية؟
يستخدِمُ الأطباءُ طرائق معالجة مُختلفةٍ استنادًا إلى السبب في الانسداد:
جلطات الدَّم: أدوية مُميِّعة للدَّم للوقاية من أن تُصبِح الجلطات أكبر ومن تشكُّل جلطات جديدةٍ
تضيُّق الشرايين: الجراحة أو رأب الوعاء angioplasty لفتح الشريان
في أثناء رأب الأوعية، يقوم الأطباء بتوجيه أنبوب رفيع من خلال الأربية إلى الشريان المسدود حتى يتمكنوا من توسيعه باستخدام بالون صغير أو أنبوب سلكي صغير يسمى الدعامة stent.
إذا سبب الانسداد ارتفاعًا في ضغط الدَّم، سيُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً لارتفاع ضغط الدَّم.
إذا كان لدى المريض فشل كلوي، قد يحتاجُ إلى غَسل الكُلى (تعملُ آلةٌ على فلترة الدَّم عندما تعجز الكلى عن القيام بذلك).