الكليتان هُما عضوان على شكل حبة الفاصولياء تنطوي وظائفهما على إنتاج البول، ومُوازنة مستويات الجسم من الماء والمعادن، وتصفية الدم من الفضلات.
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما هُوَ النَّخر القشري للكُلَى؟
والنَّخر القشري للكُلى cortical necrosis of the kidneys هو موت النسيج في الطبقة الخارجية (القشرة) لكليةٍ واحدةٍ أو الاثنتين معًا.
ينجُم النخر القشري عن انسداد الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الكليتين،
وهُوَ يحدُث عندما يُؤثِّرُ شيء في التروية الدموية للكُلَى،
وغالبًا ما ينجم عن مشكلة صحية شديدة تُسببُ انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم
يُؤدِّي النَّخر القشري إلى توقف الكلى عن القيام بوظائفها (الفشل الكلوي)
يتبوَّل المريض بشكلٍ أقل ويكون البول بلونٍ داكنٍ ويُعاني من حمَّى وألمٍ في أسفل الظهر
يُعالجُ الأطباءُ المشكلة الصحيَّة التي تُسبِّبُ النَّخر القشريّ في الكُلى وقد يُعطون المريض سوائل ومُضادات حيوية
ما الذي يُسبب النخر القشري للكُلَى؟
تستنِدُ الأسباب إلى العُمر،
وبالنسبة إلى حديثي الولادة، تنطوي الأسباب على:
عَدوى بكتيرية في مجرى الدَّم (إنتان sepsis)
بالنسبة إلى الأطفال، تنطوي الأَسبَاب على:
بالنسبة إلى البالغين، تنطوي الأسباب على:
مُضَاعَفات الحمل، مثل نزف الرحم وحالات العدوى من بعد الولادة ومُقدِّمات الارتعاج preeclampsia
عَدوى شديدة (إنتان)
فقدان شديد للدم بسبب إصابة أو جراحة
أدوية أو مواد كيميائيَّة مُعيَّنة
ما هِيَ أعراض النخر القشريّ في الكُلى؟
لا تظهر أيَّة أعراض عند المريض إلَّا إذا حدث له فشل كلويّ عادةً،وتنطوي أعراض الفشل الكلوي على:
شعور بالضعف والتعب
شعور بالتوعُّك في المعدة
شعور بالجوع بشكل أقلّ من المعتاد
حكة
شعور بالنعاس أو التخليط الذهني
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص نخر قشري في الكُلى؟
يشتبه الأطباء في النَّخر القشري إذا كان لدى المريض احد الاضطرابات التي تُسببه، وبيَّنت اختبارات الدَّم الروتينية أنَّ الكلى لا تعمل بشكلٍ طبيعي،وللتأكُّد من الحالة، قد يستخدم الأطباءُ:
التصوير المقطعي المحوسب للأوعية (CTA)، وهو نوع من التصوير المقطعي المحوسب الذي يركز على الأوعية الدموية الرئيسية
كيف يُعالجُ الأطباءُ النخر القشري للكُلى؟
يُعالجُ الأطباءُ المشكلة التي سببت النخر القشري،
وإذا كان لدى المريض فشل كلويّ، قد يحتاجُ إلى:
غسل الكُلى (تعملُ آلةٌ على فلترة الدَّم عندما تعجز الكلى عن القيام بذلك)