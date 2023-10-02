كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص نخر قشري في الكُلى؟

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص نخر قشري في الكُلى؟

يشتبه الأطباء في النَّخر القشري إذا كان لدى المريض احد الاضطرابات التي تُسببه، وبيَّنت اختبارات الدَّم الروتينية أنَّ الكلى لا تعمل بشكلٍ طبيعي،وللتأكُّد من الحالة، قد يستخدم الأطباءُ: