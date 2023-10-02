قَد يُسببُ الانسِداد الكامل والمُفاجئ:

ألمًا كليلًا في أسفل الظهرِ أو أسفل البطن

حُمَّى

شُعورًا بالتوعُّك في المعِدة وتقيؤًا

يُؤثِّرُ الانسداد الكامل والمُفاجئ في كليةٍ واحدةٍ فقط عادةً،وتتولَّى الكلية الأخرى عادةً مَهمَّة فلترة الدَّم وإنتاج البول ولا يحدُث لدى المريض فشل كلويّ.

لا يُسبب الانسِداد الجزئيّ أعراضًا عادةً، ولكنه قد يُؤدِّي إلى:

يُؤثِّرُ الانسِداد الجزئيّ في الكليتين معًا عادةً،وإذا استمرَّ لفترةٍ طويلةٍ كافية، قد يحدث لدى المريض فشل كلوي.